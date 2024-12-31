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Halka Filmindeki Samara'nın Korkutucu Makyajının Kamera Arkası

Halka Filmindeki Samara'nın Korkutucu Makyajının Kamera Arkası

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.12.2024 - 10:12

Efsane korku filmlerinden Halka (The Ring) gerçekten aklımızı alan bir yapımdı. Korku filmlerinin feriştahı arasında yer alan filmin bu kadar korkutucu olmasının sebebi Samara Morgan karakterinin aşırı korkutucu yüzü. Instagram'daki @kameraarkasi.arsiv adlı profil, Samara karakterinin makyajının kamera arkasını yayınladı. Vallahi bu hali bile ürkütücü!

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1998 Japonya yapımı olan Ringu, 2002'de Hollywood'a uyarlanarak tüm dünyada izlenmişti.

1998 Japonya yapımı olan Ringu, 2002'de Hollywood'a uyarlanarak tüm dünyada izlenmişti.

Ülkemizde "Halka" ismiyle vizyona giren film, Samara isimli küçük bir kızın üvey annesi tarafından kuyuda boğulup intikam için geri dönmesini anlatıyordu.

Ülkemizde "Halka" ismiyle vizyona giren film, Samara isimli küçük bir kızın üvey annesi tarafından kuyuda boğulup intikam için geri dönmesini anlatıyordu.

Pek çok kez yeniden çekilen Halka filmi her devasında izleyiciyi korkutmayı başarırken bunun en büyük nedeni Samara Morgan karakterinin ürkütücü suratı.

Pek çok kez yeniden çekilen Halka filmi her devasında izleyiciyi korkutmayı başarırken bunun en büyük nedeni Samara Morgan karakterinin ürkütücü suratı.

Instagram'da filmlerin kamera arkası görüntülerini paylaşan bir sayfa, Halka'daki Samara'nın makyajının nasıl yapıldığını paylaştı. Vallahi bu hali bile bizi ürkütmeye yetti!

Instagram'da filmlerin kamera arkası görüntülerini paylaşan bir sayfa, Halka'daki Samara'nın makyajının nasıl yapıldığını paylaştı. Vallahi bu hali bile bizi ürkütmeye yetti!

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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