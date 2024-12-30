İzlenme Rekorları Kıran Gassal'ın Senaristi Yazmakta En Çok Zorlandığı Bölümü Açıkladı!
İzlenme Rekorları Kıran Gassal'ın Senaristi Yazmakta En Çok Zorlandığı Bölümü Açıkladı!
Kaynak: https://x.com/aakultursanat/status/18...
TRT'nin dijital yayın platformu Tabii'de yayınlanan Gassal, aynı anda hem tartışmaların hem de beğenilerin odağında oldu. İzlenme rekorları kıran ve sosyal medyada on binlerce yorum alan dizi, son günlerde gündemimizden düşmüyor. Dizinin ilk sezonunun ardından başrol Ahmet Kural, yönetmen Selçuk Aydemir ve senarist Sümeyye Karaaslan, AA'ya özel açıklamalarda bulundu. Sümeyye Karaaslan, yazmakta en çok zorlandığı bölümü açıkladı.
Kaynak: AA Kültür Sanat
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Ahmet Kural'ın başrolünde oynadığı Gassal dizisi, TRT'nin dijital yayın platformu Tabii'de yayında.
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10 bölümlük ilk sezonuyla izlenme rekorları kıran dizi, sosyal medyada da on binlerce yorum aldı.
Tanıtımıyla tepki çekmesine rağmen izleyiciyi derinden etkileyen dizinin ikinci sezon hazırlıkları da başladı.
Dizinin başrol oyuncusu Ahmet Kural, yönetmen Selçuk Aydemir ve senarist Sümeyye Karaaslan, AA'ya özel açıklamalarda bulundu.
1 Ocak'ta yayınlanacak röportajda, senarist Sümeyye Karaaslan önemli bir itirafta bulundu. Karaaslan, en çok üçüncü bölümü yazarken zorlandığını itiraf etti.
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3. bölümün açıklaması ise şu şekilde;
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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