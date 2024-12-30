Christopher Nolan’ın Yeni Filmi 'The Odyssey'in Kadrosu Belli Oldu!
Christopher Nolan’ın Yeni Filmi 'The Odyssey'in Kadrosu Belli Oldu!
Kaynak: https://shiftdelete.net/christopher-n...
Christopher Nolan yakında The Odyssey filmiyle yeniden izleyiciyle buluşacak. Bu destansı hikayeyi kendi bakış açısıyla yorumlayacak Nolan, hikayeyi bambaşka bir gözle izlememizi sağlayacak. Heyecan uyandıran filmle ilgili ilk detaylar belli oldu.
Kaynak: shiftdelete.net
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Ünlü yönetmen Christopher Nolan, yaptığı her işle adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Bu kez de edebiyatın en ikonik öykülerinden birini Nolan'ın yorumuyla izleyeceğiz.
17 Temmuz 2026’da yayınlanması planlanan filmle ilgili olarak önemli gelişmeler yaşandı.
Oyuncu kadrosu açıklanan filmde yer alacak oyuncular arasında Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o ve Charlize Theron gibi yıldızların yer alacağı belirtildi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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