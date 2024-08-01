Halka Arzlar Ne Durumda? 2024'te Halka Arz Olan Şirketlerin Güncel Değerleri
Halka Arzlar Ne Durumda? 2024'te Halka Arz Olan Şirketlerin Güncel Değerleri
Merhaba borsa meraklıları ve yatırım guruları! 2024 yılı, halka arz açısından oldukça yoğun ve hareketli bir yıl oldu. Birçok şirket borsada işlem görmeye başladı ve yatırımcıların dikkatini çekti. İşte 2024'te halka arz olan bazı önemli şirketler ve güncel durumları. Kahveler hazırsa, haydi başlıyoruz!
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1. Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.
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2. Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.
3. Artemis Halı A.Ş.
4. Bor Şeker A.Ş.
5. Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
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6. Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.
7. Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi
8. Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.
9. Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
10. Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.
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