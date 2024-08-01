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Halka Arzlar Ne Durumda? 2024'te Halka Arz Olan Şirketlerin Güncel Değerleri

etiket Halka Arzlar Ne Durumda? 2024'te Halka Arz Olan Şirketlerin Güncel Değerleri

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
01.08.2024 - 14:01

Merhaba borsa meraklıları ve yatırım guruları! 2024 yılı, halka arz açısından oldukça yoğun ve hareketli bir yıl oldu. Birçok şirket borsada işlem görmeye başladı ve yatırımcıların dikkatini çekti. İşte 2024'te halka arz olan bazı önemli şirketler ve güncel durumları. Kahveler hazırsa, haydi başlıyoruz!

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1. Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.

1. Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.

2024 yılı, savunma sanayii için önemli bir yıl oldu. Altınay Savunma Teknolojileri, 8-10 Mayıs tarihlerinde 32 TL fiyatla halka arz edildi. Halka arz büyüklüğü 1.88 milyar TL olarak gerçekleşti ve şirketin halka açıklık oranı ise %25. Altınay Savunma, savunma sanayindeki yenilikçi teknolojileriyle dikkat çekiyor ve Yıldız Pazar’da işlem görüyor. Hisseler, şu anda 123,4 TL seviyelerinde işlem görüyor ve yatırımcılarına umut veriyor. Bu güçlü performans, savunma sektöründe inovasyonun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

2. Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.

2. Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.

Yüksek teknoloji ve mühendislik çözümleriyle tanınan Onur Yüksek Teknoloji, 22-23 Mayıs tarihlerinde 49,50 TL fiyatla halka arz edildi. Halka arz büyüklüğü yaklaşık 976.63 milyon TL oldu ve şirketin halka açıklık oranı %31.40. Şirket, Ana Pazar’da işlem görüyor ve hisseler şu anda 109,7 TL seviyelerinde işlem görüyor. Onur Yüksek Teknoloji’nin başarısı, teknoloji sektöründeki yenilikçi yaklaşımların ve mühendislik çözümlerinin ne kadar değerli olduğunu gözler önüne seriyor.

3. Artemis Halı A.Ş.

3. Artemis Halı A.Ş.

Geleneksel halı üretiminde öncü olan Artemis Halı, 27-28 Şubat tarihlerinde 25,35 TL fiyatla halka arz edildi. Halka arz büyüklüğü 507 milyon TL olarak gerçekleşti ve şirketin halka açıklık oranı %28.57. Artemis Halı, Ana Pazar’da işlem görüyor ve hem yerel hem de uluslararası pazarda büyümeyi hedefliyor. Hisseler şu anda 56,00 TL seviyelerinde işlem görüyor. Bu performans, geleneksel sektörlerin bile yenilikçi ve stratejik yaklaşımlarla büyüyebileceğini gösteriyor.

4. Bor Şeker A.Ş.

4. Bor Şeker A.Ş.

Türkiye’nin önemli şeker üreticilerinden biri olan Bor Şeker, 7-9 Şubat tarihlerinde 26,54 TL fiyatla halka arz edildi. Halka arz büyüklüğü 1.86 milyar TL oldu ve şirketin halka açıklık oranı %29.17. Yıldız Pazar’da işlem gören şirketin hisseleri, şu anda 29,26 TL seviyelerinde işlem görüyor. Gıda sektöründeki bu güçlü performans, Bor Şeker’in sektördeki konumunu daha da sağlamlaştırıyor.

5. Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

5. Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

Türkiye'nin önde gelen akü üreticilerinden olan Yiğit Akü, 29-30-31 Mayıs tarihlerinde 34 TL fiyatla halka arz edildi. Şirketin halka açıklık oranı %24,96. Yüksek performanslı enerji çözümleri sunan Yiğit Akü, hisselerini şu anda 47,64 TL seviyelerinde işlem görüyor. Bu performans, enerji sektöründeki yenilikçi çözümlerin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

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6. Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.

6. Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.

Donanım ve yazılım çözümleri sunan Pasifik Donanım, 6-7 Şubat tarihlerinde 35 TL fiyatla halka arz edildi. Halka arz büyüklüğü 945 milyon TL oldu ve şirketin halka açıklık oranı %20. Şirket, teknoloji sektöründe hızla büyüyor ve hisseler şu anda 110 TL seviyelerinde işlem görüyor. Bu durum, teknoloji şirketlerinin yenilik ve pazar taleplerine hızlı yanıt verme kabiliyetlerini gözler önüne seriyor.

7. Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi

7. Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi

Horoz Lojistik, 29-30-31 Mayıs tarihlerinde 55 TL fiyatla halka arz edildi. Şirketin halka açıklık oranı %22. Geniş taşımacılık ağıyla dikkat çeken Horoz Lojistik, hisselerini şu anda 57,75 TL seviyelerinde işlem görüyor. Horoz Lojistik'in, sektördeki bu güçlü performansı ise uzun vadede yatırımcısına kazandıracak gibi görünüyor.

8. Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.

8. Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Elektrik kabloları ve çözümleri üreten Alves Kablo, 22-23 Şubat tarihlerinde 20 TL fiyatla halka arz edildi. Halka arz büyüklüğü 778 milyon TL oldu ve şirketin halka açıklık oranı %25. Sanayi sektöründe önemli bir yer edinmiş olan Alves Kablo, hisselerini şu anda 53,50 TL seviyelerinde işlem görüyor. Bu performans, sanayi yatırımlarının ne kadar karlı olabileceğini gösteriyor.

9. Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

9. Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Moda perakendeciliğinde öncü olan Koton, 30 Mayıs ve 2-3 Nisan tarihlerinde 30,50 TL fiyatla halka arz edildi. Halka arz büyüklüğü 4.16 milyar TL olarak gerçekleşti ve şirketin halka açıklık oranı %16. Koton, geniş mağaza ağı ve yenilikçi tasarımlarıyla dikkat çekiyor ve hisseleri şu anda 21,56 TL seviyelerinde işlem görüyor. Her ne kadar şu anda bir düşüş trendinde olsa da, uzun vadede toparlanma potansiyeli taşıdığı düşünülüyor. Şirket, maliyetleri düşürmek ve verimliliği artırmak için yeni stratejiler üzerinde çalışıyor. Yatırımcılar ise umutla bu stratejilerin sonuçlarını bekliyor.

10. Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.

10. Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.

Seğmen Kardeşler Gıda, 2024 yılında Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Halka arz sonrası yoğun ilgi gören şirket, piyasalarda olumlu bir izlenim bıraktı. Fiyat, ilk günlerden itibaren stabil bir seyir izledi ve yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

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11. Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.

11. Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.

2024 yılı itibarıyla Altınkılıç Gıda da halka arz olan firmalar arasında yer aldı. Yoğurt ve süt ürünleri pazarındaki güçlü konumu sayesinde, hisse senetleri piyasaya sürüldüğünde yatırımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Halka arz fiyatı olan 22.98 TL'den işlem gören hisseler, kısa sürede yüksek işlem hacmine ulaştı ve yatırımcılara güven verdi.

12. Koç Metalurji A.Ş.

12. Koç Metalurji A.Ş.

Metal sektöründe faaliyet gösteren Koç Metalurji, 2024 yılında halka arz olarak Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Şirket, güçlü mali yapısı ve geniş müşteri portföyü ile dikkat çekiyor. Halka arz fiyatı olan 20.50 TL, piyasada olumlu karşılandı ve şirket hisseleri yatırımcılar arasında rağbet gördü.

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