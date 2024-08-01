Halka Arzlar Ne Durumda? 2024'te Halka Arz Olan Şirketlerin Güncel Değerleri

Moda perakendeciliğinde öncü olan Koton, 30 Mayıs ve 2-3 Nisan tarihlerinde 30,50 TL fiyatla halka arz edildi. Halka arz büyüklüğü 4.16 milyar TL olarak gerçekleşti ve şirketin halka açıklık oranı %16. Koton, geniş mağaza ağı ve yenilikçi tasarımlarıyla dikkat çekiyor ve hisseleri şu anda 21,56 TL seviyelerinde işlem görüyor. Her ne kadar şu anda bir düşüş trendinde olsa da, uzun vadede toparlanma potansiyeli taşıdığı düşünülüyor. Şirket, maliyetleri düşürmek ve verimliliği artırmak için yeni stratejiler üzerinde çalışıyor. Yatırımcılar ise umutla bu stratejilerin sonuçlarını bekliyor.