Görüş Bildir
Haberler
Finans
Halka Arzlar Devam Edecek mi? Peki Halka Arzı Beklenen Yeni Şirketler Hangileri?

etiket Halka Arzlar Devam Edecek mi? Peki Halka Arzı Beklenen Yeni Şirketler Hangileri?

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
15.02.2024 - 17:01

Halka arzları takip eden biriyseniz son dönemlerde halka arzlarda bir durgunluk olduğunu fark etmişsinizdir. Peki halka devam edecek mi? Ve ilerleyen haftalarda hangi şirketler halka arz olacak?..

İçeriğin Devamı Aşağıda

Birçok kişi halka arzları takip ediyor ve açıklanır açıklanmaz talep oluşturarak halka arzlara giriyor.

Halka arzlara girdikten sonra nasıl hareket edeceğiniz ise tamamen sizin borsa bilginiz ve tercihinize kalmış bir durum oluyor. 

Halka arzlar ile gelir sağlanabildiği için de çok fazla kişi başvuruyor.

Aylardır halka arzlar durmaksızın ilerlerken halka arz bakımından borsa 2024'e durgun bir şekilde başladı.

Sermaye Piyasası Kurulu başkanı İbrahim Ömer Gönül’e bu soru daha öncesinde sorulmuştu ve o da bu konuda bir açıklama yaparak piyasanın neden durgunlaştığını açıklamıştı.

Gönül, halka arzlarda konjonktüre odaklandıklarını söyleyerek, çok hızlı halka arz yapmanın iyi bir fikir olmadığını eklemişti.

Gönül, halka arzlarda konjonktüre odaklandıklarını söyleyerek, çok hızlı halka arz yapmanın iyi bir fikir olmadığını eklemişti.

Ayrıca önemli olan şeyin örneğin 6,8 milyar liralık halka arzlar gibi büyük halka arzların gözlemlenmesi olduğunu eklemişti. Çünkü onun dediğine göre küçük arzlarda talep sıkıntısı zaten yaşanmıyormuş.

Tüm bunlar bir yana, 2023 yılının son halka arzları da yatırımcılarına bekledikleri kazancı sağlayamadı.

Hatta eğer siz de talep oluşturduysanız Avrupakent GYO-AVPGY halka arzının işleme açıldığı gün zarar ettirdiğini görmüşsünüzdür.

Bu zarar ve benzeri düşük kazanç sağlayan halka arzlar doğal olarak halka arz yatırımcılarını da üzdü.

Bu nedenle SPK’nin halka arzlara olan ilginin artmasını, ayrıca halka arzlarda karşı oluşan olumsuz havanın da dağılmasını beklediği iddia ediliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bu arada endişelenmeyin çünkü 2024 yılında halka arzların devam edip etmeyeceği konusunda hiç şüphe yok.

Şu anda SPK her gün yeni halka arz başvurularını alarak bir liste oluşturuyor. Bu listede şu anda 80’den fazla şirket bulunuyor.

O şirketlerin listesi şöyle:

  • Bor Şeker A.Ş.

  • Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.

  • Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.

  • Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş.

  • Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.

  • Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

  • Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

  • Destek Finans Faktoring A.Ş.

  • Birleşim Yeşil Enerji A.Ş.

  • Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.

  • Uras Kimya San. ve Tic. A.Ş.

  • (Intercity) Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş.

  • Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

  • Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.

  • Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

  • Dünya Varlık Yönetim A.Ş.

  • Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş.

  • Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.

  • Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş.

  • Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.

  • Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.

  • Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.

  • Koç Metalurji A.Ş.

  • Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş.

  • Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.

  • Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

  • GFS Holding A.Ş.

  • Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş.

  • Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş.

  • Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.

  • Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş.

  • Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.

  • Yeşil Global Enerji A.Ş.

  • Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş.

  • Arkopa Ahşap Panel Sanayi A.Ş.

  • Multınet Kurumsal Hizmetler A.Ş.

  • Koray Holding A.Ş.

  • Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.

  • Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.

  • Sümer Varlık Yönetim A.Ş.

  • Artemis Halı A.Ş.

  • Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.

  • Mega Teks Tekstil Ürünleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

  • Uslu Çsm Demir Çelik A.Ş.

  • Cem Zeytin A.Ş.

  • Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.

  • Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.

  • (Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.

  • Alcas Metal Sanayi A.Ş.

  • Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.

  • Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş.

  • Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.

  • Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.

  • Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

  • Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş.

  • Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş.

  • (Global Tower) Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş.

  • Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş.

  • Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş.

  • Smm Tekstil A.Ş.

  • BHdm Çelik Boru San. ve Tic. A.Ş.

  • Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.

  • Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş.

  • Kaymet Metal İmalat San. ve Tic. A.Ş.

  • Netcad Yazılım A.Ş.

  • Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.

  • OutMedya İletişim A.Ş.

  • Destek Finans Faktoring A.Ş.

  • IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.

  • Güllük Mandalya Turizm Liman İşletmeleri A.Ş.

  • Sümer Faktoring A.Ş.

  • Omega Elektrik Pano A.Ş.

  • ONBIR(n11) Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.

  • Enda Enerji Holding A.Ş.

  • Biteks İplik San. ve Tic. A.Ş.

  • Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş.

  • Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.

  • Rönesans Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?