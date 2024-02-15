Halka Arzlar Devam Edecek mi? Peki Halka Arzı Beklenen Yeni Şirketler Hangileri?

Bor Şeker A.Ş.
Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.
Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.
Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Destek Finans Faktoring A.Ş.
Birleşim Yeşil Enerji A.Ş.
Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.
Uras Kimya San. ve Tic. A.Ş.
(Intercity) Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.
Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
Dünya Varlık Yönetim A.Ş.
Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş.
Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.
Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş.
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.
Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.
Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.
Koç Metalurji A.Ş.
Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş.
Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.
Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
GFS Holding A.Ş.
Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş.
Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş.
Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.
Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş.
Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.
Yeşil Global Enerji A.Ş.
Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş.
Arkopa Ahşap Panel Sanayi A.Ş.
Multınet Kurumsal Hizmetler A.Ş.
Koray Holding A.Ş.
Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.
Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.
Sümer Varlık Yönetim A.Ş.
Artemis Halı A.Ş.
Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.
Mega Teks Tekstil Ürünleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.
Uslu Çsm Demir Çelik A.Ş.
Cem Zeytin A.Ş.
Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.
Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.
(Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.
Alcas Metal Sanayi A.Ş.
Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş.
Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.
Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.
Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş.
(Global Tower) Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş.
Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Smm Tekstil A.Ş.
BHdm Çelik Boru San. ve Tic. A.Ş.
Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.
Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Kaymet Metal İmalat San. ve Tic. A.Ş.
Netcad Yazılım A.Ş.
Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.
OutMedya İletişim A.Ş.
Destek Finans Faktoring A.Ş.
IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.
Güllük Mandalya Turizm Liman İşletmeleri A.Ş.
Sümer Faktoring A.Ş.
Omega Elektrik Pano A.Ş.
ONBIR(n11) Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.
Enda Enerji Holding A.Ş.
Biteks İplik San. ve Tic. A.Ş.
Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.
Rönesans Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.