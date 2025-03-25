Halk Otobüsüne Binmesiyle Gündem Olan Bade İşçil'in Son Durağı Takdir Topladı

Oyunculuğu kadar zarafetiyle de dikkat çeken İşçil’i ilk olarak Kuzey Güney ve Ezel gibi unutulmaz yapımlarda tanıdık. Ardından Ufak Tefek Cinayetler dizisinde canlandırdığı karakterle oyunculuk kariyerinde bir kez daha alkış aldı.

Sonrasında ise Netflix dizisi Aşk 101’de kısa bir rolle izleyici karşısına çıktı. Ancak uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan Bade İşçil, sosyal medya paylaşımları ve günlük yaşam tarzıyla magazin gündeminde yer bulmaya devam ediyor.