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Halk Otobüsüne Binmesiyle Gündem Olan Bade İşçil'in Son Durağı Takdir Topladı

Halk Otobüsüne Binmesiyle Gündem Olan Bade İşçil'in Son Durağı Takdir Topladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.03.2025 - 15:56

Ünlü oyuncu Bade İşçil’in bir ucuzluk marketinden alışveriş yaptıktan sonra halk otobüsüne binerken görüntülenmesi sosyal medyada epey gündem oldu. 

Görüntülerin kısa sürede haber sitelerine düşmesiyle İşçil, bu durumla ilgili bir açıklama da yaptı. Her gün aynı güzergahta yürüyüş yaptığını söyleyen oyuncu o gün özel bir neden için alışveriş yaptığını belirtti. 

Açıklamasında o özel nedeni açıklayınca kalplerimizi de ısıttı. 

Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Ekranların sevilen ismi Bade İşçil, bir süredir televizyon projelerinde yer almıyor olsa da gündemden düşmüyor.

Ekranların sevilen ismi Bade İşçil, bir süredir televizyon projelerinde yer almıyor olsa da gündemden düşmüyor.

Oyunculuğu kadar zarafetiyle de dikkat çeken İşçil’i ilk olarak Kuzey Güney ve Ezel gibi unutulmaz yapımlarda tanıdık. Ardından Ufak Tefek Cinayetler dizisinde canlandırdığı karakterle oyunculuk kariyerinde bir kez daha alkış aldı. 

Sonrasında ise Netflix dizisi Aşk 101’de kısa bir rolle izleyici karşısına çıktı. Ancak uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan Bade İşçil, sosyal medya paylaşımları ve günlük yaşam tarzıyla magazin gündeminde yer bulmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde ise, sade yaşam tarzıyla dikkat çeken oyuncu yine çok konuşuldu.

Geçtiğimiz günlerde ise, sade yaşam tarzıyla dikkat çeken oyuncu yine çok konuşuldu.

Bir ucuzluk marketinden alışveriş yaptıktan sonra halk otobüsüne binerken görüntülenen İşçil’in o anları sosyal medyada hızla yayıldı. 

Durakta telefonuyla sosyal medyada gezindiği sırada belediye otobüsünü bekleyen oyuncu, gelen otobüse binip birkaç durak sonra inerek yürüyüşüne devam etti. 

Görüntülerin haber sitelerinde peş peşe paylaşılmasının ardından, gözler Bade İşçil’e çevrildi.

O da bu durumla ilgili bir açıklama yapma gereği duydu.

O da bu durumla ilgili bir açıklama yapma gereği duydu.

Her gün aynı güzergahta yürüyüş yaptığını belirten oyuncu o gün yaşadığı durumu şöyle anlattı:

“Yürüyüş yaptığım sırada Orhan Veli’nin mezarının kirlendiğini gördüm. Her gün aynı güzergahta yürüyüş yaparım. 

Ben de markete girip mezarı temizlemek için birkaç şey alıp otobüse bindim. 

Toplu taşıma araçlarını sürekli kullanıyorum. O gün de yağmur yağıyordu, mezarlığa otobüsle döndüm.”

Oyuncunun bu sade ve duyarlı tavrı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Oyuncunun bu sade ve duyarlı tavrı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Sosyal medyada kullanıcılar bu hareketini alkışlarken, otobüse binmesinin neden büyütüldüğünü de eleştirdi. 

Öte yandan sevilen oyuncu daha önceki bir röportajında da “13 yıldır aynı ayakkabıyı giyiyorum.” demişti.

Başka bir açıklamasında da bayağıdır çalışmadığını belirterek, “O yüzden düzenli bir projem olmadığı için tatile çok ihtiyaç duymadım. Anormal harcamalar yapmam, çok lükse kaçmam.” diye konuşmuştu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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