Halk Otobüsüne Binmesiyle Gündem Olan Bade İşçil'in Son Durağı Takdir Topladı
Halk Otobüsüne Binmesiyle Gündem Olan Bade İşçil'in Son Durağı Takdir Topladı
Ünlü oyuncu Bade İşçil’in bir ucuzluk marketinden alışveriş yaptıktan sonra halk otobüsüne binerken görüntülenmesi sosyal medyada epey gündem oldu.
Görüntülerin kısa sürede haber sitelerine düşmesiyle İşçil, bu durumla ilgili bir açıklama da yaptı. Her gün aynı güzergahta yürüyüş yaptığını söyleyen oyuncu o gün özel bir neden için alışveriş yaptığını belirtti.
Açıklamasında o özel nedeni açıklayınca kalplerimizi de ısıttı.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Ekranların sevilen ismi Bade İşçil, bir süredir televizyon projelerinde yer almıyor olsa da gündemden düşmüyor.
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Geçtiğimiz günlerde ise, sade yaşam tarzıyla dikkat çeken oyuncu yine çok konuşuldu.
O da bu durumla ilgili bir açıklama yapma gereği duydu.
Oyuncunun bu sade ve duyarlı tavrı sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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