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Hakkındaki İddalar Gündem Olmuştu: Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Ortaya Çıktı

Hakkındaki İddalar Gündem Olmuştu: Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Ortaya Çıktı

Hafize Gaye Erkan
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.01.2024 - 16:36

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinde protokolde yer aldı. Ancak Reisi, Erkan'ın elini sıkmadı.

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Reisi, Erdoğan ile görüşmek ve Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'ya gelmişti. Reisi ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 13.54'te Esenboğa Havalimanı'na indi.

Reisi, Erdoğan ile görüşmek ve Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'ya gelmişti. Reisi ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 13.54'te Esenboğa Havalimanı'na indi.

Reisi'yi Esenboğa Havalimanı'nda, Erdoğan'ın yanı sıra Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eşbaşkanı ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Ankara Vali Yardımcısı Metin Selçuk, İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade'nin yer aldığı bir heyet törenle karşıladı.

Reisi'yi Esenboğa Havalimanı'nda, Erdoğan'ın yanı sıra Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eşbaşkanı ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Ankara Vali Yardımcısı Metin Selçuk, İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade'nin yer aldığı bir heyet törenle karşıladı.

Ancak karşılamada İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın elini sıkmadığı görüldü.

Ancak karşılamada İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın elini sıkmadığı görüldü.

İşte o anlar 👇

Geçen hafta bir TCMB çalışanının, Erkan'ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığı iddiasıyla CİMER'e başvuru yaptığı ortaya çıkmıştı.

Geçen hafta bir TCMB çalışanının, Erkan'ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığı iddiasıyla CİMER'e başvuru yaptığı ortaya çıkmıştı.
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Söz konusu iddialar Erkan tarafından yalanlanırken, Erdoğan da bugün "Akla ziyan dedikodularla ekonomide bin bir güçlükle temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozacak kampanyalar yürütüyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu iddialar Erkan tarafından yalanlanırken, Erdoğan da bugün "Akla ziyan dedikodularla ekonomide bin bir güçlükle temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozacak kampanyalar yürütüyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Hafize Gaye Erkan'ın ayrıca yılbaşından beri ABD'de olduğu da iddia edilmişti.

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