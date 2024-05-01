Hakkında Söylenenlerin Aksine Turistleri Güzellikleriyle Şaşırtmış 15 Ülke
Hakkında Söylenenlerin Aksine Turistleri Güzellikleriyle Şaşırtmış 15 Ülke
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hepimizin gezip görmek istediği yerler var. Bunlardan çoğu Avrupa'da yer alırken, turistlerin gitmeyi tercih ettiği daha az popüler yerler olmuş. Peki, düşünelinenin aksine çok güzel olan 15 ülke neler?
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1. "Kolombiya, Pablo Escobar zamanlarından itibaren çok değişti."
2. "Romanya'nın kötü bir itibarı olduğunu biliyorum ama ülke çok güzel!"
3. "Kazakistan'ın Borat filminde gördüğünüz ile alakası yok."
4. "Küba! Kahve muhteşem, sahiller harika ve kültür ve müziğin kalitesinden bahsetmiyorum bile."
5. "Çin'de gözünüze inanamayacağınız kadar güzel yerler var."
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6. "Polanya'daki Krakow şehri bu dünyada en sevdiğim şehir olabilir."
7. "Meksika o kadar güzel bir ülke ki, eğer kartel yönetiyor olmasa oraya taşınmak bile isterdim."
8. "Bosna Hersek kadar güzel bir tarihe sahip çok yer görmedim diyebilirim."
9. "Tayland hem ucuz hem de çok eğlenceli bir yerdi."
10. "Arnavutluk düşündüğümden çok daha güzel çıkmıştı ve beni şaşırtmıştı."
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11. "Paris'in kötü koktuğunu ve büyük bir fare sorunu olduğunu biliyorsunuzdur ama Paris dışında Fransa'nın birçok kenti çok güzel ve insanları çok hoş."
12. "Amerikalılar hakkında birçok kötü şey duymuşsunuzdur."
13. "Ruanda bugüne kadar gördüğüm en iyi doğaya sahipti ve insanlar çok nazikti."
14. "Eğer göz alıcı doğa harikalarını keşfetmek istiyorsanız size Vietnam'ı tavsiye ederim."
15. "Şu anda Rusya hakkında birçok söylenti dolandığını biliyorum ama açıkcası benim tecrübemde çok güzel bir yerdi."
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