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Hakkında Söylenenlerin Aksine Turistleri Güzellikleriyle Şaşırtmış 15 Ülke

Hakkında Söylenenlerin Aksine Turistleri Güzellikleriyle Şaşırtmış 15 Ülke

Aden
Aden - Onedio Üyesi
01.05.2024 - 16:01

Hepimizin gezip görmek istediği yerler var. Bunlardan çoğu Avrupa'da yer alırken, turistlerin gitmeyi tercih ettiği daha az popüler yerler olmuş. Peki, düşünelinenin aksine çok güzel olan 15 ülke neler?

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Kolombiya, Pablo Escobar zamanlarından itibaren çok değişti."

1. "Kolombiya, Pablo Escobar zamanlarından itibaren çok değişti."

'Ülke gerçekten çok güzel ve bugüne kadar mutlu olmayan bir Kolombiyalı ile tanışmadığımı söylemem lazım. Hepsi çok sıcak insanlar.'

2. "Romanya'nın kötü bir itibarı olduğunu biliyorum ama ülke çok güzel!"

2. "Romanya'nın kötü bir itibarı olduğunu biliyorum ama ülke çok güzel!"

'İnsanlar genelde yardım sever ve özellikle Romanya'daki şarap kadar iyisi yok.'

3. "Kazakistan'ın Borat filminde gördüğünüz ile alakası yok."

3. "Kazakistan'ın Borat filminde gördüğünüz ile alakası yok."

'Çok güzel manzaralara sahip bir ülke.'

4. "Küba! Kahve muhteşem, sahiller harika ve kültür ve müziğin kalitesinden bahsetmiyorum bile."

4. "Küba! Kahve muhteşem, sahiller harika ve kültür ve müziğin kalitesinden bahsetmiyorum bile."

5. "Çin'de gözünüze inanamayacağınız kadar güzel yerler var."

5. "Çin'de gözünüze inanamayacağınız kadar güzel yerler var."

'Ayrıca çok uzun bir tarihe ve müthiş bir kültüre sahip olduklarını söylemem lazım.'

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6. "Polanya'daki Krakow şehri bu dünyada en sevdiğim şehir olabilir."

6. "Polanya'daki Krakow şehri bu dünyada en sevdiğim şehir olabilir."

7. "Meksika o kadar güzel bir ülke ki, eğer kartel yönetiyor olmasa oraya taşınmak bile isterdim."

7. "Meksika o kadar güzel bir ülke ki, eğer kartel yönetiyor olmasa oraya taşınmak bile isterdim."

'Müthiş insanlar, harika yemek ama büyük politik sorunlar...'

8. "Bosna Hersek kadar güzel bir tarihe sahip çok yer görmedim diyebilirim."

8. "Bosna Hersek kadar güzel bir tarihe sahip çok yer görmedim diyebilirim."

'Savaş yüzünden kötü bir itibarları var ama o zamandan itibaren ülke çok değişmiş.'

9. "Tayland hem ucuz hem de çok eğlenceli bir yerdi."

9. "Tayland hem ucuz hem de çok eğlenceli bir yerdi."

'Hakkında duyduklarımdan sonra çok kötü beklentilerim vardı ama seneye kesin bir daha gideceğim.'

10. "Arnavutluk düşündüğümden çok daha güzel çıkmıştı ve beni şaşırtmıştı."

10. "Arnavutluk düşündüğümden çok daha güzel çıkmıştı ve beni şaşırtmıştı."

'Güzel sokaklar, iyi insanlar ve hoş yemekleri vardı.'

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11. "Paris'in kötü koktuğunu ve büyük bir fare sorunu olduğunu biliyorsunuzdur ama Paris dışında Fransa'nın birçok kenti çok güzel ve insanları çok hoş."

11. "Paris'in kötü koktuğunu ve büyük bir fare sorunu olduğunu biliyorsunuzdur ama Paris dışında Fransa'nın birçok kenti çok güzel ve insanları çok hoş."

'Sadece Paris'teki insanlar normalden çok daha kaba.'

12. "Amerikalılar hakkında birçok kötü şey duymuşsunuzdur."

12. "Amerikalılar hakkında birçok kötü şey duymuşsunuzdur."

'İnsanların şişman olması, görgüsüz olması vs gibi. Ama aslında gerçekten çoğu çok nazik ve iyi insanlar. Buraya geldiğinize pişman olmazsınız.'

13. "Ruanda bugüne kadar gördüğüm en iyi doğaya sahipti ve insanlar çok nazikti."

13. "Ruanda bugüne kadar gördüğüm en iyi doğaya sahipti ve insanlar çok nazikti."

'Çoğu Afrika ülkesi böyle oluyor zaten.'

14. "Eğer göz alıcı doğa harikalarını keşfetmek istiyorsanız size Vietnam'ı tavsiye ederim."

14. "Eğer göz alıcı doğa harikalarını keşfetmek istiyorsanız size Vietnam'ı tavsiye ederim."

'Duyduklarınızın aksine çok sakin ve hoş bir ülke.'

15. "Şu anda Rusya hakkında birçok söylenti dolandığını biliyorum ama açıkcası benim tecrübemde çok güzel bir yerdi."

15. "Şu anda Rusya hakkında birçok söylenti dolandığını biliyorum ama açıkcası benim tecrübemde çok güzel bir yerdi."

'Ayrıca insanları hep iyi kişilerden oluşuyor, kötü olan yönetim...'

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