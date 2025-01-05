Hakkında Soruşturma Açılan Tanju Özcan'dan İlk Açıklama Geldi

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan Suriye uyruklu göçmenlere yönelik aldığı ve “hukuksuz” olduğu iddia edilen kararları geçtiğimiz günlerde Fatih Altaylı’nın programında açıklamıştı. Bu açıklamalar kamuoyunda tartışmalara neden olurken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özcan’ın ifadeleri üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu. Tanju Özcan'dan ilk açıklama geldi. Özcan tepki gösterirken 'pişman değilim' dedi. 'Hodri meydan' diyen Özcan Türk milletinin menfaatini koruduğunu iddia etti.