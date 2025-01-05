Hakkında Soruşturma Açılan Tanju Özcan'dan İlk Açıklama Geldi
Hakkında Soruşturma Açılan Tanju Özcan'dan İlk Açıklama Geldi
CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan Suriye uyruklu göçmenlere yönelik aldığı ve “hukuksuz” olduğu iddia edilen kararları geçtiğimiz günlerde Fatih Altaylı’nın programında açıklamıştı. Bu açıklamalar kamuoyunda tartışmalara neden olurken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özcan’ın ifadeleri üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu. Tanju Özcan'dan ilk açıklama geldi. Özcan tepki gösterirken 'pişman değilim' dedi. 'Hodri meydan' diyen Özcan Türk milletinin menfaatini koruduğunu iddia etti.
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Tanju Özcan'ın Fatih Altaylı'nın programındaki açıklamalarının ardından soruşturma başlatılmıştı.
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Tanju Özcan soruşturma açıklamasının ardından ilk açıklamasını yaptı. Özcan, "Pişman değilim" diyerek "hodri meydan" dedi.
Tanju Özcan, "Söz verdim yaptım ve pişman da değilim." dedi. "Hodri meydan" diyen Özcan, "Ben Türk Milleti’nin menfaatlerini korumaktan başka bir suç işlemedim." dedi.
Tanju Özcan'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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