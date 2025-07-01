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Hakkında Konuşulanlara Karşı Hakan Çalhanoğlu Sessizliğini Bozdu

Hakkında Konuşulanlara Karşı Hakan Çalhanoğlu Sessizliğini Bozdu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.07.2025 - 14:50

Inter'de iki gündür karşılıklı açıklamalar sürüyor. Lautaro'nun açıklaması ardından, başkanın ona verdiği destek ve bu sözlerin hedefindeki isim Hakan Çalhanoğlu'nun sessizliği konuyu Avrupa futbolunun gündemine taşımıştı. 

Sessizliğini koruyan Hakan'a en önemli destek eşinin paylaşımı ile gelirken Hakan da konuyla ilgili sessizliğini bozdu ve detaylı bir açıklama yaptı.

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Tartışmayı Lautaro Martinez başlattı.

Tartışmayı Lautaro Martinez başlattı.

Lautaro Martinez, yaptığı açıklamada “Kupalar uğruna savaşmak istiyorum. Burada kalmak isteyenler kalsın ve mücadele etsin; istemeyenler yoluna baksın. Bu formayı taşıyacak olanlar, sağlam bir zihne ve kararlılığa sahip olmalı.” açıklaması yapmıştı. Kimi kastettiği sorusu Hakan şeklinde yanıtlansa da net bir söylem yoktu.

Ve devreye başkan girdi.

Ve devreye başkan girdi.

Başkan Marotto, Lautaro'ya destek vererek 'kastedilen kişi Hakan' dedi ve Hakan ayrılmak isterse sıfır sorunla bunu çözebiliriz dedi. 

Ayrılmak isteyen diğer oyunculara da Hakan üzerinden gözdağı veren başkanın sözlerinin ardından olayın rengi tamamen değişti.

İlk destek eşinden...

İlk destek eşinden...

Eşi Sinem Çalhanoğlu yaşananlara sessiz kalamadı. Sinem Çalhanoğlu, Instagram'da 'Bazı insanlar sana sadık değildir.

Sana olan ihtiyaçlarına sadıktırlar. İhtiyaçları değiştiğinde, sadakatleri de değişir.

İyi kalpli olduğun için pişman olma. Tüm güzel şeyler geri döner ve çoğalır.'' paylaşımı yaptı.

Ve nihayet Hakan da konuştu...

Ve nihayet Hakan da konuştu...

Çalhanoğlu'nun yaptığı açıklamada sert ifadelere yer verirken 'Gelecek ne getirir göreceğiz. Ama tarih, her zaman dimdik duranları hatırlar. En çok ses çıkaranları değil.' diyerek takım kaptanı Lautaro'yu hedef aldı.

Maç sonunda söylenen sözleri "ağır ve bölücü" olarak niteleyen Hakan'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde:

Maç sonunda söylenen sözleri "ağır ve bölücü" olarak niteleyen Hakan'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde:

Şampiyonlar Ligi finalinde yaşadığım sakatlıktan sonra, yine de takımla birlikte Amerika'ya gitmeye karar verdik.

Orada olmak, oynayamasam da takımı desteklemek, benim için çok önemliydi.

Maalesef, ABD'deki bir antrenmanda tamamen farklı bir bölgede yeni bir sakatlık yaşadım.

Teşhis: kas yırtığı.

Bu sakatlık, turnuva boyunca sahada olmamı imkansız hale getirdi.

Orada olmamamın başka bir nedeni yok. Arka planda başka hiçbir şey yok.

Dün kaybettik. Ve bu canımı yaktı.

Sadece bir futbolcu olarak değil, gerçekten takımıma değer veren biri olarak üzüldüm.

Şu an sakat olsam da, maçtan hemen sonra birkaç takım arkadaşımı aradım, moral vermek için.

Çünkü gerçekten önemseyince bunu yapmam gerekiyordu.

Beni asıl şaşırtan ise sonrasında söylenen sözler oldu.

Ağır sözlerdi.

Bölücüydü, birleştirici değil.

Kariyerim boyunca asla bahane aramadım. Hep sorumluluk aldım.

Ağrıyla da oynadım. Zor anlarda hep ön saflarda oldum.

Lafla değil, icraatla konuştum.

Her görüşe saygı duyarım — özellikle bir takım arkadaşımın ya da başkanımın görüşüne.

Ama saygı tek taraflı değildir.

Sahada da saha dışında da her zaman saygı gösterdim.

Ve inanıyorum ki futbolda da hayatta da gerçek güç, özellikle duygular yoğunken saygı göstermektir.

Bu kulübe asla ihanet etmedim. Inter'de mutsuz olduğumu hiç söylemedim.

Geçmişte teklifler geldi — çok cazip teklifler. Ama kaldım.

Çünkü bu formanın benim için ne ifade ettiğini biliyorum.

Ve yaptıklarımla da bunu net biçimde gösterdiğime inanıyorum.

Ülkemin kaptanlık bandını takma onuruna eriştim.

Ve öğrendim ki liderlik, en kolay anlarda parmakla suçlamak değil, takımının yanında durmaktır.

Bu oyunu seviyorum. Bu kulübü seviyorum.

Ve her gün uğruna savaştığım bu renkleri seviyorum.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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