Hakkında Konuşulanlara Karşı Hakan Çalhanoğlu Sessizliğini Bozdu
Inter'de iki gündür karşılıklı açıklamalar sürüyor. Lautaro'nun açıklaması ardından, başkanın ona verdiği destek ve bu sözlerin hedefindeki isim Hakan Çalhanoğlu'nun sessizliği konuyu Avrupa futbolunun gündemine taşımıştı.
Sessizliğini koruyan Hakan'a en önemli destek eşinin paylaşımı ile gelirken Hakan da konuyla ilgili sessizliğini bozdu ve detaylı bir açıklama yaptı.
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Tartışmayı Lautaro Martinez başlattı.
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Ve devreye başkan girdi.
İlk destek eşinden...
Ve nihayet Hakan da konuştu...
Maç sonunda söylenen sözleri "ağır ve bölücü" olarak niteleyen Hakan'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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