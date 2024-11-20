Hakan Ateş Kimdir? DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş Hakkında Merak Edilenler

Son dönemlerde çıkan haberler nedeniyle birçok kişi hakkında detaylı araştırmalar yapılıyor. Bu kişilerden biri de DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş. Bunun sebebi ise Ateş hakkında ortaya adılan iddialar. Hakan Ateş'in 'Yüksek karlı gizli fon' adı altında 24 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 72 yıldan 240 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanacağı haberi gündem oldu.

Bu haber üzerine Ateş hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Hakan Ateş kimdir? Kaç yaşında, nereli ve hangi okuldan mezun oldu? İşte detaylar...