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Hakan Ateş Kimdir? DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş Hakkında Merak Edilenler

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Hakan Ateş Kimdir? DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş Hakkında Merak Edilenler

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
20.11.2024 - 20:07

Son dönemlerde çıkan haberler nedeniyle birçok kişi hakkında detaylı araştırmalar yapılıyor. Bu kişilerden biri de DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş. Bunun sebebi ise Ateş hakkında ortaya adılan iddialar. Hakan Ateş'in 'Yüksek karlı gizli fon' adı altında 24 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 72 yıldan 240 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanacağı haberi gündem oldu. 

Bu haber üzerine Ateş hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Hakan Ateş kimdir? Kaç yaşında, nereli ve hangi okuldan mezun oldu? İşte detaylar...

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Hakan Ateş Kimdir?

Hakan Ateş Kimdir?

1959 yılında Ankara'da dünyaya gelen Hakan Ateş, lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde tamamladı. Aslen Ankaralı olan Ateş, lisans eğitimini ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde tamamladıktan sonra iş hayatına atıldı.

Hakan Ateş Evli mi?

Hakan Ateş Evli mi?

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, kendisiyle aynı bankada Şube Müdürü olarak çalışan Demet Tokgöz ile 2022 yılında hayatını birleştirdi. Görkemli bir düğünle dünyaevine giren çiftin Haziran 2024'te oğulları dünyaya gelmişti. İlk evliliğinden bir kızı ve bir oğlu olan Hakan Ateş, 65 yaşında 3. kez baba olma sevincini yaşamıştı.

Hakan Ateş'in Kariyeri ve Çalışma Geçmişi

Hakan Ateş'in Kariyeri ve Çalışma Geçmişi

Hakan Ateş, kariyerine ilk olarak 1981 yılında İş Bankası’nda Teftiş Kurulu Müfettişi olarak başladı. 1986'dan 1993'e kadar Interbank’ta çeşitli birimlerde görev yapan Ateş; Elmadağ, Bakırköy, Şişli, İzmir ve Merkez Şubeleri'nde Şube Müdürü olarak görev aldı. Bankacılık kariyerine devam eden Ateş, 1993 yılında Interbank'ta Merkezi Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

Daha sonra 1994 yılından 1996'ya kadar Bank Ekspress’te Mali İşler ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. 1996 yılına gelindiğinde ise Rusya'da GarantiBank Moscow’un kurulmasına öncülük etti ve burada bir yıl Genel Müdürlük yaptı. 1997 yılından günümüze kadar DenizBank’ta Kurucu Genel Müdür olarak görev yapan Hakan Ateş, mevcut görevine hala devam etmektedir.

Hakan Ateş Hangi Dilleri Biliyor?

Hakan Ateş Hangi Dilleri Biliyor?

65 yaşındaki Hakan Ateş, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Yurt dışında çalışma tecrübesi de bulunan Ateş, kariyeri boyunca bankacılık alanında çalışmış ve bu alanda ismini duyurmuştur.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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