HAK-İŞ Konfederasyonu 49. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutluyor! İşte Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın Açıklamaları

Çalışma hayatının sorunlarına da değinen Arslan, “Çalışma hayatındaki

sorunların çözümü konusunda konfederasyonumuza büyük sorumluluklar

düşüyor. Bizler müzakereyi ve uzlaşmayı önemsiyoruz. Ama mücadeleyi de

bırakmadan sorunlarımızı çözmek istiyoruz” diye konuştu.

“Vergi Reformuna İhtiyacımız Var”

Arslan, Türkiye’nin büyük bir vergi reformuna ihtiyacı olduğunu, dolaylı vergilerin azaltılması, doğrudan vergilerin ise çok kazanandan çok, az kazanandan az şekilde tahsil edilmesi gerektiğini vurguladı. Arslan, emeklilik sistemine hakkında da HAK-İŞ’in görüşlerine değinerek, “Bu yıl emekli olacak kardeşlerimiz eğer emekliliğini önümüzdeki yıla bırakırsa emekli maaşlarında yüzde 30 a yakın bir düşüşü kabul etmiş olacak. Bu emekçiler için büyük bir kayıp ve haksızlık. Daha fazla çalışıp daha fazla prim ödüyorsun ama emekli maaşınız daha düşük olacak. Bu konuda hükümetimizle, bakanlarımızla yaptığımız görüşmelerde bunu paylaştık, bunun nasıl büyük bir yıkıma neden olacağını anlattık” şeklinde konuştu.

“Sermaye Güçleniyor, Emekçi Yoksullaşıyor”

Son zamanlarda Türkiye’de meydana gelen enflasyonist dönemde ücretlilerin gelirlerinin giderek azaldığına vurgu yapan Arslan, “Türkiye son beş yılda yüksek enflasyon ile emekçilerin yoksullaştığı, buna karşı sermayenin daha da güçlendiği bir dönemi yaşıyor. Bunu bu ülkenin kaderi olarak göremeyiz. Bu aslında ülkemizin gelirlerinin adaletsiz bir şekilde dağıtıldığının bir göstergesidir. Mili gelirimiz artıyor ama yoksulluk giderek artıyor. Gelir adaletsizliği rakamlarını herkes kabul ediyor. Biz bu sorunların kaynağına inilip, bu sorunların çözümü konusunda HAK-İŞ olarak kararlılığımızı sürdürüyoruz” dedi.

Arslan, Taleplerini Sıraladı

Arslan, iş güvencesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engeller, arabuluculuk sisteminin eksiklikleri, iş kazaları, kayıt dışılıkla mücadele, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun mevcut yapısı, ücretlerden alınan vergi oranlarının yeniden düzenlenmesi, 696 KHK’nın eksikliklerinin giderilmesi, tayin ve becayiş hakları, 6772 sayılı kanuna göre kamuda çalışanlara verilen ilave tediye hakkının belediye çalışanlarına da verilmesi, kadro alamayan işçilerimize kadro talebi, geçici ve mevsimlik işçilerin sorunlarının çözümü başta olmak üzere taleplerini dile getirdi.

“HAK-İŞ Akademi, Bilimsel Çalışmalar Gerçekleştiriyor”

Arslan, çalışma hayatının mevcut sorunlarının çözümü noktasında HAK-İŞ

Konfederasyonunun raporlar hazırladığını ve bu raporların

Cumhurbaşkanımıza, Maliye ve Çalışma Bakanlığı’na ve tüm sorumlularına

iletildiğini ifade ederek, “Bu çalışmalarımızın sonuç vermesi için sadece

itiraz etmeden, çözümlerini de beraberinde ortaya koyduk. HAK-İŞ

Akademi ile bu sorunlara çözüm bulma konusunda önemli adımlar attık.

Uzman hocalarımızla sorunlarımızın çözümü konusunda bilimsel

çalışmalar gerçekleştirdik. İlk çalışmamız vergi ve refahın adil paylaşımı

projesi oldu. Bu projeyi çok önemsiyoruz. Sadece vergiyi değil, gelirin adil

olarak dağıtılması, refahın adil paylaşımı konusunda bir çözüm

raporumuzu hazırladık ve kamuoyuyla paylaştık” dedi.

“İşten Çıkartılan İşçilerimizi Yalnız Bırakmayacağız”

31 Mart yerel seçimlerinden sonra iktidar olan pek çok belediyede emekçilerin haksız yere işlerinden çıkartılmasının asla ve asla kabul edilemeyeceğini söyleyen Arslan, “31 Mart seçimlerinden sonra yerel yönetimlerde iktidar olan pek çok belediye ve belediye başkanları ilk iş olarak konfederasyonumuzu belediyelerden tasfiye etmeye başladılar. İşten çıkarmalar, sendika değiştirmeler halen devam ediyor. HAK-İŞ, bütün bu baskılara ve tehditlere karşı mücadelesine devam ediyor” dedi.

“HAK-İŞ Darbelerden Nasibini Almıştır”

Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonumuzun kurulduğu ilk günlerden bugünlere darbelere, muhtıralara ve bütün kalkışmalara karşı demokrasiden yana tavır aldığını ifade ederek, “HAK-İŞ Konfederasyonumuz, henüz 4 yaşında iken 12 Eylül darbesinin yıkıcı etkilerini yaşamış, faaliyetleri durdurulmuş, sendikaları kapatılmış, sendikacılık yapmaları yasaklandığı zamanlarda büyük zorluklar yaşamış, hain darbelerden nasibini almıştır. O günlerde konfederasyonumuzu bütün zorlamalara rağmen ayakta tutan, daha sonra ilk genel kurulunu gerçekleştiren, HAK-İŞ’i bugünlere taşıyan genel başkanlarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

“Darbelere ve Kalkışmalara Karşı Net Bir Tavır Ortaya Koyduk”

“Her kalkışmaya HAK-İŞ Konfederasyonu olarak açık ve net bir şekilde

tavır koyduk” diye konuşan Arslan, “O zamanlarda bu tavrı

gerçekleştirmek, tutum takınmak, bu ülke için canını veren bir sendikal

anlayışı ayakta tutmak çok kolay değil. Ülkemizin yaşadığı sıkıntılı

dönemlerde de var olduk ve var olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Filistinli Kardeşlerimize Desteğimiz Devam Edecek”

Arslan, ülkemizde Filistin konusunda kamuoyunda farkındalık oluşturulması için konfederasyonumuz bünyesinde Kudüs Komitesi kurulduğuna dikkat çekti. Arslan, “Filistinli kardeşlerimiz için bir yardım kampanyası başlattık. Kardeşlerimize aş olmaya, ilaç olmaya, onların sorunlarını çözmek için elimizden gelen bütün yardımları yapmaya devam edeceğiz. Buradan tüm üyelerimize yürekten teşekkür etmek istiyorum. Bir STK olarak, bir sendika olarak dünyaya örnek bir tutum sergiliyoruz” dedi. Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısının ikinci bölümünde ise Genişletilmiş Başkanlar Kurulu üyeleri görüş, öneri ve taleplerini dile getirdi.