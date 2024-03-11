Haftaya Rekorla Başladı! Euro ve Dolar Zirvede: Altın Fiyatlarında Son Durum Ne Oldu?
Haftaya Rekorla Başladı! Euro ve Dolar Zirvede: Altın Fiyatlarında Son Durum Ne Oldu?
TL'deki değer kaybının sürmesiyle dolar ve euro zirveden inmezken, altın da onstaki yükselişin devam etmesiyle yükseklerde geziyor.
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Dolar, TL karşısında 32 üzerini test etmeye devam ediyor.
Euro/TL 35,35 seviyesinin üzerine çıkarak yeni zirve seviyesini gördü.
Ons altın rekor seviyelerin görülmesinin ardından yatay seyir izliyor.
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