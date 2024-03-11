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Haftaya Rekorla Başladı! Euro ve Dolar Zirvede: Altın Fiyatlarında Son Durum Ne Oldu?

Haftaya Rekorla Başladı! Euro ve Dolar Zirvede: Altın Fiyatlarında Son Durum Ne Oldu?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
11.03.2024 - 09:17

TL'deki değer kaybının sürmesiyle dolar ve euro zirveden inmezken, altın da onstaki yükselişin devam etmesiyle yükseklerde geziyor.

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Dolar, TL karşısında 32 üzerini test etmeye devam ediyor.

Dolar, TL karşısında 32 üzerini test etmeye devam ediyor.

Geçen hafta ABD verilerinin ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle Fed'in faiz indirimlerindeki beklentilerle de dolar yükselişe geçmişti. 

Dolar/TL zirvesini 6 Mart'ta 32,0357 seviyesine taşırken, yeni haftanın ilk işlem gününde 31,99-32,00 seviyelerinde işlem görüyor.

Euro/TL 35,35 seviyesinin üzerine çıkarak yeni zirve seviyesini gördü.

Euro/TL 35,35 seviyesinin üzerine çıkarak yeni zirve seviyesini gördü.

Geçen haftanın son iki işlem gününde 35 liranın üzerini test eden euro kuru, haftaya başlarken, bu seviyede daha kalıcı bir hareket izleyerek tarihi zirvesini de 35,3523 seviyesine taşıdı.

Ons altın rekor seviyelerin görülmesinin ardından yatay seyir izliyor.

Ons altın rekor seviyelerin görülmesinin ardından yatay seyir izliyor.

Ons altın, ABD işgücü piyasasındaki soğuma ve Fed'in açıklamalarının etkisiyle Cuma günü rekor seviyeleri görmesinin ardından bugün yatay seyir izliyor.

Altın, ABD işgücü piyasasında soğumaya işaret eden verilerin ardından Cuma günü 2.194,99 dolar ile rekor kırmıştı. Yeni haftanın başında ons altın 2178 dolar civarında seyrederken, gram altın da Kapalıçarşı'da 2 bin 400 TL seviyesinde işlem görüyor.

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