Ev Yaşam , Elektronik , Giyim
Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları
Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları
Eğer bu hafta hangi markaların indirimde olduğunu, hangi ürünlerin fiyatlarının düştüğünü merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. A101, Bim, Şok gibi perakende zincirlerinin aktüel ürünlerini, Amazon'un ve Hepsiburada'nın bu hafta indirime giren ürünlerini sizler için derledik. Bu hafta en çok satılan ürünlerini, bahar indirimlerini, nerede ne kadar indirim olduğunu görmek isteyenleri içeriğe alalım. 🫶🏻
Bu içerik 22.03.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
19-22 Mart 2024 tarihli Bim Aktüel katalogunda en çok dikkat çeken ürün, şüphesiz çekme karavandı.
Sunduğu konfor ve şıklık ile en çok satanların başını çeken Skechers D'Lites spor ayakkabılar, bahar indiriminden nasibini aldı.
Ayakkabı indiriminden devam edelim! İkonik Vans Old Skool ayakkabıların platformlu modeli de bu hafta indirime girenlerden.
23 Mart 2024 ŞOK Aktüel ürünler kataloğunda Karcher'ın çok sevilen buharlı temizlik makinesi öne çıktı. Bahar temizliği vakti yaklaşırken bu içeriğe göz atmanızı öneriyoruz!
Kaçırmamanız gereken en güzel kampanyalardan biri de Penti'nin pijama takımlarında yer alan 2 al 1 öde kampanyası👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
21 Mart 2024 A101 İnternete Özel Aldın Aldın Kataloğundaki Smeg ürünleri, uygun fiyatları ile bu haftanın indirimleri arasında en çok ilgi görenlerden biriydi.
Ekinoks ile beraber, çılgın indirimler de başladı! %70'e varan indirimleri de bu içeriğimizde paylaşmıştık. 👇🏻
Hafta boyunca en çok dikkat çeken indirimli ürünleri de bu içerikte anlattık. Stanley termostan Philips tam otomatik kahve makinesine haftanın en sevilenleri karşınızda.
Bahar temizliği ve bayram temizliği yaklaşıyor. Eksiklerinizi tamamlamak için, derlediğimiz kaçırılmayacak indirimlere göz atabilirsiniz.
Mango'da indirim fırsatı! Gözünüze kestirdiğiniz Mango ürünlerini almanın tam zamanı, Mango ürünlerinde %40-%50'ye varan indirimler var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bahçenizi güzelleştirecek, baharı erkenden evinize taşıyacak ürünleri aşağıdaki içerikte bulabilirsiniz. 🌸
Güvenlik her şeyden önemli! Güvenliğinizi üst seviyeye çıkartacak birbirinden kaliteli kameralar da bu hafta indirimdeydi. Aşağıdaki içerikte derledik. 👇🏻
Mart ayına özel Ultra İndirimler'in Dyson Islak&Kuru süpürge, Puma ayakkabı, Philips AirFryer gibi en çok dikkat çeken ürünlerinden birkaçını sizler için derledik.
Kalitesi ile bilinen Atelier Rebul marka parfümlerde ve oda kokularında da indirim var. Deodoranttan muma, parfümden kolonyaya indirimli ürünleri aşağıdaki içerikte bulabilirsiniz. 👇🏻
Konforunuzu maksimuma çıkartacak, bahar ve yaz ayları boyunca giyebileceğiniz Puma, Adidas, Under Armour gibi markaların indirimli ayakkabılarından bu içerikte bahsetmiştik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Çocuk bisikletleri, scooter'lar ve patenler de bu hafta indirime giren ürünlerden. Her yaş aralığı için indirimli ürünler bulabileceğiniz içerik de aşağıda. 👇🏻
Donanımı, kalitesi ve pratikliği ile daha önce almadığınıza pişman edecek elektrikli diş fırçalarında da kaçırılmayacak bir indirim var.
Evinde minik dekoratif dokunuşlar sevenler buraya! Evinize ister klasik ister modern bir hava getirmek için edinebileceğiniz indirimli tabloları aşağıdaki içerikte bulabilirsiniz. 👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda