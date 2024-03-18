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Günün Öne Çıkan Fırsatı: İkonik Vans Ayakkabı İndirime Girdi!

etiket Günün Öne Çıkan Fırsatı: İkonik Vans Ayakkabı İndirime Girdi!

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
18.03.2024 - 12:53

Moda dünyasının vazgeçilmezlerinden olan, her daim ikonik bir duruş sergileyen Vans WM Ward ayakkabı, indirime girdi. Kendine özgü tasarımı ve konforuyla bilinen Vans, her zaman trendlerin öncüsü olmuştur. İndirimin süresi sınırlı olduğu için hemen harekete geçin ve bu fırsatı kaçırmayın. 

Bu içerik 18.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Vans WM Ward Platform Ayakkabı, ikonik tasarımıyla hem spor hem de günlük kullanım için uygun olarak zamansız bir stil sunuyor.

Vans WM Ward Platform Ayakkabı, ikonik tasarımıyla hem spor hem de günlük kullanım için uygun olarak zamansız bir stil sunuyor.

Vans'ın ikonik tarzını modern bir dokunuşla birleştiren bu model, Vans'ın klasik ayakkabı tasarımlarının özelliklerini korurken, ekstra yükseklik ve biraz daha feminen bir çizgi sunmasıyla dikkat çekiyor.

Bu modelin en belirgin özelliği, ekstra yükseklik sağlayan platform tabanı.

Bu modelin en belirgin özelliği, ekstra yükseklik sağlayan platform tabanı.

Bu taban, hem stil sahibi bir görünüm sunuyor hem de kullanıcıya biraz daha uzun görünme avantajı sağlıyor.

Vans Classic Old Skool'dan ilham alan Ward, Vans imzalı yan şeritler, yuvarlak parmak alanı, ilave konfor için dolgulu boğaz, düz astar ve sönümleyici iç tabana sahip.

Vans Classic Old Skool'dan ilham alan Ward, Vans imzalı yan şeritler, yuvarlak parmak alanı, ilave konfor için dolgulu boğaz, düz astar ve sönümleyici iç tabana sahip.

Sadece stilinizi değil konforunuzu da ön planda tutan bir model diyebiliriz.

Vans WM Ward Platform ayakkabı, konforu ve stili bir arada arayanlar için ideal bir seçenektir.

Vans WM Ward Platform ayakkabı, konforu ve stili bir arada arayanlar için ideal bir seçenektir.

Platform tabanın sunduğu ekstra yükseklik ve Vans'ın ikonik tasarım özellikleri, bu modeli özellikle kadınlar arasında popüler bir seçim haline getiriyor.

Kullanıcı yorumları:

  • Çok güzel, kalıbı diğer markalara göre geniş. Normalde 38 giyiyorum, bunda 37 oldu. Aldığınızda konfor beklemeyin, birçok yorumda tabanlıkla giydiklerini okumuştum, zaten duruşu mükemmel.

  • Eşime hediye olarak aldım. Çok sevdi ve rahat olduğu için her gün severek giyiyor.

  • Uygun fiyata orijinal ürün, Amazon'a teşekkürler.

  • İki tane aldım, eşime ve kızıma. Kalıbı ve kalitesi çok güzel.

  • Ayakkabı çok güzel, çok rahat, taban fazla yüksek değil.

  • Yurt dışından almadım, Türkiye'ye göre çok ucuza geldi, ürün gayet iyi.

  • Bu fiyata orijinal olması çok iyi, ayakkabı geldi ve gerçekten her zamanki gibi Vans kalitesi, orijinalliğinden şüphe etmeyin. Belki fiyatı uygun olduğu için tereddüt edenler olabilir, çünkü ben de tereddüt etmiştim, yorumlara güvenerek aldım. İyi ki almışım.

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