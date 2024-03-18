Günün Öne Çıkan Fırsatı: İkonik Vans Ayakkabı İndirime Girdi!
Günün Öne Çıkan Fırsatı: İkonik Vans Ayakkabı İndirime Girdi!
Moda dünyasının vazgeçilmezlerinden olan, her daim ikonik bir duruş sergileyen Vans WM Ward ayakkabı, indirime girdi. Kendine özgü tasarımı ve konforuyla bilinen Vans, her zaman trendlerin öncüsü olmuştur. İndirimin süresi sınırlı olduğu için hemen harekete geçin ve bu fırsatı kaçırmayın.
Bu içerik 18.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Vans WM Ward Platform Ayakkabı, ikonik tasarımıyla hem spor hem de günlük kullanım için uygun olarak zamansız bir stil sunuyor.
Bu modelin en belirgin özelliği, ekstra yükseklik sağlayan platform tabanı.
Vans Classic Old Skool'dan ilham alan Ward, Vans imzalı yan şeritler, yuvarlak parmak alanı, ilave konfor için dolgulu boğaz, düz astar ve sönümleyici iç tabana sahip.
Vans WM Ward Platform ayakkabı, konforu ve stili bir arada arayanlar için ideal bir seçenektir.
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