Herkesin Kapış Kapış Sepetine Attığı Haftanın Çok Satan Ürünleri
Herkesin Kapış Kapış Sepetine Attığı Haftanın Çok Satan Ürünleri
Herkesin gözdesi olan bu haftanın çok satan ürünlerini sizin için bir araya getirdik! Kahve makinesinden spor ayakkabıya, termostan bahçe takımına kadar bu haftanın en çok satılan ürünleri, aşağıda sizinle buluşmayı bekliyor. Gelin bu hafta en çok hangi ürünler alınmış birlikte bakalım.
Bu içerik 22.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Bu haftanın çok satan ürünlerinde ilk sırada Puma'nın Fundamentals Sports Bag Spor Çantası yer alıyor.
Listelerin değişmeyen yıldızı Stanley GO Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos 0.70 L
Bahar Fırsatları kapsamında spor ayakkabınızı daha uygun fiyata alabilirsiniz.
İşini şansa bırakmayı sevmeyen, evde lezzetli kahve içmek isteyenlerin tercihi bu hafta PHILIPS EP5443/70 Tam Otomatik Espresso Makinesi'nden yana olmuş.
Bu hafta birçok kahve çeşidinde indirim olunca, en çok tercih edilen Jacobs Barista Editions Crema Italiano Çekirdek Kahve olmuş.
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Arabanın bagajına atmanız gereken en önemli ürünlerden biri diyebiliriz.
Bahçe ve balkon sezonunu açmak isteyenler hazırlıklara başladı!
Baharın enerjisini ve canlılığını makyajına yansıtmayı sevenlerin tercihi Revolution Reloaded Marvellous Mattes Renkli 15'li Far Paleti oldu.
Bakım rutinlerinin vazgeçilmezi haline gelmiş olan Sinoz Body Scrub Besleyici Arındırıcı Nemlendirici Vücut Peelingi'ni denemeyen kaldı mı?
Her yerde karşımıza çıkan, masum içeriği sayesinde bütün bir kavanozu yeme isteği uyandıran Züber Fındık Kreması, bu haftanın yıldız ürünlerinden biri oldu.
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Ray-Ban markasının en çok tercih edilen modellerinden biri. Bu haftanın da en çok sepete atılan ürünlerinden biri oldu.
Türk kahvesi içmeden günü bitiremeyenlerin en çok tercih ettiği kahve makinelerinden biri: Arzum OK004 Okka Minio Türk Kahve Makinesi
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