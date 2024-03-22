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Herkesin Kapış Kapış Sepetine Attığı Haftanın Çok Satan Ürünleri

etiket Herkesin Kapış Kapış Sepetine Attığı Haftanın Çok Satan Ürünleri

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
22.03.2024 - 12:32 Son Güncelleme: 22.03.2024 - 12:37

Herkesin gözdesi olan bu haftanın çok satan ürünlerini sizin için bir araya getirdik! Kahve makinesinden spor ayakkabıya, termostan bahçe takımına kadar bu haftanın en çok satılan ürünleri, aşağıda sizinle buluşmayı bekliyor. Gelin bu hafta en çok hangi ürünler alınmış birlikte bakalım.

Bu içerik 22.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Bu haftanın çok satan ürünlerinde ilk sırada Puma'nın Fundamentals Sports Bag Spor Çantası yer alıyor.

Bu haftanın çok satan ürünlerinde ilk sırada Puma'nın Fundamentals Sports Bag Spor Çantası yer alıyor.

Bahar Fırsatları kapsamında uygun fiyatı ve kullanışlı yapısı nedeniyle en çok tercih edilen ürünlerden biri olan Puma Fundamentals Sports Bag Xs Spor Çantası, 590,54 TL yerine 344,90 TL fiyatıyla burada.

Kullanıcı yorumu:

İndirimdeyken aldım bu kadar ucuza bu kalite çok iyi.

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Listelerin değişmeyen yıldızı Stanley GO Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos 0.70 L

Listelerin değişmeyen yıldızı Stanley GO Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos 0.70 L

Yaza hazırlık yapmaya başladıysanız içeceklerinizi 40 saate kadar buz gibi soğuk tutacak Stanley GO Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos, alışveriş sepetinizdeki yerini alabilir.

Linki burada.

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Bahar Fırsatları kapsamında spor ayakkabınızı daha uygun fiyata alabilirsiniz.

Bahar Fırsatları kapsamında spor ayakkabınızı daha uygun fiyata alabilirsiniz.

Bu indirim haftasında uygun fiyatıyla dikkat çeken Puma NrgyComet Erkek Koşu Ayakkabısı, 1.050 TL yerine 964,90 TL yerine burada sizi bekliyor.

Çok rahat bir ayakkabı. Ayağımı tam sarsın isteyenler numaranızı alabilirsiniz. Eğer biraz bol olsun istiyorsanız 1 numara büyük alabilirsiniz ancak ben numaranızı almanızı öneriyorum.

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İşini şansa bırakmayı sevmeyen, evde lezzetli kahve içmek isteyenlerin tercihi bu hafta PHILIPS EP5443/70 Tam Otomatik Espresso Makinesi'nden yana olmuş.

İşini şansa bırakmayı sevmeyen, evde lezzetli kahve içmek isteyenlerin tercihi bu hafta PHILIPS EP5443/70 Tam Otomatik Espresso Makinesi'nden yana olmuş.

Eğer siz de artık bu deneyimi evde yaşamak isteyenlerdenseniz bu modele bir şans verebilirsiniz.

Linki burada.

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Bu hafta birçok kahve çeşidinde indirim olunca, en çok tercih edilen Jacobs Barista Editions Crema Italiano Çekirdek Kahve olmuş.

Bu hafta birçok kahve çeşidinde indirim olunca, en çok tercih edilen Jacobs Barista Editions Crema Italiano Çekirdek Kahve olmuş.

Espresso, Cappuccino, Latte, Macchiato ve Flat White gibi kahve türleri için kullanabilirsiniz.

Linki burada.

Kahvelerdeki indirimi merak ediyorsanız buradan göz atabilirsiniz.

Biraz sert (Latte ve Cappucino yaptığım halde) ama tadı çok güzel. Her içtiğinizde farklı aroma keşfedebiliyorsunuz.

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Arabanın bagajına atmanız gereken en önemli ürünlerden biri diyebiliriz.

Arabanın bagajına atmanız gereken en önemli ürünlerden biri diyebiliriz.

Haftanın çok satanlarında yer alan Bosch EasyPump Elektrikli Hava Pompası Mini Kompresör, ışıklı ekranda gerçek zamanlı ölçüm, ön ayarlı değer ve şarj durumu göstergesine sahiptir. LED ışığı valf alanını aydınlatır.

Üstelik Bahar Fırsatları kapsamında! Buradan ulaşabilirsiniz.

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Bahçe ve balkon sezonunu açmak isteyenler hazırlıklara başladı!

Bahçe ve balkon sezonunu açmak isteyenler hazırlıklara başladı!

Bu hafta bahçe ve balkon takımlarında indirim oluncaa en çok tercih edilen modellerden biri de Tu Tienda PETRA Rattan Bahçe Balkon Mobilyası oldu.

Siz de buradan ulaşabilirsiniz.

İndirimde yer alan bahçe ve balkon takımlarının tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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Baharın enerjisini ve canlılığını makyajına yansıtmayı sevenlerin tercihi Revolution Reloaded Marvellous Mattes Renkli 15'li Far Paleti oldu.

Baharın enerjisini ve canlılığını makyajına yansıtmayı sevenlerin tercihi Revolution Reloaded Marvellous Mattes Renkli 15'li Far Paleti oldu.

Siz de makyajınızda canlı renkler tercih etmeyi seviyorsanız indirime girmişken bu paleti kaçırmayın!

Linki burada.

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Bakım rutinlerinin vazgeçilmezi haline gelmiş olan Sinoz Body Scrub Besleyici Arındırıcı Nemlendirici Vücut Peelingi'ni denemeyen kaldı mı?

Bakım rutinlerinin vazgeçilmezi haline gelmiş olan Sinoz Body Scrub Besleyici Arındırıcı Nemlendirici Vücut Peelingi'ni denemeyen kaldı mı?

'Evet, ben o nadir kişilerdenim.' diyorsanız, hemen buradan sepetinize atmanızı öneririm.

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Her yerde karşımıza çıkan, masum içeriği sayesinde bütün bir kavanozu yeme isteği uyandıran Züber Fındık Kreması, bu haftanın yıldız ürünlerinden biri oldu.

Her yerde karşımıza çıkan, masum içeriği sayesinde bütün bir kavanozu yeme isteği uyandıran Züber Fındık Kreması, bu haftanın yıldız ürünlerinden biri oldu.

Siz de bu lezzetle tanışmak isterseniz indirimdeyken hemen buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

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Ray-Ban markasının en çok tercih edilen modellerinden biri. Bu haftanın da en çok sepete atılan ürünlerinden biri oldu.

Ray-Ban markasının en çok tercih edilen modellerinden biri. Bu haftanın da en çok sepete atılan ürünlerinden biri oldu.

%40 indirimli fiyatıyla siz de bu modele sahip olmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

İndirimde yer alan modellerin tamamına göz atmak isterseniz buradan bakabilirsiniz.

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Türk kahvesi içmeden günü bitiremeyenlerin en çok tercih ettiği kahve makinelerinden biri: Arzum OK004 Okka Minio Türk Kahve Makinesi

Türk kahvesi içmeden günü bitiremeyenlerin en çok tercih ettiği kahve makinelerinden biri: Arzum OK004 Okka Minio Türk Kahve Makinesi

Taşmayı önleme sistemi ve tek seferde 4 fincan kahve yapabilme özelliği ile öne çıkan Arzum Okka Minio Türk Kahve Makinesi, haftanın en çok satılan ürünlerinden biri oldu. 

Linki burada.

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