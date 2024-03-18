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Bahar Temizliği Başlasın! İhtiyacınız Olan Temizlik Ürünlerinde Kaçırılmayacak İndirimler

etiket Bahar Temizliği Başlasın! İhtiyacınız Olan Temizlik Ürünlerinde Kaçırılmayacak İndirimler

Sütlaç Sultan
Sütlaç Sultan - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 11:25

Kış mevsiminin soğuk ve kapalı günlerinden sonra, evinizde yeniden canlanmaya ve tazelenmeye hazır mısınız? O zaman malzemelerinizi hazırlayın. Bahar temizliği başlıyor.

Kış aylarında evin içine hapsolmuş toz, kir ve diğer kalıntıları temizleme, evi daha sağlıklı bir yaşam ortamına dönüştürmenin kişiye ve ortama zindelik kazandıran olumlu bir etkisi olduğunu hepimiz biliyoruz. Biz de bu içerikte sizler için muhteşem bir bahar temizliği için ihtiyacınız olan tüm ürünleri bir araya getirdik.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 18.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

'Bu içerik marka işbirliği içeriyor.'

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1. Perwoll Tüm Renkliler İçin Sıvı Çamaşır Deterjanı

1. Perwoll Tüm Renkliler İçin Sıvı Çamaşır Deterjanı

Bahar temizliğinin ilk aşaması sanırım kışlık kıyafetlerin dolaptan kaldırılması olabilir. Kıyafetlerinizi özenle saklamanın ilk adımı ise kaliteli bir deterjan ile yıkayıp muhafaza etmek. Perwoll Yenileme Renkli sıvı çamaşır deterjanı geliştirilmiş formülü ile giysilerinizin renkleri canlandırır, dokularını güçlendirip pürüzsüzleştirerek yeni gibi kalmalarını sağlar. Böylece içiniz rahat bir şekilde maksimum hijyen ile kıyafetlerinizi saklayabilirsiniz.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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2. Perwoll Hassas Bakım Sıvı Çamaşır Deterjanı

2. Perwoll Hassas Bakım Sıvı Çamaşır Deterjanı

Baharı temsil eden en güzel renklerden biri beyaz. Kar beyazı bir tişört, perde, havlu ya da çarşaf hem evimizde hem ruhumuzda ferah bir hava estirebilir. Peki kar beyazı çamaşırlara sahip olabilmek için ihtiyacımız nedir? Tabiki Perwoll Yenileme Beyaz sıvı çamaşır deterjanı. Evinizin her köşesinde ferah ve temiz bir atmosfer yaratacak bu deterjana ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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3. Vileda 1-2 Spray Max Sprey Mop

3. Vileda 1-2 Spray Max Sprey Mop

Temizlik yapmayı kolaylaştıran ve etkili bir şekilde zeminleri temizlemeye yardımcı olan sprey moplar gün geçtikçe temizlik malzemelerinin en aranılan ismi olmayı başardı. Kova olmadan hızlı ve derinlemesine temizlik sağlayan Vileda 1-2 Spray Max Sprey Mop bakteri ve virüslerin %99'unu yüzeyden söker atar. Bu ürünle ilgili bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Çok kullanışlı. Bir artı özellik de paspasın bir yüzü ile sildikten sonra paspası kaldırıp diğer yüzeyi kurulama amaçlı kullanabiliyorsunuz. En azından ben öyle yapıyorum. Elinizle dokunarak paspas yönü çevirmiyorsunuz.

Kullanımı çok kolay ve kova ve pis su gibi konulardan uzaksınız.

Ürün linkiburada.

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4. Vileda Ultramax Temizlik Seti

4. Vileda Ultramax Temizlik Seti

Zemin temizliğinde kullanılan malzemelerin başında gelen Vileda Ultramax Temizlik Seti zeminleri çizmez ve lekeleri hızlı bir şekilde temizler. En çok satanlar arasında yer alan ürünle ilgili bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Ürünle ilgili yorumum 'keşke daha önce alsaymışım'. Önceden püsküllü kullanıyordum. Ürün çok pratik. Yormuyor. 100 metrekare yeri 15 dakikada sildim. Yerler gayet temiz oldu toz bırakmadı. Kılları saçları da aldı. 

Siz de bu çok satan muhteşem ürünü indirimli satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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5. Vileda Tüy Toplayıcısı Rulo

5. Vileda Tüy Toplayıcısı Rulo

Evinde maksimum hijyen isteyenlerin ve evcil dostu olanların vazgeçilmezi olan tüy toplayıcı rulolar, halı, koltuk, kıyafet gibi birçok yüzeyde kullanılmaktadır. Tüy, toz, kıl ve küçük parçaları temizlemek için ideal olan bu ürünle siz de istediğiniz yüzeyde maksimum hijyen sağlayabilirsiniz. Vileda Tüy Toplayıcısı Ruloya daha yakından göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz

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6. Vileda Ultramax Turbo Pedallı Temizlik Seti

6. Vileda Ultramax Turbo Pedallı Temizlik Seti

Özel kova tasarımı ve pedalı ile konforlu bir kullanım ve etkili bir temizlik imkanı sunan Vileda Ultramax Turbo Pedallı Temizlik Seti kullanıcılar tarafından en beğenilen ürünler arasında yer alıyor. Temizlik işlemini daha hızlı ve pratik hale getiren bu set ile ilgili bir yorum şu şekilde:

Kullanımı kolay, ağır değil. 2-3 sefer kullandığınızda eliniz de alışacak. Tüm yüzeylerde pırıl pırıl bir yüzey bırakıyor. Lekesiz, tozsuz sonuç için mükemmel seçim 👍

Siz de bu profesyonel seti satın almak isterseniz bu linki ziyaret edebilirsiniz.

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7. Vileda Colors Mikrofiber Bez 8 Parça

7. Vileda Colors Mikrofiber Bez 8 Parça

Yüksek emiciliği, çizmez ve leke bırakmaz özellikleri sayesinde profesyonel temizliğe hizmet eden ve çok amaçlı kullanım ürünü olan Vileda mikrofiber bezler kullanıcıları tarafından çok seviliyor. Bu ürün ile ilgili bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Aylar öncesinden deneme amaçlı aldığım bir üründü. Paketi açar açmaz renklerin kalitesi göze çarpıyor. Ama renkten de önemli olan elbette kumaşın kalitesi... Dokununca bunun da farkına varıyorsunuz. Daha ucuza alınan ve kısa zamanda yıpranan bezlerden çok farklı. Çok daha kaliteli. Bu sebeple ikinci siparişi geçtim. 60 derece yıkanabiliyor olması da büyük kolaylık. Düşünmeden alabilirsiniz.

Bu ürüne %4 indirimle sahip olmak için Amazon'dan ulaşabilirsiniz.

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8. Vileda Supermocio Temizlik Seti, Tüm Yüzeyler için

8. Vileda Supermocio Temizlik Seti, Tüm Yüzeyler için

Zemin temizliği için ekonomik ama kullanışlı bir ürün arayışında olanların tercih edilebileceği bir set. Vileda Supermocio 10 litrelik kapasiteye sahip kovası güçlü, dayanıklı yapısı ve rahat tutuşlu metal kulpu ile sert zeminlerinizi derinlemesine temizlemek için ideal temizlik setidir. Ürün ile ilgili bir yorum şu şekilde:

Daha önce kullandığımız modellerin kovadaki silme başlığında bulunan fazla suyu uzaklaştıran kısmı çok sağlam.

Bu ürüne ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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9. Vileda Sünger Bez, Ekstra Dayanıklı, Çok Amaçlı, 3'lü Paket

9. Vileda Sünger Bez, Ekstra Dayanıklı, Çok Amaçlı, 3'lü Paket

Temizlik ürünlerine yeni bir anlayış getiren farklılığı ile dikkat çeken Vileda sünger bez çok yönlü kullanım için ekstra dayanıklı doğal liflerden üretilmiştir. Bacti-stop sayesinde bakteri üremesini önleyen çok emici sünger bez ile ilgili bir yorum şu şekilde:

Benim için mutfakların olmazsa olmazı. Fiber bezlerden daha kaliteli bence. Uzun süre kullanım için uygun.

Ürünün linkini burayabıraktık.

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10. Vileda Oluklu Bulaşık Süngeri, Yeşil, 8 Parça

10. Vileda Oluklu Bulaşık Süngeri, Yeşil, 8 Parça

Mutfakların demirbaşı olan oluklu süngerler için en pratik temizlik aracı da diyebiliriz. Üstelik Vileda Oluklu Bulaşık Süngeri tırnak koruyucu oluklara sahiptir. Tüm yüzeylere uygun bu ürün aynı zamanda sağlığınız için antibakteriyel özellikte üretilmiştir.

Vileda Oluklu Bulaşık Süngeri uygun fiyatıyla burada.

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11. Vileda Mixer Çelik Dikey Çamaşır Askılığı

11. Vileda Mixer Çelik Dikey Çamaşır Askılığı

Üst üste yıkamış olduğunuz çamaşırlarınızı asacak yeriniz yoksa bu ürün size çözüm olabilir. Güçlendirilmiş raf desteği ile duvara yarı ayarlanabilir üç katmanlı bu ürünü banyonuzda dahi kullanabilirsiniz. Evinizin vazgeçilmezi olabilecek bu ürün ile ilgili bir yorum ise şu şekilde:

Çok kullanışlı. Dikey olması, çok çamaşır alması, sağlam ana gövdesi ve rahatça çalışan tekerlekleriyle tamamen dümdüz katlanması en büyük artıları. 

Bu ürüne %4 indirimli sahip olmak bu linkiziyaret edebilirsiniz.

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12. Vileda 169072 Miraclean Silgi Sünger 2'li

12. Vileda 169072 Miraclean Silgi Sünger 2'li

Evinizin duvarlarının daha temiz görünmesi için yeniden boyatmayı mı düşünüyorsunuz? İşte bu fikrinizi ertelemenizi sağlayacak bir ürün. Kimyasal kullanım gerektirmeden yalnızca birkaç su damlası ile duvarlarınızı tertemiz yapacak Vileda Silgi Sünger ile ilgili bir yorum şu şekilde:

Duvarlarda bulunan lekeler, prizler ve ayakkabı kenarlarında denedim mükemmel işe yarıyor.

Daha fazlası için ürünü buradanincele.

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