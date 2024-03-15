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Düzen Aşığı Olanların Mutfağından Eksik Etmediği Saklama Kapları

etiket Düzen Aşığı Olanların Mutfağından Eksik Etmediği Saklama Kapları

Sütlaç Sultan
Sütlaç Sultan - Onedio Üyesi
15.03.2024 - 17:40

Mutfaktaki en büyük yardımcımız olan saklama kapları artık neredeyse hayatımızın her anında bizimle. Okulda, işte, masa başında, seyahat ederken beslenme rutinini aksatmayanların yakın arkadaşı olan bu ürünler mutfakta ise tam anlamıyla hayat kurtarıcı.

Buzdolabında, derin dondurucuda, mikrodalga fırında kullanabileceğiniz çok çeşitli saklama kaplarını bu içerikte bir araya getirdik.

Bu içerik 14.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Nandy Home 8'li Plastik Mini Saklama Kabı No Coller

1. Nandy Home 8'li Plastik Mini Saklama Kabı No Coller

Nandy Home 8'li Plastik Mini Saklama Kabı, dilediğiniz alanda her türlü gıdanızı saklamak için uygundur. Kolay temizlenebilir yapıya sahip bu ürünü isterseniz kendi öğünleriniz için yanınızda taşıyabilir, isterseniz çocuklarınızın beslenme çantalarında pratik şekilde kullanabilirsiniz.

Ürün ölçüleri : 9x9x4 cm.

Buradan ulaşabilirsiniz.

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2. Nandy Home Multibox 12 Lt Kolay Kayar Kapaklı Çok Amaçlı Erzak, Bakliyat Vs. Saklama Kabı 3 Adet

2. Nandy Home Multibox 12 Lt Kolay Kayar Kapaklı Çok Amaçlı Erzak, Bakliyat Vs. Saklama Kabı 3 Adet

Bu ürün 3 Adet 12 litre sürgülü kapaklı saklama kabından oluşmaktadır. Sürgülü yapısı sayesinde kolay kullanım sağlar. Kanserojen madde içermez. Yüksek performanslı sert plastikten üretilmiştir. Sağlığa zarar vermez. Ürün bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Ürün Ölçüleri: 29x34,5x17,5 cm

Bu ürüne indirimli sahip olmak için buraya tıklayınız.

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3. Nandy Home Etiketli 18'li Antrasit Ekonomik Kırılmaz Saklama Kabı Seti X6 - 1,75/1,2/0,5 Lt

3. Nandy Home Etiketli 18'li Antrasit Ekonomik Kırılmaz Saklama Kabı Seti X6 - 1,75/1,2/0,5 Lt

Bu ürün içerisinde:

  • 6 adet 0,5 lt

  • 6 adet 1,75 lt

  • 6 adet 2 lt 

sert plastikten üretilmiş saklama kabı yer almaktadır. Şeffaf olduğu için içerisindeki gıdayı kolayca görebileceğiniz bu ürün ile mutfaktaki tüm erzaklarınızı sağlıklı bir şekilde saklayabilirsiniz. Üstelik üst üste istifleyerek yer tasarrufu da sağlayabilirsiniz. Ayrıca ürün 25 adet suya dayanıklı etiket ile gönderilmektedir.

Ürüne buradan ulaşın.

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4. Nandy Home 0,5 Lt Sızdırmaz Kapak, Silikon Contalı Kare 3'lü Saklama Kabı Seti

4. Nandy Home 0,5 Lt Sızdırmaz Kapak, Silikon Contalı Kare 3'lü Saklama Kabı Seti

Bu ürün içerisinde 3 adet 0,5 litre kare saklama kabı mevcuttur. Kapaklarında bulunan conta sayesinde içerisine koyduğunuz erzaklar kesinlikle hava almaz ve daha uzun ömürlü saklama sunar. Ürünü satın alan bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Ürün görseldeki gibi aynen geldi.

Set için buraya tıklayınız.

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5. Nandy Home Multibox 12 Lt Kolay Kayar Kapaklı Çok Amaçlı Erzak, Bakliyat Vs. Saklama Kabı 3 Adet

5. Nandy Home Multibox 12 Lt Kolay Kayar Kapaklı Çok Amaçlı Erzak, Bakliyat Vs. Saklama Kabı 3 Adet

İçerisinde 3 adet 12 lt kayar kapaklı saklama kabı bulunan bu ürün ile sadece kuru bakliyatlarınızı değil sebze ve meyvelerinizi de güvenle muhafaza edebilirsiniz. Bulaşık makinesinde yıkanabilir olan bu ürüne sahip olmak için buraya tıklayınız.

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6. Nandy Home 12'li Set Arven Çok Amaçlı Saklama Kabı

6. Nandy Home 12'li Set Arven Çok Amaçlı Saklama Kabı

Nandy Home 12'li Arven set gerçekten çok amaçlı kullanım için tasarlanmış.+95° sıcaklığa ve -25° soğukluğa kadar dayanıklı bu ürünü hem mikrodalga fırında hem de difrizinizde kullanabilirsiniz. Bu çok amaçlı ürün ile ilgili bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Üründen daha önce almıştım çok memnundum. Tekrar sipariş verdim.

Sizde bu kullanışlı ürünü satın almak istiyorsanız buraya tıklayınız.

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7. Nandy Home 6'lı Set Sızdırmaz Kapaklı Smart Saklama Kabı

7. Nandy Home 6'lı Set Sızdırmaz Kapaklı Smart Saklama Kabı

Nandy Home 6'lı Set Sızdırmaz Kapaklı Smart Saklama Kabı yiyeceklerinizi düzenli ve hijyenik bir şekilde muhafaza etmenizi sağlarken aynı zamanda  sızdırmaz kapakları sayesinde yiyeceklerinizin tazeliğini uzun süre korur. Sızdırmaz özelliği sayesinde sıvı gıdalarınızı da güvenle saklayabilirsiniz.

Ürünü satın almak buraya tıklayınız.

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8. Nandy Home 12'li Set Embox Dikdörtgen Erzak, Gıda Saklama

8. Nandy Home 12'li Set Embox Dikdörtgen Erzak, Gıda Saklama

İçerisinde yer alan farklı boy saklama kapları ile hem mutfakta hem de günlük hayatta size kolaylık sağlayacak bu ürün 12 parçadan oluşmaktadır. Darbelere karşı ultra dayanıklı bu ürün kolay temizlenebilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir. Size pratiklik vadeden bu ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

9. Nandy Home 3'lü Set Embox Kare Erzak, Gıda Saklama Kabı

9. Nandy Home 3'lü Set Embox Kare Erzak, Gıda Saklama Kabı

Ürün yüksek performanslı sert plastikten üretilmiştir. Mutfakta düzen ve pratiklik sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Ayrıca, farklı boyutlarda olması sayesinde çeşitli gıdaların saklanmasını kolaylaştırır. Ürünü kullanmadığınız zaman iç içe istifleyebilirsiniz. Ürünü detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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10. Nandy Home 6'lı Clear Kahvaltılık Saklama Kabı Seti

10. Nandy Home 6'lı Clear Kahvaltılık Saklama Kabı Seti

Set içerisinde 1 adet büyük, 2 adet orta ve 3 adet küçük boy saklama kabı bulunmaktadır. Kahvaltılık ürünlerinizi şık bir şekilde saklayabileceğiniz bu ürünü dilerseniz organizer olarak da kullanabilirsiniz. Çok yönlü kullanımı olan bu ürünü incelemek ve satın almak içinburaya tıklayabilirsiniz.

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11. Nandy Home 10 Adet Kendinden Kapaklı Derin Dondurucuya Uygun Saklama Kabı 2 Lt

11. Nandy Home 10 Adet Kendinden Kapaklı Derin Dondurucuya Uygun Saklama Kabı 2 Lt

Kendinden kapaklı bu ürün, pratik ve hijyenik bir şekilde gıdalarınızı saklamanıza olanak tanır. Ayrıca derin dondurucuda ve evinizin her alanında kullanıma uygundur. Darbelere karşı dayanıklı bu ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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