Düzen Aşığı Olanların Mutfağından Eksik Etmediği Saklama Kapları
Düzen Aşığı Olanların Mutfağından Eksik Etmediği Saklama Kapları
Mutfaktaki en büyük yardımcımız olan saklama kapları artık neredeyse hayatımızın her anında bizimle. Okulda, işte, masa başında, seyahat ederken beslenme rutinini aksatmayanların yakın arkadaşı olan bu ürünler mutfakta ise tam anlamıyla hayat kurtarıcı.
Buzdolabında, derin dondurucuda, mikrodalga fırında kullanabileceğiniz çok çeşitli saklama kaplarını bu içerikte bir araya getirdik.
Bu içerik 14.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
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1. Nandy Home 8'li Plastik Mini Saklama Kabı No Coller
2. Nandy Home Multibox 12 Lt Kolay Kayar Kapaklı Çok Amaçlı Erzak, Bakliyat Vs. Saklama Kabı 3 Adet
3. Nandy Home Etiketli 18'li Antrasit Ekonomik Kırılmaz Saklama Kabı Seti X6 - 1,75/1,2/0,5 Lt
4. Nandy Home 0,5 Lt Sızdırmaz Kapak, Silikon Contalı Kare 3'lü Saklama Kabı Seti
5. Nandy Home Multibox 12 Lt Kolay Kayar Kapaklı Çok Amaçlı Erzak, Bakliyat Vs. Saklama Kabı 3 Adet
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6. Nandy Home 12'li Set Arven Çok Amaçlı Saklama Kabı
7. Nandy Home 6'lı Set Sızdırmaz Kapaklı Smart Saklama Kabı
8. Nandy Home 12'li Set Embox Dikdörtgen Erzak, Gıda Saklama
9. Nandy Home 3'lü Set Embox Kare Erzak, Gıda Saklama Kabı
10. Nandy Home 6'lı Clear Kahvaltılık Saklama Kabı Seti
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11. Nandy Home 10 Adet Kendinden Kapaklı Derin Dondurucuya Uygun Saklama Kabı 2 Lt
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