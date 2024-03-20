İndirim Alarmı! Mango'nun %50'ye Varan İndirim Fırsatından Öne Çıkan Parçalar
İndirim Alarmı! Mango'nun %50'ye Varan İndirim Fırsatından Öne Çıkan Parçalar
Baharın taze esintisi Mango'da sizleri bekliyor. 50 TL ve üzeri alışverişlerinizde sepetinizde %40 ile %50 arasında indirim fırsatı sunan Mango, bu sezonun en çok beğenilen ve cebinizi düşünen ürünlerini sizler için bir araya getirmiş. Hem şıklığınızı koruyun, hem de bütçenizi sarsmayın diye özenle seçtiğimiz bu ürünlerle gelecek kışa yatırım yapmanın tam zamanı. Mango'nun bahara özel indirimli ürünlerini kaçırmayın, bu fırsatı değerlendirin.
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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
Bu içerik 20.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. İndirimin en favorilerinden olan bu kaban 3.499 TL yerine 1.750 TL!
2. Hazır havalar da ısınıyorken blazer ceketlerinizin içine giyeceğiniz bu bluze çok ihtiyacınız olacak.
3. "Kış bitti ben bir türlü palto alamadım" diyorsanız, bu önerimiz size.
4. Mango'nun bu hırkasıyla tam anlamıyla ışıldayacaksınız.
5. Aradığınız jeani bir türlü bulamıyorsanız, tüm kombinlerinize uyacak bu modeli sizle tanıştıralım.
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6. Tüvit ceket arayışında olanları böyle alalım.
7. Mango ceketlerinin kalitesini bilmeyen yoktur.
8. Bu elbise çok canlar yakacak!
9. Sezonda bu kazağı görüp "çok pahalı" diyerek bıraktınız mı? O halde güzel haberi biz verelim.
10. Kış kombinlerinin vazgeçilmezi, etek ve elbiselerimizin demirbaşı...
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11. "Ben topuklu çizme giyemem, düz taban bir şeyler yok mu?" dediğinizi duyar gibiyiz, o da var!
12. Listeye bakarken gözünün çizgili modeller arıyorsa bu hırkayı değerlendirebilirsiniz.
13. Bir kürk alamadan kış bitti diye üzülüyorsanız gelecek kışa yatırım yapın!
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