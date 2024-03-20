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İndirim Alarmı! Mango'nun %50'ye Varan İndirim Fırsatından Öne Çıkan Parçalar

etiket İndirim Alarmı! Mango'nun %50'ye Varan İndirim Fırsatından Öne Çıkan Parçalar

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
20.03.2024 - 20:19

Baharın taze esintisi Mango'da sizleri bekliyor. 50 TL ve üzeri alışverişlerinizde sepetinizde %40 ile %50 arasında indirim fırsatı sunan Mango, bu sezonun en çok beğenilen ve cebinizi düşünen ürünlerini sizler için bir araya getirmiş. Hem şıklığınızı koruyun, hem de bütçenizi sarsmayın diye özenle seçtiğimiz bu ürünlerle gelecek kışa yatırım yapmanın tam zamanı. Mango'nun bahara özel indirimli ürünlerini kaçırmayın, bu fırsatı değerlendirin.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 20.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. İndirimin en favorilerinden olan bu kaban 3.499 TL yerine 1.750 TL!

1. İndirimin en favorilerinden olan bu kaban 3.499 TL yerine 1.750 TL!

4 farklı renk seçeneğiyle tarzınıza en uygun rengi seçmenize olanak sağlayan bu kaban, sezonda da herkesin beğenisini kazandığı gibi şimdi de favori olmaya devam ediyor. 

Buraya tıklayın

Bir kullanıcının yorumu şöyle;

Hem klasik hem spor giyime uygun. Kesinlikle bir beden büyük alınması gereken şahane bir kaban. 👍🏻

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2. Hazır havalar da ısınıyorken blazer ceketlerinizin içine giyeceğiniz bu bluze çok ihtiyacınız olacak.

2. Hazır havalar da ısınıyorken blazer ceketlerinizin içine giyeceğiniz bu bluze çok ihtiyacınız olacak.

İndirimle 419,99 TL'ye düşen bu kolsuz bluzü dilerseniz jeanlerle, eteklerle, blazer ceketlerle rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. Uygun fiyatlı olmasının yanında Mango kalitesini de hissettiren bu ürünü mutlaka sepetinize ekleyin.

Burada

İndirimde yer alan ürünlerin tamamı burada

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3. "Kış bitti ben bir türlü palto alamadım" diyorsanız, bu önerimiz size.

3. "Kış bitti ben bir türlü palto alamadım" diyorsanız, bu önerimiz size.

3.999,98 TL yerine sadece 1.999,99 TL'ye sahip olabileceğiniz bu palto, kaliteli kumaşıyla size ömür boyu garanti veriyor. 

Kullanıcı yorumu:

Çok güzel bir ürün fakat aşırı oversize. Kendi bedenimi zor buldum, iki defa iade edip öyle aldım. Normalde XL giyiyorum, salaş durması için M beden aldım ve tam istediğim gibi salaş durdu.

Buraya tıktık

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4. Mango'nun bu hırkasıyla tam anlamıyla ışıldayacaksınız.

4. Mango'nun bu hırkasıyla tam anlamıyla ışıldayacaksınız.

Old Money stilini iliklerinize kadar hissetmek için bu hırka istek değil, ihtiyaç! 1.399,99 TL yerine şimdi 889 TL'ye sahip olabileceğiniz bu inci düğme detaylı hırkayı dilerseniz bahar aylarında ceket olarak da kullanabilirsiniz.

Buradan ulaşın

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5. Aradığınız jeani bir türlü bulamıyorsanız, tüm kombinlerinize uyacak bu modeli sizle tanıştıralım.

5. Aradığınız jeani bir türlü bulamıyorsanız, tüm kombinlerinize uyacak bu modeli sizle tanıştıralım.

İndirimde sadece 599,99 TL'ye sahip olacağınız bu jeani nerden aldığınızı soranlar çok şaşıracak. Üstelik şimdi tüm bedenleri mevcut. Topuklu botlarınızla harika bir uyum yakalayacak bu ürünü mutlaka inceleyin.

Burada

İndirimde yer alan ürünlerin tamamı burada

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6. Tüvit ceket arayışında olanları böyle alalım.

6. Tüvit ceket arayışında olanları böyle alalım.

Sezonun en göze çarpan renklerinden biri olan bebek mavisi rengiyle dikkat çeken bu tüvit ceket sadece 1.259,99 TL. 

Buraya tıktık

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7. Mango ceketlerinin kalitesini bilmeyen yoktur.

7. Mango ceketlerinin kalitesini bilmeyen yoktur.

İster şık bir davette isterseniz de günlük kombinlerinizde tercih edebileceğiniz bu ceket indirimle 1.700 TL yerine sadece 1.020,00 TL.

Buraya tıklayarak inceleyin

İndirimde yer alan ürünlerin tamamı burada

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8. Bu elbise çok canlar yakacak!

8. Bu elbise çok canlar yakacak!

Alev ateş atan bu elbise, capcanlı kırmızı rengi ve bağlama detayıyla dikkat çekiyor. Davetlerin, düğünlerin, mekanların en şık kadını olmanıza yardımı dokunacak bu elbise de indirimde! 

Buradan ulaşın

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9. Sezonda bu kazağı görüp "çok pahalı" diyerek bıraktınız mı? O halde güzel haberi biz verelim.

9. Sezonda bu kazağı görüp "çok pahalı" diyerek bıraktınız mı? O halde güzel haberi biz verelim.

1.299,99 TL yerine sadece 650,00 TL' ye sahip olabileceğiniz bu yarım fermuar kazak sezonun en gözde modellerinden biri oldu. 'Kar yağacakmış giyerim ben bunu' dediyseniz buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İndirimde yer alan ürünlerin tamamı burada

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10. Kış kombinlerinin vazgeçilmezi, etek ve elbiselerimizin demirbaşı...

10. Kış kombinlerinin vazgeçilmezi, etek ve elbiselerimizin demirbaşı...

Topuklu çizmelerin kombinlerimizde yeri büyük. Şık davetlerinize bir elbise bu topuklu çizme ve bir çantayla 5 dakikada hazırsınız. Rahatlığıyla ön plana çıkan bu çizmeyi kaçırmayın.4.499,99 TL yerine 2.250,00 TL.

Burada

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11. "Ben topuklu çizme giyemem, düz taban bir şeyler yok mu?" dediğinizi duyar gibiyiz, o da var!

11. "Ben topuklu çizme giyemem, düz taban bir şeyler yok mu?" dediğinizi duyar gibiyiz, o da var!

Fiyatı 1.799,98 TL yerine sadece 899 TL. Buraya tıklayarak ulaşın

İndirimde yer alan ürünlerin tamamı burada

Hepsiburada

12. Listeye bakarken gözünün çizgili modeller arıyorsa bu hırkayı değerlendirebilirsiniz.

12. Listeye bakarken gözünün çizgili modeller arıyorsa bu hırkayı değerlendirebilirsiniz.

Hem uygun fiyatlı hem de kaliteli kıyafetler alışveriş anlayışınızı oluşturuyorsa bu modele bayılacaksınız. Jeanlerle veya kumaş pantolonlarla şık bir duruş sergileyecek bu hırkayı kullanıcılar çok beğenmiş. 

Fiyatı 799,99 TL yerine 479,99 TL.

Burada

Bir kullanıcının yorumu şöyle;

Tek kelimeyle bayıldım. Çok kaliteli bir kumaşı var.

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13. Bir kürk alamadan kış bitti diye üzülüyorsanız gelecek kışa yatırım yapın!

13. Bir kürk alamadan kış bitti diye üzülüyorsanız gelecek kışa yatırım yapın!

Kışın soğuk rüzgarlarına karşı sıcacık bir kürk arayışındaysanız, Mango'nun bu dikkat çekici kürkü tam size göre. Hem şıklığınızı koruyacak hem de sizi sıcak tutacak bu ürün, indirimli fiyatıyla da cebinizi yakmayacak. Normal fiyatı 2.999,99 TL olan bu kürk, şimdi sadece 1.500,00 TL. Gelecek kışa yatırım yapmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat.

Buradan ulaşın

İndirimde yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz

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