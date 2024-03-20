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ŞOK'a Karcher Buharlı Temizlik Makinesi Geliyor! 23 Mart 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Karcher Buharlı Temizlik Makinesi Geliyor! 23 Mart 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
20.03.2024 - 11:57

ŞOK 23 Mart 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 23 Mart 2024 - 26 Mart 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor. ”

İçeriğin Devamı Aşağıda

Orbus 10 Led Dekoratif Yaprak Işık Zincir 99,95 TL

Orbus 10 Led Dekoratif Yaprak Işık Zincir 99,95 TL

  • Orbus 20 Led Dekoratif Bakır Top 119 TL 

  • 50'li 3M Dekoratif Parlak Aydınlatma 179 TL 

  • Petrix Renkli 100 Led Dekoratif Aydınlatma 119 TL 

  • 10 Led Dekoratif Otantik Metal Top 79,95 TL 

  • 10 Led Dekoratif Metal Top 99,95 TL

  • Renkli 50 Led 5M USB Dekoratif Aydınlatma 139 TL 

  • Berry 50 Led Işık Zincir 199 TL 

  • 100'lü Peri Led 69,95 TL 

  • Meşe / Palamut Saksı / Mumluk 49,90 TL 

  • Esem Çocuk Terlik 179 TL 

  • Esem Işıklı Çocuk Terlik 229 TL

  • Pilsan Kovalı Midi Bloklar 179 TL 

  • Gokidy Yazar Kasa ve Alışveriş Seti 249 TL 

  • Gokidy Manken Bebek 119 TL 

  • Aksesuarlı Kedi - Köpek Bakım Seti 79,95 TL 

  • Yarış Arabası / Okul Otobüsü Bloklar Serisi 79,95 TL 

  • Gurme Tost ve Tatlı Tepsisi 99,95 TL

  • Sök-Tak Araba 99,95 TL 

  • Mini İş Makinesi Çeşitleri 39,95 TL 

  • Fırlatıcı Otobüs ve Araba 49,95 TL 

  • Lisanslı Sürpriz Valiz 59,95 TL 

  • Minkie Bebek 59,95 TL

Karcher SV 7 Buharlı Temizlik Robotu 24.999 TL

Karcher SV 7 Buharlı Temizlik Robotu 24.999 TL

  • Karcher VC 2 700 W Toz Torbalı Süpürge 5.399 TL

  • Karcher VC 4 Cordless Myhome Dikey Şarjlı Süpürge 7.999 TL

  • Karcher FC 7 Kablosuz Zemin Temizleme Makinesi 15.499 TL

  • Su Arıtma Cihazı 1.999 TL

  • Xiaomi Redmi Note 13 Pro 15.999 TL

  • Hoover 14Kg Çamaşır Makinesi 17.699 TL

  • Hoover 9 Kg Çamaşır Makinesi 11.999 TL

  • Hoover 10 Kg Kurutma Makinesi 16.699 TL

Kagu Flavia Köşe Takımı 6.499 TL

Kagu Flavia Köşe Takımı 6.499 TL

  • Kagu Flavia Köşe Takımı 7.699 TL

  • Mobetto Bella Yemek Masası Takımı 12.990 TL 

  • Etna & Venza Yemek Masası Takımı 6 Sandalye + 1 Sabit Masa 14.999 TL

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