ŞOK'a Hoover Çamaşır Kurutma Makinesi Geliyor! 20 Mart 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK'a Hoover Çamaşır Kurutma Makinesi Geliyor! 20 Mart 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK 20 Mart 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 20 Mart 2024 - 26 Mart 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
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Haftanın indirimleri;
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Sky Antrasit Katlanır Masa 499 TL
Greenway Bitki Besini Çeşitleri 500 ml 49,95 TL
Samsung 11 Kg Çamaşır Makinesi 22.999 TL
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Ahşap Hamak 999 TL
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