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ŞOK'a Hoover Çamaşır Kurutma Makinesi Geliyor! 20 Mart 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Hoover Çamaşır Kurutma Makinesi Geliyor! 20 Mart 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
18.03.2024 - 14:15

ŞOK 20 Mart 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 20 Mart 2024 - 26 Mart 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor. ”

İçeriğin Devamı Aşağıda

Haftanın indirimleri;

Haftanın indirimleri;

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Sky Antrasit Katlanır Masa 499 TL

Sky Antrasit Katlanır Masa 499 TL

  • Elit Rattan Desen Masa 1.199 TL 

  • Elit Rattan Desen Sehpa 199 TL 

  • Elit Rattan Desen Koltuk 749 TL 

  • Eylül Koltuk 699 TL 

  • Sky Katlanır Koltuk 469 TL

  • Maya Rattan Desen Koltuk 499 TL 

  • Plastik Kollu Sanldalye 249 TL 

  • Büyük Tabure 99,95 TL 

  • Kral Rattan Desen Tabure 149 TL 

  • Bienwood Bie Ahşap Saksılık Seti 249 TL 

  • 4+1 Merdiven 599 TL

Greenway Bitki Besini Çeşitleri 500 ml 49,95 TL

Greenway Bitki Besini Çeşitleri 500 ml 49,95 TL

  • Sahra Saksı 0,7 Litre 6,99 TL 

  • Sahra Saksı 1,1 Litre 9,99 TL 

  • Sahra Saksı 1,6 Litre 11,95 TL 

  • Sahra Saksı 2,8 Litre 19,95 TL 

  • Sahra Saksı 5,8 Litre 39,95 TL 

  • Sahra Saksı 9,8 Litre 49,95 TL 

  • Akasya Saksı 3 Litre 49,95 TL 

  • Papatya Balkon Saksı 6 Litre 39,95 TL 

  • Papatya Balkon Saksı 11 Litre 69,95 TL 

  • Kristal Antrasit Saksı Takım 0,6 Litre 14,95 TL 

  • Kristal Antrasit Saksı Takım 1,15 Litre 17,95 TL 

  • Kristal Antrasit Saksı Takım 2 Litre 21,95 TL 

  • Kristal Antrasit Saksı Takım 3,25 Litre 32,95 TL 

  • Kristal Antrasit Saksı Takım 6 Litre 39,95 TL 

  • Rattan Saksı 0,75 Litre 11,95 TL 

  • Rattan Saksı 1,6 Litre 24,95 TL 

  • Rattan Saksı 3 Litre 36,95 TL 

  • Rattan Saksı 6 Litre 49,95 TL 

  • Sahra Askılı Balkon Saksısı 4,8 Litre 49,95 TL 

  • Sahra Askılı Balkon Saksısı 8 Litre 69,95 TL

  • Lale Saksı 1 Litre 11,95 TL 

  • Lale Saksı 1,5 Litre 16,95 TL 

  • Lale Saksı 2,5 Litre 21,95 TL 

  • Lale Saksı 4,5 Litre 29,95 TL 

  • Lale Saksı 7 Litre 34,95 TL

  • Kristal Orkide Saksı 0,75 Litre 19,95 TL

  • Kristal Orkide Saksı 3 Litre 34,95 TL 

  • Elvan Kare Kaktüs Saksı 9,95 TL 

  • Çiçek Toprağı 10 Litre 29,90 TL 

  • Ahşap Saplı Rüzgar Gülü 69,95 TL 

  • Greenway Çiçek Tohumu Çeşitleri 14,90 TL 

  • Çiftçi Römorklu Sök-Tak Çeşitleri 199 TL 

  • Tohum Çeşitleri 59,90 TL 

  • Kuğu ve Fil Çiçek Sulama Kabı 49,95 TL

  • Fısfıs Çiçek Sulama Spreyi 24,95 TL

Samsung 11 Kg Çamaşır Makinesi 22.999 TL

Samsung 11 Kg Çamaşır Makinesi 22.999 TL

  • Hoover Çamaşır Kurutma Makinesi 17.999 TL

  • Hoover 10/7 Kg Kurutmalı Çamaşır Makinesi 17.999 TL

  • Hoover 10 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 12.699 TL

  • Altus 3 Programlı 13 Kişilik Bulaşık Makinesi 10.199 TL

  • Philips Dijital Pompalı Su Arıtma Cihazı 7.299 TL

  • Aqua Konfor 65 L Termosifon 6.899 TL

  • Baymak Dolce Vita Aqua Konfor 65 L Termosifon 5.999 TL

  • Lambert Lpy Compact Yoğuşmalı Kombi 18.299 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ahşap Hamak 999 TL

Ahşap Hamak 999 TL

  • Mabela Ahşap Bebek Beşiği 3.999 TL

  • Ahşap Mdf Duvar Kitaplığı 589 TL

  • Ahşap Çatılı Saray Beşik 2.499 TL

  • Oyuncaklı Ahşap Ana Kucağı 969 TL

  • Bebekonfor Rubio Ahşap Bebek Beşiği 2.999 TL

  • Ahşap Mdf Çatılı Raf 999 TL

  • Ahşap Mdf Bebek Aktivite Oyuncağı 359 TL

  • Ahşap Mdf Askılık 289 TL

  • Ahşap Mdf Oyuncak Sepeti 399 TL

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