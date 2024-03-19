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Çeyiz Hazırlıklarına Mobilya Ürünlerinden Başladıysanız Bu İndirim Tam Size Göre!

etiket Çeyiz Hazırlıklarına Mobilya Ürünlerinden Başladıysanız Bu İndirim Tam Size Göre!

Sütlaç Sultan
Sütlaç Sultan - Onedio Üyesi
19.03.2024 - 20:12

Evlilik hazırlıkları yaparken çoğumuz en büyük vakti mobilya seçimi için ayırırız. Yeni bir yaşamın başlangıcında, konforlu ve şık mobilyalara sahip olmak ve bunu yaparken ekonomik olarak zorlanmamak her çiftin ortak düşüncesidir. Satın alacağı mobilyanın hem ekonomik hem kaliteli olmasını isteyenler bu içerikte indirimlerle dolu konforlu ürünleri sizler için bir araya getirdik. Mobilya alışverişinizi bu indirimli ürünlerle yaparak, hem bütçenizi rahatlatabilir hem de kaliteli ürünlere sahip olmanın keyfini çıkarabilirsiniz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 19.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

'Bu içerik marka işbirliği içeriyor.'

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1. Metalia Delux Sofa Sedir Beyaz (Minderli)

1. Metalia Delux Sofa Sedir Beyaz (Minderli)

Geleneksel ev dekorasyonlarının vazgeçilmez mobilyalarından olan sedirler, konfor ve kullanım kolaylığı açısından mobilya tutkunları tarafından halen rağbet görmeye devam ediyor. Metalia Delux Sofa Sedir, evinde modern ve geleneksel tasarımı buluşturmak isteyenlerin gönül rahatlığı ile tercih edebileceği konforlu bir seçenek.

Siz de bu harika ürünü indirimli satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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2. İpek Mobilya Moon 3'lü Koltuk Gri

2. İpek Mobilya Moon 3'lü Koltuk Gri

Çeyiz hazırlıkları yapıyorsanız ve mobilya mağazalarındaki koltuk fiyatları sizi mutsuz ediyorsa bu linke göz atmadan geçmeyin. İpek mobilyaya ait Moon 3'lü koltuk kaliteli malzemesi ve uygun fiyatı ile hem sizi hem cebinizi sevindirebilir. Uygun fiyatlı bu koltuk ile ilgili bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Kaliteli ve sağlam gönül rahatlığı ile alınabilir.

Ürünü buradan detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

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3. EVDEMO Çamaşır Makinesi Üstü Banyo Dolabı Rafı Beyaz

3. EVDEMO Çamaşır Makinesi Üstü Banyo Dolabı Rafı Beyaz

Bu ürün banyosunda dağınıklık görmek istemeyenler için. Banyom hem estetik hem düzenli olmalı diyorsanız bir çamaşır makinesi dolabına ihtiyacınız var demektir. Evdemo Çamaşır Makinesi Üstü Banyo Dolabı ile banyonuzu evinizin dekorasyonuna uygun şekilde organize edebilirsiniz. Bu ürün ile ilgili bir yorum şu şekilde:

Tam bir fiyat performans ürünü yaklaşık 20 günde geldi kalitesi güzel beğendik.

Ürüne buradan göz atabilirsiniz.

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4. Canisa Tawe Serisi Mdf 1.sınıf 4lü Zigon Sehpa Takımı

4. Canisa Tawe Serisi Mdf 1.sınıf 4lü Zigon Sehpa Takımı

Bir evin olmazsa olmazı zigon sehpalar. Oturma odanızda veya salonunuzda  misafirlerinize rahatça çay veya kahve servisi yapmanıza imkan tanıyacak ayrıca şıklığı ile evinize zarafet katacak bu sehpa takımı yüksek kalite parlak lamine kaplamadır. Ürünü satın alan bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Ürün çok kullanışlı çok güzel memnunuz herkese tavsiye ediyorum.

Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

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5. Fec Reklam Gold Metal Duvara Monte Askılık

5. Fec Reklam Gold Metal Duvara Monte Askılık

Duvara monte edilebilme özelliği ile odanızın daha geniş ve ferah görünmesini sağlayacak bununla birlikte yerden tasarruf ettirecek bu pratik ürün kullanıcılar tarafından çok tercih edilenler arasında. Bu ürün ile ilgili bir yorum şu şekilde:

Evimde elbiseleri asacak fazla alanım yok diye malum dolap fiyatları da uçunca Allah'ım bu askıları karşıma çıkarttın sana şükürler olsun dedim. Şahane bir şey, kaliteli, sağlam, kurulumu kolay hayat kurtarıyor.

Ürüne buradan ulaşın.

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6. Adore Mobilya Relax TV ve Dinlenme Koltuğu-Bej

6. Adore Mobilya Relax TV ve Dinlenme Koltuğu-Bej

Evimde rahatlık ve konfor her şeyden önce gelir diyenler. Bu ürün tam size göre. Arkaya esneyen, keyifli ve rahat oturum sağlayan bu dinlenme koltuğu estetik ve ergonomik tasarımı ile çeyiz için alınacak mobilyalar listesinde ilk sırada yer alabilir. Bu kullanışlı ürün ile ilgili bir yorum şu şekilde:

Aldığımdan beri sürekli kullandığım bir ürün kitap kahve ikilisinde favori yerim tavsiye ederim.

Buradan ulaşın.

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7. Pratico Mobilya Tezgah Üstü Mutfak Raf

7. Pratico Mobilya Tezgah Üstü Mutfak Raf

Küçük mutfak eşyalarım göz önünde olsun bir de derli toplu dursun istiyorsanız bu linke göz atmalısınız. Pratico Mobilya Tezgah Üstü Mutfak Raf ile ilgili bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Aldığım ürün tezgah üstünde bulunan turşu kavanozlarımı çok güzel düzenledi. Kesinlikle tavsiye ederim.

Bu ürüne göz atmak ve ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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8. İpek Mobilya Fulya 4 Çekmeceli Şifonyer

8. İpek Mobilya Fulya 4 Çekmeceli Şifonyer

Beyaz rengi, şık tasarımı ve geniş çekmeceleri ile hem estetik hem de işlevsel olan bu şifonyer indirimli fiyatı ile çok tercih edilenler arasında. Siz de böyle bir şifonyerim olmalı diyorsanız buraya tıklayınız.

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9. Tiamob Eftal 10 Gözlü Kitaplık

9. Tiamob Eftal 10 Gözlü Kitaplık

Kitaplarına hak ettiği değeri vermek isteyenler bu kitaplığa bakmadan geçmeyin. Bu ürün sadece kitaplarınızı depolamakla kalmaz aynı zamanda dekoratif objelerinizi sergilemek için de ideal bir alan sağlar. Bu ürün ile ilgili bir yorum şu şekilde:

Ürün çok kaliteli. Böyle bir kalınlık kalite beklemiyordum açıkçası.

Ürün indirimli olarak burada.

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10. Arji Ev ve Ofis Çalışma Sandalyesi Bilgisayar Koltuğu

10. Arji Ev ve Ofis Çalışma Sandalyesi Bilgisayar Koltuğu

Sadece iş yerinde değil evde de zamanının büyük çoğunluğunu masada geçirenlerin en büyük ihtiyacı olan çalışma sandalyelerinin ergonomik olması kişinin verimliliğini artırırken sağlığını da koruyacaktır.

Bu ürün ile ilgili bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Ürün verilen parayı hakeden konforlu ve sağlam bir ürün.

Siz de konforlu bir çalışma sandalyem olmalı diyorsanız sizi şöyle alalım.

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11. Adore Flat Duo 4 Katlı Ayakkabı Dolabı

11. Adore Flat Duo 4 Katlı Ayakkabı Dolabı

Ayakkabı dolapları, ayakkabılarınızı tozdan ve kirden korurken, aynı zamanda evinizin düzenli ve temiz görünmesini sağlar. Adore'a ait Flat Duo 4 katlı ayakkabılık 16 - 18 çift ayakkabı kapasitesine sahiptir. Koku oluşumunu engellemek için arkası açık üretilmiştir. Bu ürün ile ilgili bir yorum şu şekilde:

Kaliteli malzemeden üretilmiş. Kullanışlı ve şık. Tavsiye ederim.

Bu ürünü indirimli satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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12. Fec Reklam Raflı Metal Ayaklı Konfeksiyon Askılığı

12. Fec Reklam Raflı Metal Ayaklı Konfeksiyon Askılığı

Odanızdaki kıyafet dolabının size yetmeyeceğini düşünüyorsanız ya da ertesi gün giyeceklerim gözümün önünde olmalı diyorsanız bu metal ayaklı askılığı satın almak isteyebilirsiniz.

Ürünü detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayınız.

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13. Gadahome Çay Seti Koltuk Takımı

13. Gadahome Çay Seti Koltuk Takımı

Evinde vaktini keyifle geçirmek istenlerin tercih edebileceği bu takım balkonunuzda, terasınızda misafirlerinizle neşeli anlar yaşamanızı sağlayacak. Kolay temizlenebilen bu ürün ile ilgili bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Kumaşı, süngeri ve işçiliği gerçekten kaliteli bu kadarını beklemiyordum.

Bu ürünü satın almak için buraya tıklayınız.

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