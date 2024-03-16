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Yok Böyle Bi’ Değişim! Evde Spa Keyfi ile Kendinizi Şımartmanın 8 Altın Kuralı

etiket Yok Böyle Bi’ Değişim! Evde Spa Keyfi ile Kendinizi Şımartmanın 8 Altın Kuralı

bella
bella - Onedio Üyesi
16.03.2024 - 17:01

Evde spa deneyimini yaşamak, kendinizi ve cildinizi şımartmanın en güzel yollarından biridir. Spa merkezlerindeki rahatlık ve cilt arındırma deneyimini ev konforunda yaşamak artık mümkün. Eğer siz de bu lüks deneyimi evinizde yaşamak istiyorsanız, size özel olarak hazırladığımız önerilere kulak verin. İşte evinizde spa keyfini en üst düzeyde yaşamanın sırları...

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 03.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Evde spa ortamı oluşturmanın püf noktaları neler?

Evde spa ortamı oluşturmanın püf noktaları neler?

Spa merkezlerinin olmazsa olmazı olan mumlar, bizim de tercihlerimiz arasında. Özellikle hoş kokulu mumlar sayesinde banyonuzda harika bir atmosfer yaratabilirsiniz. Elbette, spa deneyiminizde favori müziklerinizin de yer alması gerekiyor. İster cep telefonunuzdan, ister taşınabilir bir hoparlörden müzik dinleyerek banyo deneyiminizi daha keyifli bir hale getirebilirsiniz. Köpük banyosu yapmayı düşünüyorsanız, doldurduğunuz küvetinize banyo köpüğü ekleyip köpürtme işlemi yapabilirsiniz. Ayrıca, kullanacağınız cilt bakım ürünlerinizi de önceden hazırlamalısınız.

1. Spa bakımının ilk basamağı, vücudun ve saçların tamamen arınmasını sağlamaktır.

1. Spa bakımının ilk basamağı, vücudun ve saçların tamamen arınmasını sağlamaktır.

Saçlarınızın bakımı için şampuan ve saç kremi kullanımı hayati önem taşır. Bu noktada Mjcare Premium Silky Hair Mask Pürüzsüzleştirici Saç Maskesi, dış etkenler ve çeşitli işlemler sonucu zarar gören saçlarınıza nemlilik kazandırma, düzeltme ve güçlendirme konusunda mükemmel bir yardımcıdır.

Sıkça boyanan ve çeşitli işlemlere tabi tutulan saçlarınıza bakım sağlar, zayıf saç tellerini güçlendirir, besler ve saçlarınıza parlaklık kazandırır. İçerisinde bulunan 6 aromalı zerdaçal ve Kamelya yağı ile saçlarınızı ve saç derinizi besler, sağlıklı uzamasını destekler. Hassas saç ve saç derisini yatıştırır.

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Bunun yanı sıra, cildinize uygun bir duş jeli ile vücudunuzu nazikçe temizlemeniz de önemlidir.

2. Duş jelinizi de uyguladıktan sonra cildinizin özel ihtiyaçlarına kulak vermelisiniz. Batıkları ortadan kaldıracak bir vücut peelingi sizce de çok iyi olmaz mı?

2. Duş jelinizi de uyguladıktan sonra cildinizin özel ihtiyaçlarına kulak vermelisiniz. Batıkları ortadan kaldıracak bir vücut peelingi sizce de çok iyi olmaz mı?

Mjcare Strong Body Peeling Pad, çift taraflı ve tek kullanımlık bir vücut peeling pedidir. Ele kolayca sığan bu ürün, vücudunuzdaki ölü deri ve kirlerden arınmanızı sağlar. Deniz yosunu bileşenleri ile cildinizi nemlendirir. Ürünün kabartmalı yüzeyi peeling ve temizlik için, pürüzsüz yüzeyi ise nemlendirme ve aydınlatma için kullanılır. Kullanımı da oldukça basittir; duşta, ambalajından çıkarıp, elinizi ürün üzerindeki cep kısmına geçirerek kullanabilirsiniz. Önce desenli tarafıyla masaj yapın, ardından diğer tarafıyla devam edin. Uygulama sonrası vücudunuzu ılık suyla durulayın. Unutmayın, bu ürün tek kullanımlıktır.

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3. Spa ritüeli deneyiminin en önemli parçalarından biri, kuşkusuz yüz temizliği aşaması.

3. Spa ritüeli deneyiminin en önemli parçalarından biri, kuşkusuz yüz temizliği aşaması.

Spa deneyimini evinde yaşamak isteyenler için önerimiz, 'Skin Gritting' metodu. 'Skin Gritting' yöntemi, ciltteki siyah noktaları ve geniş gözenekleri temizlemek için ideal bir cilt bakım rutinidir. AHA/BHA serum, kil maskesi ve yağ bazlı temizleyici ile gözenekler derinlemesine temizlenir. Bu sayede toz, makyaj kalıntısı gibi gözenekte biriken kirler temizlenir ve gözenekler açılır. Böylece olası cilt sorunları önlenir ve sonraki bakım ürünlerinin etkisi artar. 'Fiddy Method' olarak da bilinen bu yöntem, yüz temizleyici, %2 BHA içeren toner ve kil maskesi kullanılarak uygulanır. Son aşamada yağ bazlı bir temizleyici ile gözeneklerin derinliklerinde bulunan kirler cilt yüzeyine çıkarılır. Bu işlem sonucunda ciltteki kirler minik pütürler şeklinde görünür hale gelir.

Skin gritting yönteminde kullanabileceğiniz tüm ürünlerin yer aldığı bu Bibimcos Fiddy Method 3'lü Gözenek Temizleme ve Bakım Seti'ne göz atmayı unutmayın. Burada

4. Banyonuz bittiyse, cildinizi nemlendirmenin zamanı geldi demektir.

4. Banyonuz bittiyse, cildinizi nemlendirmenin zamanı geldi demektir.

Cildinizde belirgin bir problem yoksa, kurumasını önlemek için her banyodan sonra nemlendirme yapmanızda fayda var.

Bu süreçte Bibimcos Peptide Allinone Shooting Cream Yoğun Nemlendirici Krem'i öneriyoruz. Ciltte ağırlık veya yağlanma hissi oluşturmayan bu krem, cildinizi yoğun bir şekilde nemlendirir ve nemi ciltte hapsederek cildinizin ihtiyaç duyduğu nemi sağlar.

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5. Banyo sonrası yüz bakımı kolay kolay bitmese de bu adımları atlamamakta fayda var.

5. Banyo sonrası yüz bakımı kolay kolay bitmese de bu adımları atlamamakta fayda var.

Pratik ve hızlı etki sağlayan kâğıt maskeler, bakımda kolaylık sağlayan mucizevi ürünler arasında yer alıyor. Bu adımda size öenerimiz, Mjcare 5'li Karışık Yüz Maskesi Seti. Maskelerin özellikleri ise şunlar:

  • Mjcare On Pearl Mask, cildi canlandıran ve nemlendiren bir üründür. 

  • Mjcare On Vitamin Mask, cilt tonunu açar, beyazlatır ve canlılık kazandırır. 

  • Mjcare On Aloe Mask, cildinizi yoğun nemlendirir ve dış etkenlerden korur. 

  • Mjcare On Hyaluronic Acid Mask, cildi nemlendirir, dolgunlaştırır ve esneklik kazandırır. 

  • Mjcare On Collagen Mask ise cildi besler, nemlendirir ve sıkılaştırır. 

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6. Göz çevrenizi unuttuğumuzu sanıyorsanız yanılıyorsunuz.

6. Göz çevrenizi unuttuğumuzu sanıyorsanız yanılıyorsunuz.

Göz çevresi bakımını unutmak olmaz. Göz çevresi, yüzümüzdeki en hassas bölge olup ince çizgiler, kırışıklıklar ve kazayağı gibi belirtilerle bakım ihtiyacını hissettirir. Bu nedenle cildi dolgunlaştırıp pürüzsüz bir görünüm kazandıran Hyaluronik Asit gibi maddeler içeren ürünler tercih edilmelidir.

Bunun için Bibimcos Retino Peptide Hydrogel Eye Patch Göz Maskesi size önerimiz olacak. Özellikleri arasında A vitamini türevi olan bakuchiol içermesi, niacinamide ile göz çevresini aydınlatması, 60 adet (30 çift) oluşu, tüm cilt tiplerine uygun olması, hızlı emilimi ve konforlu kullanımı sayılabilir. Ayrıca yüzdeki mimik çizgileri ve boyun çizgileri için de kullanıma uygundur.

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7. Ellerinizi de unutmamak lazım!

7. Ellerinizi de unutmamak lazım!

MJCARE Premium Hand Care Pack, el bakımınızı kolaylaştıran eldiven tipi bir el maskesidir. İçeriğindeki bitkisel yağlar, shea butter ve argan yağı ile cildinizi yoğun bir şekilde nemlendirir, yıpranmış ve kurumuş ciltlere yumuşaklık ve esneklik kazandırır. Deniz üzümü, krizantem, yeşil çay ve reishi mantarı gibi doğal ekstratlarla ellerinizi yoğun bir şekilde besler. Kullanımı: Ellerinizi yıkayıp duruladıktan sonra, eldivenleri giyin ve 20-30 dakika bekleyin. Ardından eldivenleri çıkarın ve kalan esansı hafifçe ovalayarak yedirin. Haftada 1-2 kez uygulanması önerilir.

Burada

8. Ayak bakımı ile noktayı koyuyoruz!

8. Ayak bakımı ile noktayı koyuyoruz!

Ayak bakımı genellikle göz ardı edilir, fakat ayaklarımızın bakımı da büyük önem taşır. Bu bakımda önerimiz tabii ki Mjcare Soyulan Ayak Peeling maskesi. İlk kullanımda ayaklarınızdaki kir, ölü deri ve nasırlardan kurtulmanızı sağlar. İçeriğindeki çeşitli özler, limon aroması, beta glukan ve salyangoz özleri ayaklarınızın nemli ve yumuşak kalmasına yardımcı olur. Ayrıca panthenol ve allantoin ile ayaklarınızı tahrişten korur.

Mjcare Soft Miracle Foot Peeling Pack'ın kullanımı oldukça basittir. Peeling esansları ve çorabı birbirinden ayırın. Esansları çorabın içine koyun ve çorabı giyin. Çorabı bilek kısmından sızmaması için sticker ile sabitleyin ve 1,5 saat bekleyin. Sonrasında çorabı çıkarın ve ayaklarınızı durulayın.

Not: Uygulamadan 3-4 gün sonra ayak deriniz soyulmaya başlar ve 1-2 hafta içinde tamamen soyulur. Soyulmayı zorlamayın, doğal sürecini bekleyin. Sıcak su ile durulama, etkisini daha hızlı göstermesini sağlar.

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