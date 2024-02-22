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Şekillendiricinizi Tamamen Yanlış Kullanıyorsunuz! Kuaför Onaylı Denenmesi Gereken 8 İpucu

etiket Şekillendiricinizi Tamamen Yanlış Kullanıyorsunuz! Kuaför Onaylı Denenmesi Gereken 8 İpucu

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 10:54

'Saç şekillendirici nasıl kullanmalıyım?' Birçok kişi, fönlerinin uzun süre dayanmadığını veya buklelerinin hızla düştüğünü söylüyor. Fön fırçasının kullanımının karmaşık olduğunu ve ustalaşmanın zaman aldığını kabul ediyoruz. Kuaföre gitmek zorunda kalmadan şekillendiricinizle hacimli ve canlı saçlar elde etmeniz için kuaförlerin tavsiye ettiği bu ipuçlarına kulak verin.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 21.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Adım: Saçlarınızı doğru şampuanla yıkayın.

1. Adım: Saçlarınızı doğru şampuanla yıkayın.

Saçınızı doğru saç ürünleriyle hazırlamak, saç modelinizin başarısını belirler. Saçın, şekillendirme sürecinden önce tamamen temiz olması, saçın yönetilebilir olması ve stilin kalıcı olması için çok önemli. Saçta ağırlık hissi yaratan yağ ve ürün birikimini çıkarmak için kaliteli şampuan kullanmanızda fayda var. Arındırıcı, onarıcı veya düzleştirici etiketli olanlardan kaçının çünkü bunlar saçı daha ağır ve çalışması daha zor hale getirebilir. Son olarak, saç kreminizi saçınızın ihtiyaçlarına göre seçin; saçınız kuruysa, nemlendirici bir saç kremi kullanın, inceyse veya hacimden yoksunsa, hafif veya hacim verici bir saç kremi en iyisi olacaktır.

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2. Adım: Saçlarınızı durulamaya ihtiyaç duymayan veya ısı koruyucu spreylerle destekleyin.

2. Adım: Saçlarınızı durulamaya ihtiyaç duymayan veya ısı koruyucu spreylerle destekleyin.

Saçlarınızı derinlemesine temizleyip arındırdıktan sonra, durulamaya ihtiyaç duymayan veya ısı koruyucu bir saç bakım spreyi kullanmayı ihmal etmeyin. Bu ürünleri saçlarınıza eşit bir şekilde dağıttıktan sonra, saçlarınızı nazik hareketlerle tarayın. Bu basit ama etkili adım, saçlarınızın sağlıklı ve parlak görünmesini sağlar.

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3. Adım: Saç stilinizin kalıcı olması için, nemli saçtan başlamanız önemlidir.

3. Adım: Saç stilinizin kalıcı olması için, nemli saçtan başlamanız önemlidir.

Eğer saç fırçanız aynı anda hem kurutma hem de şekillendirme işlemi yapan bir modelse, saçınızın %80-90 kuruduğu zaman kullanmaya başlamalısınız. Bazı fırçalar, şekillendirmeye başlamadan önce saçın neredeyse tamamen kurumasını gerektirirken, diğerleriyle biraz daha nemli saçtan başlayabilirsiniz. Tamamen kuru saça fön fırçası kullanmak, stilinizin kalıcı olma şansını azaltır.

4. Adım: Şekillendirmeye saçlarınızın önünden başlayın.

4. Adım: Şekillendirmeye saçlarınızın önünden başlayın.

Kendi saçınızı kuruturken en iyi ipuçlarından biri, en çok göreceğiniz alanı mükemmelleştirdikten sonra en son ense kısmına geçmektir. Biliyoruz, bu biraz ters görünüyor, ancak birçok kişi ense kısmında titizlikle saç kurutmayı başlatıyor, ön parçalara geldiklerinde enerji ve ilgilerini kaybediyorlar veya zamanları tükeniyor.

5. Adım: Saçınızı hem üstten hem de alttan tarayın.

5. Adım: Saçınızı hem üstten hem de alttan tarayın.

Fırçanızın boyutuna kolaylıkla sığacak bir bölüm alarak başlayın; çok büyük olursa işlemek daha zor olur. Düzgün bir bitiş için saçınızın hem üstünden hem de altından geçirin. Sonra, saçınızın ucundan başlayarak, fırçayı yukarı doğru çevirin ve saçı toplamak için devam edin. Tüm parça fırçada olana kadar çevirmeye devam edin. Bu pozisyonda fırçayı yaklaşık 10 saniye boyunca tutun.

İstediğiniz sonuca bağlı olarak çevirme yönüyle denemeler yapabilirsiniz; saçı fırçanın altına doğru sararak, köklerde daha fazla hacim yaratabilirsiniz ve saçı fırçanın üstüne çevirerek, yüzü çerçeveleyen bir etki yaratabilirsiniz.

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6. Adım: Şekillendiricinizin soğuk ayarını kullanın.

6. Adım: Şekillendiricinizin soğuk ayarını kullanın.

Sıcak fırça kullanırken yapılan en büyük hatalardan biri, özellikle saçınız hızla dökülüyorsa veya kalın, uzun saçlarınız varsa, her bölümün soğumasına izin vermeden fırçayı çıkarmaktır. Fırçayı hala sıcakken hemen çıkarmak, saçın hızla dökülmesine neden olur. Saçınızı bir mum gibi düşünün; ısındığında, mum eriyebilir ancak soğuduğunda, şekli sabit kalır. Saçınız için de aynı prensip geçerlidir, bu yüzden şekillendiricinizdeki soğuk ayarlı kullanmayı ihmal etmeyin.

Soğuk hava ayarı olmayan bir fön fırçası kullanıyorsanız, soğuması için bigudilerle sarabilirsiniz.

Soğuk hava ayarı olmayan bir fön fırçası kullanıyorsanız, soğuması için bigudilerle sarabilirsiniz.

Saçınız kolayca düşüyorsa, her bölümü sıcak ayar ile şekillendirdikten sonra, soğuyana kadar onu toplayıp yerinde tutmak, stili daha uzun süre korumanızı sağlar.

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7. Adım: Saç fırçasıyla bukleleri ayırmak yerine parmaklarınızı kullanın.

7. Adım: Saç fırçasıyla bukleleri ayırmak yerine parmaklarınızı kullanın.

Saçınızın tamamen soğumasını ve şekil almasını bekledikten sonra, sonuçları çıkarıp arzu ettiğiniz şekilde düzenlemelisiniz. Şeklinin ve hacminin bozulmaması için, bir fırça yerine parmaklarınızı kullanmanızda fayda var. Bu, saçınıza zarar vermeden doğru bir şekillendirme sağlar ve istediğiniz görünümü elde etmenize yardımcı olur.

8. Adım: Şimdi sabitleme zamanı.

8. Adım: Şimdi sabitleme zamanı.

Stili daha uzun süre korumak için, hafif bir kuru şampuanı veya sabitleme spreyini saçın köklerine ve gövdesine uygulamak, stilin düzleşmesini engeller. Uçları biraz serumla cilalayın, böylece saçınızın en hassas kısımlarına nem vermiş olursunuz. Bu işlem için Olaplex No.7 Bonding Oil'i kullanabilirsiniz. Son olarak ekstra tutuş için saç spreyi ile bitirebilirsiniz.

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