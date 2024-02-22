Şekillendiricinizi Tamamen Yanlış Kullanıyorsunuz! Kuaför Onaylı Denenmesi Gereken 8 İpucu
Şekillendiricinizi Tamamen Yanlış Kullanıyorsunuz! Kuaför Onaylı Denenmesi Gereken 8 İpucu
'Saç şekillendirici nasıl kullanmalıyım?' Birçok kişi, fönlerinin uzun süre dayanmadığını veya buklelerinin hızla düştüğünü söylüyor. Fön fırçasının kullanımının karmaşık olduğunu ve ustalaşmanın zaman aldığını kabul ediyoruz. Kuaföre gitmek zorunda kalmadan şekillendiricinizle hacimli ve canlı saçlar elde etmeniz için kuaförlerin tavsiye ettiği bu ipuçlarına kulak verin.
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Bu içerik 21.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Adım: Saçlarınızı doğru şampuanla yıkayın.
2. Adım: Saçlarınızı durulamaya ihtiyaç duymayan veya ısı koruyucu spreylerle destekleyin.
3. Adım: Saç stilinizin kalıcı olması için, nemli saçtan başlamanız önemlidir.
4. Adım: Şekillendirmeye saçlarınızın önünden başlayın.
5. Adım: Saçınızı hem üstten hem de alttan tarayın.
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6. Adım: Şekillendiricinizin soğuk ayarını kullanın.
Soğuk hava ayarı olmayan bir fön fırçası kullanıyorsanız, soğuması için bigudilerle sarabilirsiniz.
7. Adım: Saç fırçasıyla bukleleri ayırmak yerine parmaklarınızı kullanın.
8. Adım: Şimdi sabitleme zamanı.
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