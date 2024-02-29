Cildiniz Gerçek Temizlik Hissiyle Buluşsun! Double Cleansing ile Cildinize Çifte Şefkat Gösterin

Güzellik dünyasında son dönemde adından sıkça söz ettiren bir trend var: Çift aşamalı cilt temizleme. Bu, özellikle Kore'de yaygın olan bir güzellik ritüeli ve son zamanlarda Hailey Bieber, Olivia Wilde gibi ünlülerin de güzellik rutinlerine dahil ettiği bir yöntem. Gelin, 'Double cleansing' diğer adıyla 'çift aşamalı temizlik' olan cilt bakım rutinin ne olduğunu, nasıl uygulandığını ve cildimize olan faydalarını birlikte inceleyelim.

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Bu içerik 27.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.