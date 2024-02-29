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Cildiniz Gerçek Temizlik Hissiyle Buluşsun! Double Cleansing ile Cildinize Çifte Şefkat Gösterin

etiket Cildiniz Gerçek Temizlik Hissiyle Buluşsun! Double Cleansing ile Cildinize Çifte Şefkat Gösterin

bella
bella - Onedio Üyesi
29.02.2024 - 16:02

Güzellik dünyasında son dönemde adından sıkça söz ettiren bir trend var: Çift aşamalı cilt temizleme. Bu, özellikle Kore'de yaygın olan bir güzellik ritüeli ve son zamanlarda Hailey Bieber, Olivia Wilde gibi ünlülerin de güzellik rutinlerine dahil ettiği bir yöntem. Gelin, 'Double cleansing' diğer adıyla 'çift aşamalı temizlik' olan cilt bakım rutinin ne olduğunu, nasıl uygulandığını ve cildimize olan faydalarını birlikte inceleyelim.

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Bu içerik 27.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Çift aşamalı cilt temizliği (double cleansing) nedir?

Çift aşamalı cilt temizliği (double cleansing) nedir?

Çift aşamalı cilt temizleme, adından da anlaşılacağı gibi cildinizi temizlemek için iki ayrı adımı içerir. İlk aşama, cildinizi yağ bazlı bir temizleyici ile temizlemektir. Bu, makyajı, güneş koruyucuyu ve cildinizde biriken diğer yağları çözer. İkinci aşama ise su bazlı bir temizleyici kullanmaktır. Bu adım, cildinizi daha derin bir şekilde temizler ve gözeneklerinizi tıkanabilecek kir ve bakterileri temizler.

Ünlülerin güzellik rutinlerinde sıkça rastladığımız bu Kore kökenli temizlik alışkanlığı, temizleyicilerin ulaşamadığı kirleri çıkarmayı hedefliyor.

Double cleansing ne işe yarar?

Double cleansing ne işe yarar?

Cilt, gün boyunca birçok kirle karşılaşır ve bu kirler, düzgün bir temizlik yapılmadığında genişlemiş gözenekler, siyah noktalar ve sivilceler gibi cilt sorunlarına yol açabilir. Bu kirlerin bir kısmı yağ bazlı, bir kısmı ise su bazlı temizleyicilerle arındırılabilir. 

Yağ bazlı bir temizleyicinin etkinliği, gözeneklerde biriken yağ bazlı kalıntıları çözme yeteneğine dayanır. Ciltteki aşırı yağ, sebum, ölü hücreler ve güneş koruyucular, yağ bazlı temizleyicilerle etkili bir şekilde temizlenir. Su bazlı temizleyiciler ise hava kirliliği, toz ve ter gibi kirleri ciltten uzaklaştırır. Eğer yağ bazlı bir temizleyici ciltte kalıntı bıraktıysa, su bazlı bir yüz temizleme jeli ile cilt tamamen temizlenmiş olur.

Çift aşamalı cilt temizliği, cildinizi derinlemesine temizleyerek tüm kalıntıları etkili bir biçimde giderir.

Çift aşamalı cilt temizliği, cildinizi derinlemesine temizleyerek tüm kalıntıları etkili bir biçimde giderir.

Çift aşamalı cilt temizliğinin faydaları:

  • Gözeneklerinizi arındırırken ölü deri hücrelerini de yok eder. 

  • Güneş kremini tamamen temizler ve cilt problemleri olan siyah nokta, genişlemiş gözenek, pürüz, akne ve sivilce oluşumunu engeller. 

  • Cildinizi temizlerken aynı zamanda bakım ürünlerinin daha iyi emilimini sağlar. 

  • Yaşlanma belirtilerini geciktirirken kolajen üretimini korur. 

  • Serum ve nemlendirici gibi ürünlerin cildin derinliklerine nüfuz etmesini sağlar. 

  • Cildin mat görüntüsünü ortadan kaldırır ve cilde parlaklık katar. Cildiniz daha canlı, sağlıklı ve pürüzsüz bir görünüme kavuşur.

Cildinizi su veya tek bir temizleyiciyle yıkamaktan daha etkili bir şekilde arındırır.

Cildinizi su veya tek bir temizleyiciyle yıkamaktan daha etkili bir şekilde arındırır.

Özellikle ağır makyaj kullanımı durumunda, bu yöntem daha derin bir temizlik sağlar. Gelin, daha fazla vakit kaybetmeden çift aşamalı temizlik aşamalarına birlikte göz atalım.

1. Adım: Yağ bazlı temizleyici kullanın.

1. Adım: Yağ bazlı temizleyici kullanın.

İlk adım, cildinizi yağ bazlı bir temizleyici ile temizlemektir. Bu, makyajı, güneş koruyucuyu ve cildinizde biriken diğer yağları çözer. Yağ bazlı temizleyiciyi cildinize masaj yaparak uygulayın ve sonra ılık suyla durulayın.

Bu adımda önerimiz  Bibimcos Black Head&Deep Pore Cleansing Oil. Bu ürün, cildi makyaj kalıntılarından ve dış etkenlerden arındırırken aynı zamanda gözeneklerdeki kirleri tamamen temizler. Bu özellikleri sayesinde ilk aşamada cildinizi tahriş etmeden derinlemesine temizlik sağlar. Buradan ulaşın

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2. Adım: Su bazlı temizleyici.

2. Adım: Su bazlı temizleyici.

Cildinizi mükemmel bir şekilde temizlemek için ikinci aşamada su bazlı bir yüz yıkama jeli kullanmanız gerekiyor. Bu aşamada, yağ bazlı temizleyicinin cilt yüzeyinde bıraktığı kalıntılar su bazlı temizleyici sayesinde derinlemesine temizlenir. Su bazlı temizleyiciden alınan uygun miktar, cilde bir dakika süresince masaj yaparak uygulanır. Sonrasında, bol su ile cildinizi temizleyerek çift aşamalı bu temizlik sürecini tamamlamış olursunuz. 

Bu adım için önerimiz ise su bazlı Bibimcos Deep Cleansing Foam – Yüz Temizleyici Köpük. Cildi tahriş etmeden derinlemesine temizlik sağlayan bu temizleyici köpük aynı zamanda içerdiği 8 çeşit hyaluronik asit ile cildi nemlendirmeye yardımcı olur. Buradan inceleyin

Dilerseniz, şimdiye kadar bahsettiğimiz ürünlerden oluşan Bibimcos Double Cleansing Metot Set'ini satın alarak daha uygun fiyata sahip olabilirsiniz.

Dilerseniz, şimdiye kadar bahsettiğimiz ürünlerden oluşan Bibimcos Double Cleansing Metot Set'ini satın alarak daha uygun fiyata sahip olabilirsiniz.

Ciltte biriken kiri, makyaj ve güneş kremi kalıntılarını derinlemesine temizleyen bu set, şimdi indirimli fiyatıyla daha cazip bir fiyata sizin olabilir.

Set içeriği:

  • Bibimcos Blackhead Deep Pore Cleansing Oil

  • Bibimcos Deep Cleansing Foam – Köpük Temizleyici

Buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

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