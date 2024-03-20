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Bot ve Çizmeleri Kaldırmanın Zamanı Geldi! Bu Bahar Ayaklarınızı Rahat Ettirecek İndirimli Sneaker Modelleri

etiket Bot ve Çizmeleri Kaldırmanın Zamanı Geldi! Bu Bahar Ayaklarınızı Rahat Ettirecek İndirimli Sneaker Modelleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
20.03.2024 - 15:14

Güneş yüzünü gösterdi. Nisan ayına sayılı günler kaldı. Botlarla vedalaşma vakti de geldi. Geçen yıl giydiğiniz sneakerlar eskidi diye üzülmeyin, yenilerini almak için harika fırsatlar var. Adidas, Puma, Campers, Calvin Klein, Under Armour ve diğer markalardaki indirimli modelleri fiyatları ve yorumları ile birlikte sizin için listeledik. Fırsatı kaçırmadan alışverişinizi yapmak için hemen içeriğimize göz atın.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 20 Mart 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Kadınlar için çok şık ve aynı zamanda da rahat bir model olan Ecco Biom Country koşu ayakkabısı %16 indirim ile satışta!

1. Kadınlar için çok şık ve aynı zamanda da rahat bir model olan Ecco Biom Country koşu ayakkabısı %16 indirim ile satışta!

Dayanıklı rahat ve şık. Detaylara önem veren kadınlar için harika bir seçenek.

İndirimli fiyatı 4118 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Harika ayakkabılar ve çok rahat.'

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2. Ecco Biom C-trail örgü parkur koşusu ayakkabısı %7 indirimde!

2. Ecco Biom C-trail örgü parkur koşusu ayakkabısı %7 indirimde!

Modern ve şık bir tasarıma sahip olan ayakkabının tekstil yapısı nefes alabilirliğini yükseltiyor. Bu sayede ayaklarınız daha rahat ve konforlu oluyor.

İndirimli fiyatı 5558 TL.

Almak isteyenler için burada.

Ecco marka indirimli ayakkabıların hepsine göz atmak isterseniz onlar da burada.

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3. Neon detayları ile öne çıkan Adidas Galaxy erkek koşu ayakkabısı şu anda %16 indirimde!

3. Neon detayları ile öne çıkan Adidas Galaxy erkek koşu ayakkabısı şu anda %16 indirimde!

Bu Adidas koşu ayakkabısı ile konforun keyfini çıkarmaya hazır olun. Havalandırmalı file sayaya ve yay etkili Cloudfoam orta tabana sahip model, günlük kullanım için mükemmel bir seçim olacaktır.

Fiyatı da düşmüşken değerlendirilmesi gerekenlerden.

İndirimli fiyatı 1211 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Çok rahat bir ayakkabı. Tavsiye.'

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4. Yüksek konçlu spor ayakkabı sevenleri sevindirecek bir haber: Adidas Hoops Mid erkek sneaker %16 indirimde!

4. Yüksek konçlu spor ayakkabı sevenleri sevindirecek bir haber: Adidas Hoops Mid erkek sneaker %16 indirimde!

Hem tarz hem de rahat bir model.

Farklı renkleri de olan modelin 40-46 arası numarası mevcut.

İndirimli fiyatı da şu anda 1588 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Oğlum için almıştım. Fakat normalde 43,5 giymesine rağmen ürün bir tık büyük geldi onun dışında Adidas kalitesi ve ürünün sağlamlığı kendini belli ediyor.'

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5. Adidas Courtbeat erkek spor ayakkabı %19 indirimde!

5. Adidas Courtbeat erkek spor ayakkabı %19 indirimde!

Adidas'ın zengin tenis geçmişinden ilham alarak tasarlanan bu ayakkabı hem çok tarz hem de rahat. Günlük olarak giymek için ideal bir model.

İndirimli fiyatı 1324 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ayakkabı rahat, yağmurlu havalarda da giyilebilir. Adidas kalitesi şık. Bu fiyata harika.'

İndirimdeki diğer Adidas modellerine bakmak isterseniz onlar da burada.

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6. Çok sevilen Puma Carina kadın ayakkabısı şu anda tam %16 indirimle satışta!

6. Çok sevilen Puma Carina kadın ayakkabısı şu anda tam %16 indirimle satışta!

Soft Foam taban astarı sayesinde gün boyu yumuşak yastıklama ve rahatlık sağlayan klasik Puma modeli.

Çok sevilen Puma Carina bu sefer bazı yeniliklerle karşımızda. Topuktaki daha geniş çizgiler ve üst kısımdaki delikler kullanım açısından büyük avantaj sağlayan yenilikler.

İndirimli fiyatı da şu anda 2106 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Rahat, içi soft, sağlam ve kaliteli. Aynı zamanda çok şık.'

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7. Puma Rebound Joy unisex spor ayakkabı şu anda %11 indirimde!

7. Puma Rebound Joy unisex spor ayakkabı şu anda %11 indirimde!

37-48 arası numarası olan model hem erkek hem kadınlar için güzel ve rahat bir seçenek.

Üstelik zamansız bir model. Kaliteli ve rahat.

İndirimli fiyatı da 2479 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürünün rengini çok beğendim ayrıca çok da rahat bir tabanlığı var ve bunların yanı sıra uygun fiyatına rağmen kaliteli de bir ayakkabı.'

Diğer indirimli Puma ayakkabılarına bakmak istersen onlar da burada.

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8. Rahatına olduğu kadar şıklığına da önem veren kadınların tercihi olan Under Armour Charged Bandit koşu ayakkabısı %11 indirimde

8. Rahatına olduğu kadar şıklığına da önem veren kadınların tercihi olan Under Armour Charged Bandit koşu ayakkabısı %11 indirimde

Taban detayı ile çok şık bir o kadar da rahat bir model.

Bu ayakkabının çift tonlu hafif file üst kısım yapısı havalandırmayı artırır ve daha konforlu bir giyim sağlar.

36-41 arası numarası mevcut.

İndirimli fiyatı 2639 TL.

Almak isteyenler için burada.

'S ile başlayan markanın ayakkabıları gibi konforlu bir tabanı var ve aynı şekilde ayakkabının varlığını hissetmiyorsunuz çok hafif bir ayakkabı. '

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9. Mor ve kırmızı renkleri ile çok canlar yakan Under Armour Charged Rogue koşu ayakkabısı da indirimdeki modellerden biri.

9. Mor ve kırmızı renkleri ile çok canlar yakan Under Armour Charged Rogue koşu ayakkabısı da indirimdeki modellerden biri.

Ekstra rahatlık arayanların tercihi.

İndirimli fiyatı 1633 TL.

36-41 arası numarası mevcut.

Almak isteyenler için burada.

'Çok rahat çok güzel yorumlarda yazdığı gibi 1 numara büyük aldık tam oldu.'

İndirimdeki Under Armour sneakerların hepsine göz atmak isteyenler de buraya tıklayabilir.

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10. Skechers D'lites Jungle Adventure kadın spor ayakkabı %20 indirimde!

10. Skechers D'lites Jungle Adventure kadın spor ayakkabı %20 indirimde!

Hafızalı köpük iç tabanı ile ayaklarınıza büyük rahatlık sunan bir model.

Rahatlık ön planda bir spor ayakkabı arayanlar için harika bir fırsat.

İndirimli fiyatı da şu anda 2094 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Biraz endişe ederek sipariş vermiştim ama gelen ürün orijinal ve ilk defa bu kadar rahat bir ayakkabı giyiyorum. Fiyatı da şu andaki TR piyasasına göre çok iyiydi. Çok memnun kaldım.'

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11. Skechers Escape Plan erkek spor ayakkabı rahatlığa önem veren erkeklerin tercihi ve şu anda %10 indirimde.

11. Skechers Escape Plan erkek spor ayakkabı rahatlığa önem veren erkeklerin tercihi ve şu anda %10 indirimde.

Bağcık detaylı sportif yürüyüş ve antrenman spor ayakkabısı, deri, sentetik ve file üst malzemesi ile şık ve rahat bir model.

İndirimli fiyatı 2006 TL.Almak isteyenler için burada.

'Ürün çok güzel. Giydiğim numarayı sipariş ettim. Uydu. Ürün ilandakinin aynısı. Memnun kaldım.'

İndirimli Skechers modellerinin hepsine bakmak isterseniz onlar da burada.

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12. Erkekler için Adidas'tan klasik sportif görünümü ile ön plana çıkan çok şık bir model...

12. Erkekler için Adidas'tan klasik sportif görünümü ile ön plana çıkan çok şık bir model...

Kalın tasarım çizgileri ve dayanıklı dış tabanının yanı sıra adımlarınıza yay etkisi kazandıran yumuşak Cloudfoam orta tabanı ile hem şık hem de çok rahat bir model.

39-48 arası numarası mevcut.

Fiyatı 1979 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Çok rahat. Her zamanki numaramı aldım oldu, diğer markalarla kalıbı aynı.'

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13. Tarzına önem veren erkeklerin tercihi Calvin Klein spor ayakkabı.

13. Tarzına önem veren erkeklerin tercihi Calvin Klein spor ayakkabı.

Günlük olarak kullanmak için ideal bir model.

Jean ile de eşofmanlarla da çok güzel duracaktır.

İndirimli fiyatı 2344 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Çok şık ve rahat bir ayakkabı.'

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14. En güzellerden birini en sona sakladık: Camper Karst kadın spor ayakkabı %8 indirimde!

14. En güzellerden birini en sona sakladık: Camper Karst kadın spor ayakkabı %8 indirimde!

%100 eva tabanlı olan spor ayakkabı rahatlığı ile öne çıkan çok asil bir model.

İndirimli fiyatı 3240 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Aşırı rahat ve şık bir ayakkabı, Camper rahatlığı diye bir şey var.'

Camper marka indirimli ayakkabıların hepsine göz atmak isterseniz onlar da burada.

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