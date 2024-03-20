Bot ve Çizmeleri Kaldırmanın Zamanı Geldi! Bu Bahar Ayaklarınızı Rahat Ettirecek İndirimli Sneaker Modelleri
Bot ve Çizmeleri Kaldırmanın Zamanı Geldi! Bu Bahar Ayaklarınızı Rahat Ettirecek İndirimli Sneaker Modelleri
Güneş yüzünü gösterdi. Nisan ayına sayılı günler kaldı. Botlarla vedalaşma vakti de geldi. Geçen yıl giydiğiniz sneakerlar eskidi diye üzülmeyin, yenilerini almak için harika fırsatlar var. Adidas, Puma, Campers, Calvin Klein, Under Armour ve diğer markalardaki indirimli modelleri fiyatları ve yorumları ile birlikte sizin için listeledik. Fırsatı kaçırmadan alışverişinizi yapmak için hemen içeriğimize göz atın.
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1. Kadınlar için çok şık ve aynı zamanda da rahat bir model olan Ecco Biom Country koşu ayakkabısı %16 indirim ile satışta!
2. Ecco Biom C-trail örgü parkur koşusu ayakkabısı %7 indirimde!
3. Neon detayları ile öne çıkan Adidas Galaxy erkek koşu ayakkabısı şu anda %16 indirimde!
4. Yüksek konçlu spor ayakkabı sevenleri sevindirecek bir haber: Adidas Hoops Mid erkek sneaker %16 indirimde!
5. Adidas Courtbeat erkek spor ayakkabı %19 indirimde!
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6. Çok sevilen Puma Carina kadın ayakkabısı şu anda tam %16 indirimle satışta!
7. Puma Rebound Joy unisex spor ayakkabı şu anda %11 indirimde!
8. Rahatına olduğu kadar şıklığına da önem veren kadınların tercihi olan Under Armour Charged Bandit koşu ayakkabısı %11 indirimde
9. Mor ve kırmızı renkleri ile çok canlar yakan Under Armour Charged Rogue koşu ayakkabısı da indirimdeki modellerden biri.
10. Skechers D'lites Jungle Adventure kadın spor ayakkabı %20 indirimde!
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11. Skechers Escape Plan erkek spor ayakkabı rahatlığa önem veren erkeklerin tercihi ve şu anda %10 indirimde.
12. Erkekler için Adidas'tan klasik sportif görünümü ile ön plana çıkan çok şık bir model...
13. Tarzına önem veren erkeklerin tercihi Calvin Klein spor ayakkabı.
14. En güzellerden birini en sona sakladık: Camper Karst kadın spor ayakkabı %8 indirimde!
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