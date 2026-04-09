Hafsanur Sancaktutan Kimdir? Hafsanur Sancaktutan Neden Gözaltına Alındı?

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.04.2026 - 09:37

Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri oldu. Peki Hafsanur Sancaktutan kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi projelerle tanınıyor? İşte tüm detaylar.

Hafsanur Sancaktutan Kimdir?

Son dönemin en dikkat çeken genç oyuncularından biri olan Hafsanur Sancaktutan, doğal oyunculuğu ve ekran enerjisiyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. Oyunculuk kariyerine genç yaşlarda adım atan Sancaktutan, özellikle dramatik rollerdeki başarısıyla öne çıkarken, yer aldığı projelerdeki performansıyla adından sıkça söz ettirdi. Televizyon dünyasında hızla yükselen isimlerden biri haline gelen oyuncu, son yıllarda magazin ve sosyal medyada da yakından takip edilen isimler arasında yer alıyor.

Hafsanur Sancaktutan Kaç Yaşında ve Nereli?

2000 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Hafsanur Sancaktutan, 2026 yılı itibarıyla 26 yaşındadır. Aslen Karadeniz kökenli olduğu bilinen oyuncu, eğitim hayatını İstanbul’da sürdürdü. Genç yaşına rağmen sektörde önemli projelerde yer alarak kariyerinde hızlı bir yükseliş yakaladı.

Hafsanur Sancaktutan Hangi Dizilerde Oynadı?

Hafsanur Sancaktutan, özellikle son yıllarda yer aldığı televizyon ve dijital platform projeleriyle geniş kitleler tarafından tanındı. “Aşk Ağlatır” dizisiyle dikkat çeken oyuncu, asıl çıkışını ise “Son Yaz” dizisindeki performansıyla yaptı. Ardından “Dünyayla Benim Aramda” gibi projelerde de yer alarak oyunculuğunu farklı türlerde sergileme fırsatı buldu. Başarılı performansları sayesinde kısa sürede sektörün aranan genç oyuncuları arasına girdi.

Hafsanur Sancaktutan Neden Gözaltına Alındı?

Hafsanur Sancaktutan, İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Soruşturma çerçevesinde birçok ünlü isimle birlikte adı geçen oyuncunun, yürütülen operasyon kapsamında işlem gördüğü öğrenildi. Konuya ilişkin detaylar henüz netleşmezken, soruşturmanın kapsamı ve gelişmeleri kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
