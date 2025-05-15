Hacer Foggo'dan Bakan Yusuf Tekin'in "İş Dünyası Rahatsız" Açıklamasına Tepki
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıl zorunlu eğitim açıklamasında “12 yıllık zorunlu eğitim konusunda rahatsızlıklarını dile getiren, iş dünyası gibi bazı kesimler var. Ara eleman temininde güçlük çektiklerini söylüyorlar.” açıklamasında bulunmuştu.
Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Foggo, Yusuf Tekin’in açıklamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in 4+4+4 şeklinde zorunlu olan eğitim sistemi ile ilgili açıklaması gündem olmuştu.
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Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Foggo, Bakan Tekin’in açıklamasına tepki gösterdi.
Hacer Foggo’nun paylaşımı
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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