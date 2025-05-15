Hacer Foggo'dan Bakan Yusuf Tekin'in "İş Dünyası Rahatsız" Açıklamasına Tepki

“Çocuk işçiliği neden yüzde 24.9 oldu, sadece bir öğretim yılında 613 bin çocuk neden okulunu bıraktı, neden okul devamsızlığı arttı, 10 yaşına geldiğinde okuyup yazamayan ve anlamada zorlanan yüzbinlerce çocuk neden var, kız erkek çocuklar erken ve zorla evliliğe neden zorlanıyor, akran zorbalığı, sokakta şiddet neden arttı, neden 7 milyon yoksul çocuk var. Yanıtı aşağıda önceliği çocuklar değil iş dünyası olan bir bakanlığımız var “