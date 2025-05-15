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Hacer Foggo'dan Bakan Yusuf Tekin'in "İş Dünyası Rahatsız" Açıklamasına Tepki

Hacer Foggo'dan Bakan Yusuf Tekin'in "İş Dünyası Rahatsız" Açıklamasına Tepki

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.05.2025 - 14:23

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıl zorunlu eğitim açıklamasında “12 yıllık zorunlu eğitim konusunda rahatsızlıklarını dile getiren, iş dünyası gibi bazı kesimler var. Ara eleman temininde güçlük çektiklerini söylüyorlar.” açıklamasında bulunmuştu. 

Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Foggo, Yusuf Tekin’in açıklamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in 4+4+4 şeklinde zorunlu olan eğitim sistemi ile ilgili açıklaması gündem olmuştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in 4+4+4 şeklinde zorunlu olan eğitim sistemi ile ilgili açıklaması gündem olmuştu.

Zorunlu eğitimin değişeceği yönündeki iddialar hakkında konuşan Bakan Tekin, “Eğitimle ilgili tartışmaların varlığından mutluyum. Tartışılsın. Kamuoyunda bir talep oluşursa çalışmalarımızı yaparız. Şu anda sadece izliyoruz. İzlemeye dair başkanlığımız var. Onlar hem politika alanlarını hem de tartışmaları izleyip gerekli çözümleri üretmekle görevliler. Onlar da takip ediyorlar. Bizim açımızdan sorun yok ancak sahada, 12 yıllık zorunlu eğitim konusunda rahatsızlıklarını dile getiren, iş dünyası gibi bazı kesimler var. Ara eleman temininde güçlük çektiklerini söylüyorlar.” ifadelerini kullanmıştı.

Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Foggo, Bakan Tekin’in açıklamasına tepki gösterdi.

Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Foggo, Bakan Tekin’in açıklamasına tepki gösterdi.

Foggo, artan çocuk işçileri, 10 yaşına gelmesine rağmen okuma-yazmada zorlanan öğrencileri, 613 bin çocuğun okulunu bırakmasının nedeni olarak önceliği çocuklar değil iş dünyası olan bir bakanlığın olmasını gösterdi.

Hacer Foggo’nun paylaşımı

Hacer Foggo’nun paylaşımı
twitter.com

Çocuk işçiliği neden yüzde 24.9 oldu, sadece bir öğretim yılında 613 bin çocuk neden okulunu bıraktı, neden okul devamsızlığı arttı, 10 yaşına geldiğinde okuyup yazamayan ve anlamada zorlanan yüzbinlerce çocuk neden var, kız erkek çocuklar erken ve zorla evliliğe neden zorlanıyor, akran zorbalığı, sokakta şiddet neden arttı, neden 7 milyon yoksul çocuk var. Yanıtı aşağıda önceliği çocuklar değil iş dünyası olan bir bakanlığımız var

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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