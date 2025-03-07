Güzellik Rutininizin Vazgeçilmezleri! Hayatınızda Kalıcı Bir Yer Edinecek Sephora Kozmetik Ürünleri
Güzellik Rutininizin Vazgeçilmezleri! Hayatınızda Kalıcı Bir Yer Edinecek Sephora Kozmetik Ürünleri
Sephora'nın büyülü ve geniş evreninde yolunuzu kaybetmek ne kadar kolay, değil mi? Ancak endişelenmeyin, sizin için hayatınızın vazgeçilmez bir parçası olacak, kalıcılığı ile adından söz ettirecek ürünleri özenle seçtik. Peki, bu benzersiz deneyime hazır mısınız?
Bu içerik 07.03.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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1. Sephora Size Up - Seyahat Boy Maskara
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2. Sephora Mineral Compact - Yatıştırıcı Etkili Fondöten 19 Ivoire Pâle (10 gr)
3. Sephora Radiance Eye Cream Nemlendirici Göz Çevresi Kremi 20 ml
4. Sephora Glossed Lip Gloss - Dudak Parlatıcısı 120 Fly
5. Sephora Best Skin Ever Matte - Pudra Fondöten 15N Light (7,50 gr)
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6. Sephora Best Skin Ever - Fondöten 12 Y (25 ml)
7. Sephora Colorful Blush - Pudra Allık 29 Fascinated (3,50 G)
8. Sephora Outrageous Plump Effect Gloss (Sparkling Dawn 08) - Lip Gloss
9. Sephora Olaplex-N° 7 Bonding Oil-Nemlendirici Saç Kremi 30ML
10. Sephora Love The Lift - Maskara Black
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11. Sephora Cherry Blossom Shower Gel Köpüren Duş Jeli-Coton (260ML)
12. Sephora Intense Ink Liquid Waterproof Eyeliner
13. Sephora Poudre Libre Fixante-Universelle (17,29 G)
14. Sephora All Day Hydrator - Nemlendirici Krem
15. Sephora Face Sheet Mask Matcha Tea
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16. Sephora Blackhead Peel-Off Mask (50 ml)
17. Sephora Arındırıcı Pürüzsüzleştirici Serum 30 ml
18. Sephora Sugar Body Scrub Esmer Şekerli Vücut Peelingi - Arındırıcı + Pürüzsüzleştirici 200ML
19. Sephora Mattifying Roller Matlaştırıcı Roll-On
20. Sephora Aydınlatıcı Ultra Glow Serum
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21. Sephora Gisou Honey Infused Hair Oil - Saç Bakım Yağı 50ML
22. Sephora Takma Kirpik Kiti-20
23. Sephora Pixi On-The-Glow – Nemlendirici 19 Gr
24. Sephora Rose Quartz Gua Sha (Yüz Masaj Taşı)
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