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Güzellik Rutininizin Vazgeçilmezleri! Hayatınızda Kalıcı Bir Yer Edinecek Sephora Kozmetik Ürünleri

etiket Güzellik Rutininizin Vazgeçilmezleri! Hayatınızda Kalıcı Bir Yer Edinecek Sephora Kozmetik Ürünleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
07.03.2025 - 11:58

Sephora'nın büyülü ve geniş evreninde yolunuzu kaybetmek ne kadar kolay, değil mi? Ancak endişelenmeyin, sizin için hayatınızın vazgeçilmez bir parçası olacak, kalıcılığı ile adından söz ettirecek ürünleri özenle seçtik. Peki, bu benzersiz deneyime hazır mısınız?

Bu içerik 07.03.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Sephora Size Up - Seyahat Boy Maskara

1. Sephora Size Up - Seyahat Boy Maskara

Kirpiklerinizi tek tek ayırıp dolgunlaştıran bu maskara, seyahat boyuyla çantanızın vazgeçilmezi olacak. Günlük kullanım için ideal yapısıyla, her an bakımlı kirpiklere sahip olmanızı sağlar.

Sephora Size Up - Seyahat Boy Maskara

Daha fazla Sephora ürünü için buraya tıklayın

2. Sephora Mineral Compact - Yatıştırıcı Etkili Fondöten 19 Ivoire Pâle (10 gr)

2. Sephora Mineral Compact - Yatıştırıcı Etkili Fondöten 19 Ivoire Pâle (10 gr)

Cildinizi yormadan pürüzsüz bir görünüm sağlayan bu kompakt fondöten, özellikle hassas ciltler için ideal. Hafif yapısıyla ciltte ağırlık yapmaz ve doğal bir bitiş sunar.

Sephora Mineral Compact - Yatıştırıcı Etkili Fondöten 19 Ivoire Pâle (10 gr)

3. Sephora Radiance Eye Cream Nemlendirici Göz Çevresi Kremi 20 ml

3. Sephora Radiance Eye Cream Nemlendirici Göz Çevresi Kremi 20 ml

Göz çevrenizi nemlendirip aydınlatan bu krem, yorgun görünümü anında yok ediyor. Sabah ve akşam düzenli kullanımda, göz çevresindeki ince çizgilerin görünümünü azaltmaya yardımcı olur.

Sephora Radiance Eye Cream Nemlendirici Göz Çevresi Kremi 20 ml

4. Sephora Glossed Lip Gloss - Dudak Parlatıcısı 120 Fly

4. Sephora Glossed Lip Gloss - Dudak Parlatıcısı 120 Fly

Dudaklara parlaklık ve dolgunluk veren bu gloss, günlük makyajın kurtarıcısı. Yapışkan his bırakmayan formülüyle, gün boyu konforlu bir kullanım sunar.

Sephora Glossed Lip Gloss - Dudak Parlatıcısı 120 Fly

Daha fazla Sephora ürünü için buraya tıklayın

5. Sephora Best Skin Ever Matte - Pudra Fondöten 15N Light (7,50 gr)

5. Sephora Best Skin Ever Matte - Pudra Fondöten 15N Light (7,50 gr)

Yağlı ciltlerin favorisi olacak bu pudra fondöten, gün boyu mat ve pürüzsüz bir cilt sağlıyor. Ciltteki fazla yağı emerek, parlamayı kontrol altına alır.

Sephora Best Skin Ever Matte - Pudra Fondöten 15N Light (7,50 gr)

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6. Sephora Best Skin Ever - Fondöten 12 Y (25 ml)

6. Sephora Best Skin Ever - Fondöten 12 Y (25 ml)

Doğal ve ışıltılı bir bitiş sunan bu fondöten, her cilt tonuna uyum sağlıyor. Orta kapatıcılık özelliğiyle, ciltteki ton eşitsizliklerini giderir.

Sephora Best Skin Ever - Fondöten 12 Y (25 ml)

Daha fazla Sephora ürünü için buraya tıklayın

7. Sephora Colorful Blush - Pudra Allık 29 Fascinated (3,50 G)

7. Sephora Colorful Blush - Pudra Allık 29 Fascinated (3,50 G)

Yanaklara doğal bir renk veren bu allık, makyajınıza canlılık katacak. İpeksi dokusuyla kolayca uygulanır ve gün boyu kalıcılığını korur.

Sephora Colorful Blush - Pudra Allık 29 Fascinated (3,50 G)

8. Sephora Outrageous Plump Effect Gloss (Sparkling Dawn 08) - Lip Gloss

8. Sephora Outrageous Plump Effect Gloss (Sparkling Dawn 08) - Lip Gloss

Dudakları dolgunlaştıran ve ışıltı veren bu gloss, özel günler için harika bir seçenek. İçeriğindeki mentol sayesinde, dudaklarda hafif bir serinlik hissi bırakır.

Sephora Outrageous Plump Effect Gloss (Sparkling Dawn 08) - Lip Gloss

9. Sephora Olaplex-N° 7 Bonding Oil-Nemlendirici Saç Kremi 30ML

9. Sephora Olaplex-N° 7 Bonding Oil-Nemlendirici Saç Kremi 30ML

Saçları onarıp güçlendiren bu yağ, özellikle yıpranmış saçlar için mucizevi bir ürün. Saçlara parlaklık ve yumuşaklık kazandırarak, kırılmaları önler.

Sephora Olaplex-N° 7 Bonding Oil-Nemlendirici Saç Kremi 30ML

Daha fazla Sephora ürünü için buraya tıklayın

10. Sephora Love The Lift - Maskara Black

10. Sephora Love The Lift - Maskara Black

Kirpikleri kıvırıp kaldıran bu maskara, gözlerinizi daha büyük ve etkileyici gösteriyor. Özel fırçası sayesinde, en kısa kirpikleri bile yakalayarak hacim verir.

Sephora Love The Lift - Maskara Black

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11. Sephora Cherry Blossom Shower Gel Köpüren Duş Jeli-Coton (260ML)

11. Sephora Cherry Blossom Shower Gel Köpüren Duş Jeli-Coton (260ML)

Mis gibi kiraz çiçeği kokusuyla duş keyfinizi ikiye katlayacak bu duş jeli, cildinizi de nemlendiriyor. Cildi kurutmadan temizler ve ferah bir his bırakır.

Sephora Cherry Blossom Shower Gel Köpüren Duş Jeli-Coton (260ML)

Daha fazla Sephora ürünü için buraya tıklayın

12. Sephora Intense Ink Liquid Waterproof Eyeliner

12. Sephora Intense Ink Liquid Waterproof Eyeliner

Suya dayanıklı bu eyeliner, gün boyu kalıcı ve keskin bir görünüm sağlıyor. İnce ucu sayesinde, kolayca hassas çizgiler çekebilirsiniz.

Sephora Intense Ink Liquid Waterproof Eyeliner

13. Sephora Poudre Libre Fixante-Universelle (17,29 G)

13. Sephora Poudre Libre Fixante-Universelle (17,29 G)

Makyajı sabitleyen ve cilde mat bir görünüm veren bu pudra, makyajınızın ömrünü uzatıyor. İnce yapısı sayesinde, ciltte ağırlık yapmaz ve doğal bir bitiş sağlar.

Sephora Poudre Libre Fixante-Universelle (17,29 G)

14. Sephora All Day Hydrator - Nemlendirici Krem

14. Sephora All Day Hydrator - Nemlendirici Krem

Cildi 24 saat nemli tutan bu krem, günlük bakım rutininin vazgeçilmezi. Hafif ve hızlı emilen yapısıyla, ciltte yağlı bir his bırakmaz.

Sephora All Day Hydrator - Nemlendirici Krem

Daha fazla Sephora ürünü için buraya tıklayın

15. Sephora Face Sheet Mask Matcha Tea

15. Sephora Face Sheet Mask Matcha Tea

Cildi arındırıp canlandıran bu maske, yorgun ve solgun ciltlere iyi geliyor. İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde, cildi serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur.

Sephora Face Sheet Mask Matcha Tea

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16. Sephora Blackhead Peel-Off Mask (50 ml)

16. Sephora Blackhead Peel-Off Mask (50 ml)

Siyah noktaları temizleyen bu maske, cildinizi pürüzsüzleştiriyor. Düzenli kullanımda, gözeneklerin sıkılaşmasına yardımcı olur. 

Sephora Blackhead Peel-Off Mask (50 ml)

17. Sephora Arındırıcı Pürüzsüzleştirici Serum 30 ml

17. Sephora Arındırıcı Pürüzsüzleştirici Serum 30 ml

Ciltteki kusurları gideren bu serum, daha sağlıklı ve parlak bir cilt için ideal.

Sephora Arındırıcı Pürüzsüzleştirici Serum 30 ml

Daha fazla Sephora ürünü için buraya tıklayın

18. Sephora Sugar Body Scrub Esmer Şekerli Vücut Peelingi - Arındırıcı + Pürüzsüzleştirici 200ML

18. Sephora Sugar Body Scrub Esmer Şekerli Vücut Peelingi - Arındırıcı + Pürüzsüzleştirici 200ML

Cildi ölü hücrelerden arındıran bu peeling, pürüzsüz ve yumuşak bir cilt sağlıyor.

Sephora Sugar Body Scrub Esmer Şekerli Vücut Peelingi - Arındırıcı + Pürüzsüzleştirici 200ML

19. Sephora Mattifying Roller Matlaştırıcı Roll-On

19. Sephora Mattifying Roller Matlaştırıcı Roll-On

Yağlı bölgeleri anında matlaştıran bu roll-on, makyaj çantanızın kurtarıcısı olacak.

Sephora Mattifying Roller Matlaştırıcı Roll-On

Daha fazla Sephora ürünü için buraya tıklayın

20. Sephora Aydınlatıcı Ultra Glow Serum

20. Sephora Aydınlatıcı Ultra Glow Serum

Cilde ışıltı ve canlılık veren bu serum, sağlıklı ve parlak bir görünüm sağlıyor.

Sephora Aydınlatıcı Ultra Glow Serum

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21. Sephora Gisou Honey Infused Hair Oil - Saç Bakım Yağı 50ML

21. Sephora Gisou Honey Infused Hair Oil - Saç Bakım Yağı 50ML

Saçları besleyip parlaklık veren bu yağ, özellikle kuru ve yıpranmış saçlar için ideal.

Sephora Gisou Honey Infused Hair Oil - Saç Bakım Yağı 50ML

22. Sephora Takma Kirpik Kiti-20

22. Sephora Takma Kirpik Kiti-20

Gözlere anında dramatik bir hava katan bu takma kirpikler, özel günler için harika bir seçenek.

Sephora Takma Kirpik Kiti-20

23. Sephora Pixi On-The-Glow – Nemlendirici 19 Gr

23. Sephora Pixi On-The-Glow – Nemlendirici 19 Gr

Cildi nemlendirip canlandıran bu nemlendirici, pratik kullanımıyla her an yanınızda.

Sephora Pixi On-The-Glow – Nemlendirici 19 Gr

Daha fazla Sephora ürünü için buraya tıklayın

24. Sephora Rose Quartz Gua Sha (Yüz Masaj Taşı)

24. Sephora Rose Quartz Gua Sha (Yüz Masaj Taşı)

Yüz hatlarını belirginleştiren ve cildi rahatlatan bu masaj taşı, evde spa keyfi yapmak için ideal.

Sephora Rose Quartz Gua Sha (Yüz Masaj Taşı)

Daha fazla Sephora ürünü için buraya tıklayın

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
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