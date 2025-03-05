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Braun IPL Silk·Expert Pro 5 ile Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı’nı Karşılaştırıyoruz!

etiket Braun IPL Silk·Expert Pro 5 ile Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı’nı Karşılaştırıyoruz!

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
05.03.2025 - 16:16

Evde lazer epilasyon cihazları son yıllarda oldukça popüler hale geldi. Özellikle Braun ve Philips'in IPL (Yoğunlaştırılmış Işık) teknolojisine sahip cihazları, kullanıcılar tarafından sıkça tercih ediliyor. Peki, bu iki popüler cihaz arasında ne gibi farklar var? Hangi cihaz sizin için daha uygun? İşte Braun IPL Silk·expert Pro 5 ve Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı'nın detaylı karşılaştırması:

Bu içerik 04.03.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Bu cihazlar, evde profesyonel lazer epilasyon rahatlığını yaşamanız için tasarlandı!

Bu cihazlar, evde profesyonel lazer epilasyon rahatlığını yaşamanız için tasarlandı!

  • Braun IPL Silk·Expert Pro 5:

  • Braun'un bu cihazı, cilt tonunuza ve tüy renginize otomatik olarak uyum sağlayan SensoAdapt teknolojisine sahip. Bu sayede, her uygulamada en uygun ışık yoğunluğunu ayarlayarak güvenli ve etkili sonuçlar sunuyor.

  • Saniyede 125 kez cilt tonunu okuyarak, ışık yoğunluğunu sürekli olarak ayarlıyor.

  • Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı:

  • Philips Lumea da IPL teknolojisini kullanıyor, ancak farklı modellerde farklı teknolojiler ve başlıklar sunuyor.

  • Bazı modellerinde cilt tonu sensörü bulunsa da, Braun'daki kadar gelişmiş bir otomatik ayarlama sistemi bulunmuyor.

Hızlıca ve kolayca tüylerden kurtulmak isteyenler için ideal!

Hızlıca ve kolayca tüylerden kurtulmak isteyenler için ideal!

  • Braun IPL Silk·expert Pro 5:

  • Hızlı uygulama için kaydırma modu bulunuyor, bu da büyük bölgelerin daha kısa sürede taranmasını sağlıyor.

  • Hassas bölgeler için hassas mod ve ekstra hassas mod seçenekleri sunuyor.

  • Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı:

  • Philips Lumea'da da kaydırma modu bulunuyor, ancak uygulama hızı modelden modele değişiklik gösterebiliyor.

  • Farklı vücut bölgeleri için özel olarak tasarlanmış başlıklar sunuyor.

Hem Braun hem de Philips, yüksek atım sayıları sunarak sizi yarı yolda bırakmıyor.

Hem Braun hem de Philips, yüksek atım sayıları sunarak sizi yarı yolda bırakmıyor.
  • İki cihaz da yüksek atım sayıları sunarak uzun ömürlü bir kullanım vaat ediyor. Ortalama 400.000 atım sayıları ile uzun yıllar kullanılabiliyorlar.

İçin rahat olsun! Evde epilasyon yaparken cildinizin zarar görmesinden endişelenmenize gerek yok. Braun ve Philips, cilt güvenliğini ön planda tutuyor.

İçin rahat olsun! Evde epilasyon yaparken cildinizin zarar görmesinden endişelenmenize gerek yok. Braun ve Philips, cilt güvenliğini ön planda tutuyor.
  • Her iki cihaz da cilt tonu sensörleri ile güvenli bir kullanım sunuyor. Ancak, Braun'un SensoAdapt teknolojisi, cilt tonunu sürekli olarak okuyarak daha kişiselleştirilmiş bir güvenlik sağlıyor.

Bu cihazlar sadece tüy almıyor, aynı zamanda size ekstra kolaylıklar da sunuyor! Braun ve Philips, kullanıcı deneyimini zenginleştirmek için çeşitli aksesuarlar ve özellikler eklemiş.

Bu cihazlar sadece tüy almıyor, aynı zamanda size ekstra kolaylıklar da sunuyor! Braun ve Philips, kullanıcı deneyimini zenginleştirmek için çeşitli aksesuarlar ve özellikler eklemiş.

  • Braun IPL Silk·expert Pro 5:

  • Taşıma çantası ve tıraş bıçağı gibi aksesuarlar ile birlikte geliyor.

  • Farklı bölgeler için değişik başlık seçenekleri sunar.

  • Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı:

  • Farklı vücut bölgeleri için özel olarak tasarlanmış başlıklar ve bazı modellerde ek aksesuarlar bulunuyor.

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Her iki cihaz da evde lazer epilasyon için etkili çözümler sunuyor.

Her iki cihaz da evde lazer epilasyon için etkili çözümler sunuyor.

Ancak, Braun IPL Silk·expert Pro 5'in SensoAdapt teknolojisi ve hızlı uygulama özellikleri, onu bir adım öne çıkarıyor. Philips Lumea ise farklı başlık seçenekleri ve geniş model yelpazesi ile kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Hangi cihazın sizin için daha uygun olduğuna karar verdiyseniz,

Hepsiburada güvencesiyle, Philips Lumea BRI950/00 Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı'nı buraya tıklayarak,

Braun IPL Silk·expert Pro 5'i buradan inceleyebilirsiniz.

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Braun IPL Silk·expert Pro 5 ise burada

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
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