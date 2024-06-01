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Güvenli ve Rahat Bir Araba Yolculuğunun Sırlarını Paylaşan 15 Şoför

Güvenli ve Rahat Bir Araba Yolculuğunun Sırlarını Paylaşan 15 Şoför

Aden
Aden - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 16:01

Bugünkü içeriğimizde güvenli bir araba yolculuğunun sırlarını paylaşan 15 şoförün hikayesine bakacağız. Sizin de kullandığınız benzer yöntemler varsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Her zaman karşı tarafın senin hareketlerini tahmin edebileceğinden emin ol."

1. "Her zaman karşı tarafın senin hareketlerini tahmin edebileceğinden emin ol."

'Genelde insanların beklemediği bir hareket yapman kazaya sebep olabilir.'

2. "Eğer girmen gereken yolu kaçırırsan asla yavaşlamayı veya geri dönmeyi deneme."

2. "Eğer girmen gereken yolu kaçırırsan asla yavaşlamayı veya geri dönmeyi deneme."

'Üzgünüm ama başka bir yol bulman lazım.'

3. "Çevrendeki diğer sürücülerin arabadan hiç anlamadığını varsaymaya çalış."

3. "Çevrendeki diğer sürücülerin arabadan hiç anlamadığını varsaymaya çalış."

4. "Bir yere dönmeden önce dönüş sinyali vermeyi unutma."

4. "Bir yere dönmeden önce dönüş sinyali vermeyi unutma."

5. "Arabada telefon kullanma lütfen."

5. "Arabada telefon kullanma lütfen."

'Alkollü sürücülerden daha fazla kazaya sebep oluyor!'

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6. "Sen ve çevrendeki herkes kaza yapmaktan sadece saniyeler uzaktaymış gibi düşün."

6. "Sen ve çevrendeki herkes kaza yapmaktan sadece saniyeler uzaktaymış gibi düşün."

'Böylece yola çok daha iyi odaklanacaksın.'

7. "Yoldayken diğer arabalar ile aranızda mesafe bırakmaya çalış."

7. "Yoldayken diğer arabalar ile aranızda mesafe bırakmaya çalış."

'Tercihen bir iki arabalık bir mesafe iyi olacaktır.'

8. "Sırf birisinin sinyali yanıyor diye kesin dönecekler gözüyle bakma."

'Bazen insanlar sinyalini kapatmayı unutabiliyor.'

9. "Okulların olduğu sokaklarda daha yavaş sürmeye özen göster çünkü gerçekten çocuklar aniden yola atlayabilecek kadar tahmin edilemez."

9. "Okulların olduğu sokaklarda daha yavaş sürmeye özen göster çünkü gerçekten çocuklar aniden yola atlayabilecek kadar tahmin edilemez."

10. "Tehlikeli bir sürücü görürsen gerekirse yavaşlayarak ona yer ver."

10. "Tehlikeli bir sürücü görürsen gerekirse yavaşlayarak ona yer ver."

'Bırak seni geçip gitsin. Sana sorun çıkarmasından çok daha iyidir.'

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11. "En kısa yollarda bile emniyet kemerini takmaktan çekinme."

11. "En kısa yollarda bile emniyet kemerini takmaktan çekinme."

'Sadece bu bile hayatını kurtarabilir.'

12. "Ne olursa olsun sarhoşken araba sürmemeyi prensip haline getir."

12. "Ne olursa olsun sarhoşken araba sürmemeyi prensip haline getir."

'Sadece bir iki bardak bile ölümcül hatalara yol açabilir.'

13. "Yola çıkmadan önce gideceğin yerleri planla ve böylece yolda kafanın karışması için fırsat olmasın."

13. "Yola çıkmadan önce gideceğin yerleri planla ve böylece yolda kafanın karışması için fırsat olmasın."

'Ayrıca GPS kullanmak faydalı olabilir.'

14. "Yollar boş bile olsa kırmızı ışıkta geçme."

14. "Yollar boş bile olsa kırmızı ışıkta geçme."

'Asla bir yerden hızla gelecek bir arabayı ya da motoru tahmin edemezsin.'

15. "Arabanın camının temiz olması güvenli bir yolculuğun anahtarı."

15. "Arabanın camının temiz olması güvenli bir yolculuğun anahtarı."

'Araba sürerken görüşün en önemli noktalardan birisi.'

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