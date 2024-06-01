Güvenli ve Rahat Bir Araba Yolculuğunun Sırlarını Paylaşan 15 Şoför
Güvenli ve Rahat Bir Araba Yolculuğunun Sırlarını Paylaşan 15 Şoför
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugünkü içeriğimizde güvenli bir araba yolculuğunun sırlarını paylaşan 15 şoförün hikayesine bakacağız. Sizin de kullandığınız benzer yöntemler varsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. "Her zaman karşı tarafın senin hareketlerini tahmin edebileceğinden emin ol."
2. "Eğer girmen gereken yolu kaçırırsan asla yavaşlamayı veya geri dönmeyi deneme."
3. "Çevrendeki diğer sürücülerin arabadan hiç anlamadığını varsaymaya çalış."
4. "Bir yere dönmeden önce dönüş sinyali vermeyi unutma."
5. "Arabada telefon kullanma lütfen."
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. "Sen ve çevrendeki herkes kaza yapmaktan sadece saniyeler uzaktaymış gibi düşün."
7. "Yoldayken diğer arabalar ile aranızda mesafe bırakmaya çalış."
8. "Sırf birisinin sinyali yanıyor diye kesin dönecekler gözüyle bakma."
9. "Okulların olduğu sokaklarda daha yavaş sürmeye özen göster çünkü gerçekten çocuklar aniden yola atlayabilecek kadar tahmin edilemez."
10. "Tehlikeli bir sürücü görürsen gerekirse yavaşlayarak ona yer ver."
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. "En kısa yollarda bile emniyet kemerini takmaktan çekinme."
12. "Ne olursa olsun sarhoşken araba sürmemeyi prensip haline getir."
13. "Yola çıkmadan önce gideceğin yerleri planla ve böylece yolda kafanın karışması için fırsat olmasın."
14. "Yollar boş bile olsa kırmızı ışıkta geçme."
15. "Arabanın camının temiz olması güvenli bir yolculuğun anahtarı."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın