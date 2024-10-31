Günün Fırsatı: JBL Quantum 100M2 Gaming Kulaklık İndirimde!
Günün Fırsatı: JBL Quantum 100M2 Gaming Kulaklık İndirimde!
JBL Quantum 100M2 Gaming Kulaklık, oyun dünyasında sizi adeta bir adım öne taşıyan üstün ses kalitesi ve konforuyla öne çıkıyor. Dayanıklı yapısı, çıkarılabilir mikrofonu ve rahat tasarımıyla uzun oyun seanslarında bile performansını koruyor. Oyuncuların vazgeçilmezi olmaya aday bu kulaklık, her seviyede mükemmel bir ses deneyimi sunuyor!
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Bu içerik 31.10.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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JBL Quantum 100M2, oyunlarda adeta sahnenin içindeymişsiniz gibi hissettiren güçlü ses teknolojisiyle gerçekçi bir deneyim sunuyor. Kristal netliğinde mikrofonu sayesinde, takım arkadaşlarınızla iletişiminiz kesintisiz ve net olur, stratejinizi kolayca kurabilirsiniz.
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Uzun süreli kullanımlar için özel olarak tasarlanan hafif ve yumuşak yastıklı kulaklık yapısı, oyun maratonlarında bile konforu en üst seviyede tutar. Ayarlanabilir, çıkarılabilir mikrofonu ise esnek kullanım sunarak oyun dışı kullanımlarda da pratiklik sağlar.
Dayanıklı malzeme kalitesiyle uzun ömürlü performans sunan JBL Quantum 100M2, oyun deneyiminizi kesintisiz ve güvenilir hale getirir. Kablolu bağlantısıyla gecikmesiz ve stabil ses aktarımı sağlar, böylece her detayda oyunun tadını çıkarabilirsiniz.
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