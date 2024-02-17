Günümüzün 'Korkunç' Güzellik Anlayışını Kağıt Üzerindeki Bir Modelle Özetleyen Sanatçı

Günümüzde neredeyse estetik olmayan ünlü bir isim kalmadı. İnsanlar, doğal güzelliklerini hiçe sayarak yaptırdıkları estetikler sonucunda birbirlerine benzemeye başladı.

Nursema Altuntaş adlı bir sanatçı ise günümüz 'korkunç' güzellik algısını kağıt üzerindeki bir mankene yaptığı işlemlerle özetledi.