Günümüzün 'Korkunç' Güzellik Anlayışını Kağıt Üzerindeki Bir Modelle Özetleyen Sanatçı
Günümüzün 'Korkunç' Güzellik Anlayışını Kağıt Üzerindeki Bir Modelle Özetleyen Sanatçı
Günümüzde neredeyse estetik olmayan ünlü bir isim kalmadı. İnsanlar, doğal güzelliklerini hiçe sayarak yaptırdıkları estetikler sonucunda birbirlerine benzemeye başladı.
Nursema Altuntaş adlı bir sanatçı ise günümüz 'korkunç' güzellik algısını kağıt üzerindeki bir mankene yaptığı işlemlerle özetledi.
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Yıllar geçtikçe değişen tek şey yaşlarımız, yaşantımız değil.
Özellikle son yıllarda, estetik operasyonlar oldukça yaygınlaşmaya başladı. Dolgun dudaklar, kalkık bir burun, çekik gözler, sivri çene...
Kimileri estetik operasyon yaptırdığını inkar ediyor, kimileri yaptığı makyajla estetikli bir görünüme kavuşmak istiyor.
Bir makyaj sanatçısı olan Nursema Altuntaş, kağıt üzerinde çektiği bir videoyla, günümüzdeki güzellik algılarının nasıl bir imaj çizdiğini gösterdi.
O anları buradan izleyebilirsiniz;
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