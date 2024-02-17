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Günümüzün 'Korkunç' Güzellik Anlayışını Kağıt Üzerindeki Bir Modelle Özetleyen Sanatçı

Günümüzün 'Korkunç' Güzellik Anlayışını Kağıt Üzerindeki Bir Modelle Özetleyen Sanatçı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
17.02.2024 - 21:34

Günümüzde neredeyse estetik olmayan ünlü bir isim kalmadı. İnsanlar, doğal güzelliklerini hiçe sayarak yaptırdıkları estetikler sonucunda birbirlerine benzemeye başladı. 

Nursema Altuntaş adlı bir sanatçı ise günümüz 'korkunç' güzellik algısını kağıt üzerindeki bir mankene yaptığı işlemlerle özetledi.

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Yıllar geçtikçe değişen tek şey yaşlarımız, yaşantımız değil.

Yıllar geçtikçe değişen tek şey yaşlarımız, yaşantımız değil.

Eskiden güzel bulduğumuz şeyler, zamanı geliyor 'demode olmaya', 'miadını doldurmaya' başlıyor. Maalesef sözünü ettiğimiz şeyler, yalnızca kıyafetler, eşyalar değil.

Kendimiz!

Özellikle son yıllarda, estetik operasyonlar oldukça yaygınlaşmaya başladı. Dolgun dudaklar, kalkık bir burun, çekik gözler, sivri çene...

Özellikle son yıllarda, estetik operasyonlar oldukça yaygınlaşmaya başladı. Dolgun dudaklar, kalkık bir burun, çekik gözler, sivri çene...

Estetik operasyonların aşırı derecede kullanımı ise hem sağlığı hem de güzelliğimizi deyim yerindeyse mahvediyor. 'Ufak dokunuşlar' denilerek çıkılan yolda, binlerce kişi birbirine benzer hale geliyor.

Kimileri estetik operasyon yaptırdığını inkar ediyor, kimileri yaptığı makyajla estetikli bir görünüme kavuşmak istiyor.

Kimileri estetik operasyon yaptırdığını inkar ediyor, kimileri yaptığı makyajla estetikli bir görünüme kavuşmak istiyor.

Bir makyaj sanatçısı olan Nursema Altuntaş, kağıt üzerinde çektiği bir videoyla, günümüzdeki güzellik algılarının nasıl bir imaj çizdiğini gösterdi.

Bir makyaj sanatçısı olan Nursema Altuntaş, kağıt üzerinde çektiği bir videoyla, günümüzdeki güzellik algılarının nasıl bir imaj çizdiğini gösterdi.

Elbette öncelikle estetik işlemleri uygulandı, ardından makyaj geldi...

O anları buradan izleyebilirsiniz;

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