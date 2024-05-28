Günümüzde Hala Var Olmaya Devam Etmelerine Anlam Veremediğimiz 13 Teknolojik Sistem
Günümüzde Hala Var Olmaya Devam Etmelerine Anlam Veremediğimiz 13 Teknolojik Sistem
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Teknoloji her gün gelişmeye devam etse de, kullandığımız bazı sistemler ve ürünler hala oldukça geçmişten kalma yöntemlerle devam ediyor. Bugün, günümüzde devam etmemesi gereken teknolojik sistemlere bakıyor olacağız.
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1. "Hesap makineleri."
2. "Apple'ın şarjları sona ermişken artık mikro-usb'lerinde sona erme zamanı geldi."
3. "0.47 saniyede 688,888,900 sonuç vermiş olmanı umursamıyorum Google."
4. "Akıllı televizyonuna kumanda ile şifre veya e-mail girmek."
5. "Bankacılık işlemleri."
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6. "Faks makinesi kullanan yerlerin hala olması beni çok şaşırtıyor."
7. "Sadece daha fazla para kazanmak için tasarlandığı bariz olan yazıcılar."
8. "Tamamiyle online çalışıyor olsak bile bir ofise gitmek zorunda kalmak."
9. "Elektrik direkleri ile yerin üstünden elektrik taşımak."
10. "Telefon aramaları kesinlikle gerekli ama sistemleri o kadar eski ki, ses çok kötü geliyor."
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11. "Haftada 40 saat çalışmak."
12. "Kablolu televizyon kanalları."
13. "Madencilik işlerini yürüten firmaların ve sistemlerin birçoğu."
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