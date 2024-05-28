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Günümüzde Hala Var Olmaya Devam Etmelerine Anlam Veremediğimiz 13 Teknolojik Sistem

Günümüzde Hala Var Olmaya Devam Etmelerine Anlam Veremediğimiz 13 Teknolojik Sistem

Aden
Aden - Onedio Üyesi
28.05.2024 - 19:01

Teknoloji her gün gelişmeye devam etse de, kullandığımız bazı sistemler ve ürünler hala oldukça geçmişten kalma yöntemlerle devam ediyor. Bugün, günümüzde devam etmemesi gereken teknolojik sistemlere bakıyor olacağız.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Hesap makineleri."

1. "Hesap makineleri."

'Günümüzün teknoloji çağında artık hesap makinelerine ihtiyaç kalmadı.'

2. "Apple'ın şarjları sona ermişken artık mikro-usb'lerinde sona erme zamanı geldi."

2. "Apple'ın şarjları sona ermişken artık mikro-usb'lerinde sona erme zamanı geldi."

'Hepimizin tek bir usb modelinde birleşme zamanı!'

3. "0.47 saniyede 688,888,900 sonuç vermiş olmanı umursamıyorum Google."

3. "0.47 saniyede 688,888,900 sonuç vermiş olmanı umursamıyorum Google."

'Sadece reklamlar olmadan adam akıllı sonuç versen yeter.'

4. "Akıllı televizyonuna kumanda ile şifre veya e-mail girmek."

4. "Akıllı televizyonuna kumanda ile şifre veya e-mail girmek."

'Tam bir eziyet.'

5. "Bankacılık işlemleri."

5. "Bankacılık işlemleri."

'Günümüz teknolojisinde sadece saniyeler almayan her işlem büyük bir kayıptır.'

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6. "Faks makinesi kullanan yerlerin hala olması beni çok şaşırtıyor."

6. "Faks makinesi kullanan yerlerin hala olması beni çok şaşırtıyor."

'Ne tür bir avantajı olabilir ki?'

7. "Sadece daha fazla para kazanmak için tasarlandığı bariz olan yazıcılar."

'Özellike H ile başlayan belirli bir markanın ürünleri hemen akla geliyor.'

8. "Tamamiyle online çalışıyor olsak bile bir ofise gitmek zorunda kalmak."

8. "Tamamiyle online çalışıyor olsak bile bir ofise gitmek zorunda kalmak."

'Bırakın evden çalışalım işte.'

9. "Elektrik direkleri ile yerin üstünden elektrik taşımak."

9. "Elektrik direkleri ile yerin üstünden elektrik taşımak."

'Neredeyse 100 yıllık bir teknoloji ve yerin altından götürmekten daha kötü.'

10. "Telefon aramaları kesinlikle gerekli ama sistemleri o kadar eski ki, ses çok kötü geliyor."

'Ya değişmeli ya da geliştirilmeli.'

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11. "Haftada 40 saat çalışmak."

11. "Haftada 40 saat çalışmak."

'Günümüzün AI teknolojisi ile belki 25 saat çalışsak bile aynı verimi alabileceğimizden eminim.'

12. "Kablolu televizyon kanalları."

12. "Kablolu televizyon kanalları."

'Üzgünüm ama internetten bedava izlemek varken kimse televizyonda film açabilmek için yüzlerce lira ödemez.'

13. "Madencilik işlerini yürüten firmaların ve sistemlerin birçoğu."

13. "Madencilik işlerini yürüten firmaların ve sistemlerin birçoğu."

'Sırf para kazanamak için çevreyi mahvetmeye devam ediyorlar ve sistemler bildiğin geçmişten kalma.'

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