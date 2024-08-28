Güney Kore’deki Deepfake Cinsel Görüntü Skandalı Genişliyor: Operasyon Talimatı Verildi
Güney Kore’deki Deepfake Cinsel Görüntü Skandalı Genişliyor: Operasyon Talimatı Verildi
Güney Kore’de özellikle Telegram üzerindeki kanallarda örgütlenen binlerce kişinin kızların fotoğraflarını paylaşıp, deepfake yönetimi ile cinsel içerikli hale getirdiği ortaya çıkmıştı. Ortaya çıkan skandal sonrasında Güney Kore yönetimi harekete geçti. Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, fotoğrafları paylaşanlara operasyon emri verdiğini açıkladı.
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Güney Kore’de kısa süre önce ortaya çıkan ve ülkedeki birçok kadının taciz edildiği görüntülerin yer aldığı Telegram kanalları skandalı ülkeyi ayağa kaldırmıştı.
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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ülkede gittikçe yaygınlaşan deepfake pornografisinin kurbanı olan kadınları ve kız çocuklarını hedef alan "dijital cinsel suç salgınına" karşı harekete geçeceklerini açıkladı.
NTV’de yer alan habere göre; yedi ay sürmesi beklenen operasyonda pornografik içerikleri hazırlayan ve yayan kişilere karşı "saldırgan bir şekilde" takip başlatılacağı, özellikle çocukları ve gençleri istismar edenlere odaklanılacağını duyurdu.
Ülkenin polis teşkilatına göre, yılın ilk yedi ayında cinsel içerikli deepfake suçlarına ilişkin 297 vaka bildirildi. Suçlanan 178 kişiden 113'ünün reşit olmadığı aktarıldı.
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