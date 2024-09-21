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Güneşin Vedasıyla Buluşacak 18 Muhteşem Akustik Performans: Ruhunuza İlaç Gibi Gelecek

etiket Güneşin Vedasıyla Buluşacak 18 Muhteşem Akustik Performans: Ruhunuza İlaç Gibi Gelecek

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
22.09.2024 - 00:00

Gün batımında o büyülü anı yakaladığınızda, fonda çalan doğru bir şarkı her şeyi bir anda daha da anlamlı kılabilir. İster sahilde olun, ister balkonda, isterse de pencere kenarında... O anın tadını çıkarırken ruhunuzu dinlendirecek, içten içe huzur verecek akustik performanslar tam da burada sizi bekliyor! 

Hazırsanız, güneşin vedasına eşlik edecek 18 efsanevi akustik şarkıyla sizi baş başa bırakıyoruz.

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1. Nev - Zor

2. Fırat Tanış - Yani

3. Eric Clapton - Tears in Heaven

4. Passenger - Let Her Go

5. Deniz Tekin - Gelir miyim?

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6. Ed Sheeran - Thinking Out Loud

7. Can Kazaz - Kendi Halimde

8. Radiohead - Fake Plastic Trees

9. Sufle - Köprüaltı

10. Pinhani - Dön Bak Dünyaya

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11. Fikri Karayel - Trenler

12. Canozan - Sar Bu Şehri

13. Pilli Bebek - Olsun

14. Jasmine Thompson - Ain't Nobody

15. Sertab Erener - Açık Adres

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16. Sia - Breathe Me

17. Canozan ve Deniz Tekin - Baktın Olmuyo

18. Salman Tin - Gözlerinde Bir Yer

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