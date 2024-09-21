Güneşin Vedasıyla Buluşacak 18 Muhteşem Akustik Performans: Ruhunuza İlaç Gibi Gelecek
Güneşin Vedasıyla Buluşacak 18 Muhteşem Akustik Performans: Ruhunuza İlaç Gibi Gelecek
Gün batımında o büyülü anı yakaladığınızda, fonda çalan doğru bir şarkı her şeyi bir anda daha da anlamlı kılabilir. İster sahilde olun, ister balkonda, isterse de pencere kenarında... O anın tadını çıkarırken ruhunuzu dinlendirecek, içten içe huzur verecek akustik performanslar tam da burada sizi bekliyor!
Hazırsanız, güneşin vedasına eşlik edecek 18 efsanevi akustik şarkıyla sizi baş başa bırakıyoruz.
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1. Nev - Zor
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2. Fırat Tanış - Yani
3. Eric Clapton - Tears in Heaven
4. Passenger - Let Her Go
5. Deniz Tekin - Gelir miyim?
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6. Ed Sheeran - Thinking Out Loud
7. Can Kazaz - Kendi Halimde
8. Radiohead - Fake Plastic Trees
9. Sufle - Köprüaltı
10. Pinhani - Dön Bak Dünyaya
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11. Fikri Karayel - Trenler
12. Canozan - Sar Bu Şehri
13. Pilli Bebek - Olsun
14. Jasmine Thompson - Ain't Nobody
15. Sertab Erener - Açık Adres
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