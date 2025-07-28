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Güneş Değil, Bu Liste Yürekten Vuruyor: Yazın En Damar Şarkıları

etiket Güneş Değil, Bu Liste Yürekten Vuruyor: Yazın En Damar Şarkıları

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
28.07.2025 - 23:57

Yaz deyince akla plajlar, dondurmalar, açık hava konserleri falan geliyor ama bazen güneşin ortasında bile içimiz buz kesebiliyor. Neden mi? Çünkü kalp kırıkları mevsim seçmiyor dostlar. Kimi güneşi görünce içinden şarkı söylemek ister, kimi de gözlüğünü takıp uzaklara dalar… İşte tam da o “hiçbir şeyin tadı yok ya” hissini yaşarken dinleyebileceğin, yüreğinden yakıp geçecek yazın en damar şarkılarını topladık!

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1. Sezen Aksu - Unut

2. Aşkın Nur Yengi - Yalancı Bahar

3. Yıldız Tilbe – Delikanlım

4. Orhan Gencebay – Kaderimin Oyunu

5. Ferdi Tayfur – Huzurum Kalmadı

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6. Müslüm Gürses – Tutamıyorum Zamanı

7. Güllü - Ağlamam Ondan

8. Gülden Karaböcek – Dilektaşı

9. Muazzez Ersoy – Duydum ki Unutmuşsun

10. Bergen – Aşk Kitabı

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11. Ebru Gündeş – Araftayım

12. Zeki Müren – Gitme Sana Muhtacım

13. İbrahim Tatlıses – Bir Kulunu Çok Sevdim

14. Hümeyra – Sessiz Gemi

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak. Eğer sen de okurken kendinden bir parça buluyorsan, ne mutlu bana!
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