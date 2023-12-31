Güne Çok Daha Enerjik Bir Başlangıç Yapmanızı Sağlayacak 14 Şarkı
Güne Çok Daha Enerjik Bir Başlangıç Yapmanızı Sağlayacak 14 Şarkı
Güne uykulu ve bıkkın şekilde başlamaya son! Dinlediğiniz anda enerjinizi tavana çıkartacak, ruhunuza ve bedeninize iyi gelecek, yeniden doğmanızı sağlayacak o şarkılar burada. Hazırsanız başlayalım!
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1. Beyoncé - Crazy In Love
2. The Black Eyed Peas - I Gotta Feeling
3. Hozier - Someone New
4. Mark Ronson ft. Bruno Mars - Uptown Funk
5. Sia - Cheap Thrills
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6. Macklemore & Ryan Lewis - Can't Hold Us
7. Justin Bieber - Sorry
8. Michael Jackson - Don’t Stop 'Til You Get Enough
9. Queen - Don't Stop Me Now
10. Coldplay - Viva La Vida
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11. Taylor Swift - Shake It Off
12. Outkast - Hey Ya!
13. Avicii - Wake Me Up
14. Snakehips - Forever
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