Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Güne Çok Daha Enerjik Bir Başlangıç Yapmanızı Sağlayacak 14 Şarkı

etiket Güne Çok Daha Enerjik Bir Başlangıç Yapmanızı Sağlayacak 14 Şarkı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 14:01

Güne uykulu ve bıkkın şekilde başlamaya son! Dinlediğiniz anda enerjinizi tavana çıkartacak, ruhunuza ve bedeninize iyi gelecek, yeniden doğmanızı sağlayacak o şarkılar burada. Hazırsanız başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Beyoncé - Crazy In Love

2. The Black Eyed Peas - I Gotta Feeling

3. Hozier - Someone New

4. Mark Ronson ft. Bruno Mars - Uptown Funk

5. Sia - Cheap Thrills

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Macklemore & Ryan Lewis - Can't Hold Us

7. Justin Bieber - Sorry

8. Michael Jackson - Don’t Stop 'Til You Get Enough

9. Queen - Don't Stop Me Now

10. Coldplay - Viva La Vida

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Taylor Swift - Shake It Off

12. Outkast - Hey Ya!

13. Avicii - Wake Me Up

14. Snakehips - Forever

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın