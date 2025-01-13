Gündüz Çevresine Gülücükler Saçıp Gece Yatağında Ağlayanlar İçin 14 Şarkı

Gündüzleri etrafınıza gülücükler saçarken gece yatağınıza girdiğinizde yoğun bir duygu istilasına uğruyor ve buna karşı koyamıyorsanız size eşlik etmek için çok özel parçalar getirdik. Unutmayın ki, her şey geçer ve inanılmaz bir gücünüz var!