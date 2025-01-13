Gündüz Çevresine Gülücükler Saçıp Gece Yatağında Ağlayanlar İçin 14 Şarkı
Gündüz Çevresine Gülücükler Saçıp Gece Yatağında Ağlayanlar İçin 14 Şarkı
Gündüzleri etrafınıza gülücükler saçarken gece yatağınıza girdiğinizde yoğun bir duygu istilasına uğruyor ve buna karşı koyamıyorsanız size eşlik etmek için çok özel parçalar getirdik. Unutmayın ki, her şey geçer ve inanılmaz bir gücünüz var!
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1. Lonely
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2. All I Want
3. The Night We Met
4. Already Gone
5. Heal
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6. Not About Angels
7. I Found
8. Unsteady
9. Impossible
10. It Will Rain
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11. This Town
12. If You Want Love
13. Champion
14. Love/Hate
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