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Gündüz Çevresine Gülücükler Saçıp Gece Yatağında Ağlayanlar İçin 14 Şarkı

etiket Gündüz Çevresine Gülücükler Saçıp Gece Yatağında Ağlayanlar İçin 14 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
14.01.2025 - 00:07

Gündüzleri etrafınıza gülücükler saçarken gece yatağınıza girdiğinizde yoğun bir duygu istilasına uğruyor ve buna karşı koyamıyorsanız size eşlik etmek için çok özel parçalar getirdik. Unutmayın ki, her şey geçer ve inanılmaz bir gücünüz var!

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1. Lonely

2. All I Want

3. The Night We Met

4. Already Gone

5. Heal

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6. Not About Angels

7. I Found

8. Unsteady

9. Impossible

10. It Will Rain

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11. This Town

12. If You Want Love

13. Champion

14. Love/Hate

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