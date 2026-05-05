Günde En Fazla Kaç Bardak Kahve İçilir?

Begüm - Onedio Üyesi
05.05.2026 - 12:31

Kahve severler ve kahve içmekten vazgeçemeyenler buraya... Bazen bir bardak kahve yeterli olmuyor. 2,3 veya 4 bardak içtiğimiz de oluyor... Peki vücudumuz için en fazla kaç bardak kahve içmemiz lazım? Gelin birlikte keşfedelim!

Günlük tüketimi sınırlamak gerekir.

Günlük kahve tüketimini 3 ile 4 bardakta sınırlamak gerekir çünkü bu miktar, sağlıklı yetişkinler için dünya genelinde kabul görmüş güvenli kafein eşiği olan 400 mg'a denk gelir. Limitlerin içinde kalmak, gün boyu enerjik hissetmemizi sağlarken aşırı kafein kaynaklı yan etkileri de minimize eder.

İçilen kahve türüne göre de bardak sayısı değişir.

Küçük bir fincan Türk kahvesi yaklaşık 60 mg kafein içerirken büyük bir kupa filtre kahvede bu oran 200 mg'a kadar çıkabilir. Tüketim miktarını sadece bardak sayısına göre değil aslında içilen kahvedeki kafein yoğunluğuna göre de hesaplamak gerekir.

Vücudun verdiği tepkilere bakmak gerekir.

Her bireyin kafeini metabolize etme hızı genetik yapısına ve yaşam tarzına bağlı olarak büyük farklılıklar gösterir. Eğer tek bir bardaktan sonra bile elde titreme, huzursuzluk veya mide yanması gibi şikayetler yaşanıyorsa bu noktada kabul görmüş bardak sayısını değil vücudu dinlemek daha önemlidir.

Kahve uyku saatinden en az 6 saat önce tüketilmelidir.

Kafein molekülleri kanda uzun süre kalma özelliğine sahiptir ve uykumuz gelmiş olsa bile beynimizin tam anlamıyla dinlenmesine engel olabilir. Tam da bu yüzden akşam saatlerinde içilen kahve, derin uyku evresine geçişi zorlaştırarak ertesi güne yorgun başlamamıza neden olabilir.

Hamilelik döneminde kahve tüketimi yarı yarıya azaltılmalı.

Gebelik ve emzirme sürecinde kafeinin vücuttan atılma süresi normalden çok daha fazla uzadığı için dikkatli olmak gerekir. Hamilelik döneminde günlük limitin 200 mg, yani yaklaşık bir veya iki küçük fincan ile sınırlandırılmasını tavsiye edilir.

Kahvenin yanında su içmeyi ihmal etmemek gerekir.

Kahve doğal bir diüretiktir yani böbrekleri çalıştırarak vücudun mevcut su rezervlerini dışarı atmasına neden olur. İçtiğimiz her kahve bardağı için vücuda aynı oranda su takviyesi yaparak dehidrasyon riskinin önüne geçebiliriz. Bu yüzden kahve içerken yanına da su koymayı unutmamak gerekir.

Yüksek miktarda kahve içerken kalsiyum alımına da dikkat etmek gerekir.

Aşırı kafein tüketimi idrar yoluyla kalsiyum ve magnezyum gibi önemli minerallerin vücuttan atılmasını hızlandırabilir. Bu yüzden eğer günde beş bardak ve üzerinde kahve içiyorsak bu kaybı dengelemek için beslenmeye süt ürünleri veya yeşil yapraklı sebzeler eklemek kalsiyum almak açısından oldukça önemlidir.

Şeker veya şurup eklemeden tüketmek önemlidir.

Kahvenin içindeki antioksidanların faydasını görebilmek için içeceğin doğal formuna yakın kalması son derece önemlidir. Bu yüzden kahvenin içerisine yoğun krema, şurup ve şeker eklemekten kaçınmak oldukça önemlidir. İçerisine bunlardan biri veya birkaçını eklediğimizde kahvemiz bir içecek olmaktan çıkar ve yüksek kalorili bir öğüne dönüşebilir.

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
