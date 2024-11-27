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Güncel Ruh Halini Söyle, Sana İyi Gelecek Şarkıyı Söyleyelim!

etiket Güncel Ruh Halini Söyle, Sana İyi Gelecek Şarkıyı Söyleyelim!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
27.11.2024 - 17:36

Güncel ruh halini merak ediyoruz. İyi misin, kötü mü hissediyorsun, kafan mı karışık... Ruh haline göre sana iyi gelecek şarkıyı söyleyeceğiz.

Hazır mısın?

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Güncel ruh halin bunlardan hangisi?

Lizzo - Good as Hell!

Adele - Someone Like You!

Marconi Union - Weightless!

Dua Lipa & DaBaby - Levitating!

Justin Bieber - Ghost!

Survivor - Eye Of The Tiger!

Ed Sheeran - Perfect!

OneRepublic - Better Days!

Pharrell Williams - Happy!

Lord Huron - The Night We Met!

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Ma Belle
Ma Belle
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