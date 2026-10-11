article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Gün Tabağı Tartışması Sosyal Medyada Gündem Oldu: 16 Lezzetten Sadece 5'ini Seçmek Zorundasınız!

Gün Tabağı Tartışması Sosyal Medyada Gündem Oldu: 16 Lezzetten Sadece 5'ini Seçmek Zorundasınız!

Selin Hasekioğlu
Selin Hasekioğlu - Magazin ve TV Editörü
11.10.2026 - 19:09
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kısır, sarma, börek, mercimek köftesi... Gün tabağı söz konusu olduğunda herkesin vazgeçilmezi başka! Onedio'nun sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımda takipçilerden hayallerindeki gün tabağını hazırlamaları istendi. Ancak küçük bir şartla: Önünüzde tam 16 lezzet var ve sadece 5 tanesini seçebiliyorsunuz. İlk bakışta oldukça kolay görünen seçim, iş sevilen lezzetleri elemek zorunda kalmaya gelince sosyal medyada epey farklı tabakların ortaya çıkmasına neden oldu. Bakalım sizin beşliniz hangisi olacak?

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gün tabağı denildiğinde herkesin favorisi başka ama bazı lezzetler var ki onları tabaktan çıkarmaya insanın eli gitmiyor!

Gün tabağı denildiğinde herkesin favorisi başka ama bazı lezzetler var ki onları tabaktan çıkarmaya insanın eli gitmiyor!

Çayın yanına kısır mı koyarsınız, mercimek köftesi mi? Yaprak sarma kesin kadroda mı, yoksa onun yerine içli köfteye mi yer açarsınız? Bir de işin börek cephesi var tabii... Gün sofralarının en güzel tarafı zaten bütün bu lezzetleri aynı anda tabağa doldurabilmekken Onedio'nun sosyal medya hesabından gelen seçim oyunu işleri biraz zorlaştırdı. Takipçilere “Hayalindeki gün tabağını hazırlamak için yalnızca 5 seçim hakkın var” denildi ve önlerine tam 16 seçenek konuldu.

Listede kısır, su böreği, mercimek köftesi, sigara böreği, yaprak sarma, dolma, Rus salatası, makarna salatası, patates salatası, börek, içli köfte, ıslak kek, havuçlu kek, kurabiye, havuç tarator ve elmalı tart var. Fakat tabağımızda yalnızca beş kişilik yer bulunuyor! Üstelik burada küçük çaplı bir strateji de gerekiyor: Sarma ve dolmayı aynı anda seçmek iki hakkı benzer lezzetlere harcamak mı? Su böreğini aldıysak diğer böreklerden feragat mi edeceğiz? Beş hakkın tamamını tuzluya yatırıp tatlıyı gözden çıkarmak mümkün mü? Daha listeyi okurken insanın seçimleri değişmeye başlıyor. 😅

Tabii önlerine 16 sevilen lezzet koyup “Sadece beşini seçebilirsiniz” deyince takipçiler de kendi kusursuz gün tabaklarını hazırlamaya başladı!

Tabii önlerine 16 sevilen lezzet koyup “Sadece beşini seçebilirsiniz” deyince takipçiler de kendi kusursuz gün tabaklarını hazırlamaya başladı!

Kimi beş hakkının tamamını tuzlulardan yana kullanırken kimi tatlı için mutlaka bir kişilik kontenjan ayırdı. Bazıları kısır, sarma ve börek üçlüsünü daha en başından garantiye alırken bazı tabaklarda gün sofralarının en klasik isimlerinin bile gözünün yaşına bakılmadı. Seçimlere bakınca tek bir “mükemmel gün tabağı” üzerinde anlaşmamız pek mümkün görünmüyor ama herkesin kendi beşlisini sonuna kadar savunacağı kesin. 😂

Şimdi sıra sizde! Bu 16 lezzetten yalnızca 5 tanesini seçme hakkınız olsaydı hayalinizdeki gün tabağına hangilerini koyardınız? Numaralarıyla birlikte yorumlara bırakın; bakalım en çok hangi lezzetlerden vazgeçemiyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Selin Hasekioğlu
Selin Hasekioğlu
Magazin ve TV Editörü
Kültürden yaşama, ilgimi çeken ne varsa peşine düşüp araştırıyorum. İnternette karşıma çıkan ilginç hikayeleri, izlemeye değer videoları ve gündemin gözden kaçan detaylarını kurcalamayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın