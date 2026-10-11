Gün Tabağı Tartışması Sosyal Medyada Gündem Oldu: 16 Lezzetten Sadece 5'ini Seçmek Zorundasınız!

Çayın yanına kısır mı koyarsınız, mercimek köftesi mi? Yaprak sarma kesin kadroda mı, yoksa onun yerine içli köfteye mi yer açarsınız? Bir de işin börek cephesi var tabii... Gün sofralarının en güzel tarafı zaten bütün bu lezzetleri aynı anda tabağa doldurabilmekken Onedio'nun sosyal medya hesabından gelen seçim oyunu işleri biraz zorlaştırdı. Takipçilere “Hayalindeki gün tabağını hazırlamak için yalnızca 5 seçim hakkın var” denildi ve önlerine tam 16 seçenek konuldu.

Listede kısır, su böreği, mercimek köftesi, sigara böreği, yaprak sarma, dolma, Rus salatası, makarna salatası, patates salatası, börek, içli köfte, ıslak kek, havuçlu kek, kurabiye, havuç tarator ve elmalı tart var. Fakat tabağımızda yalnızca beş kişilik yer bulunuyor! Üstelik burada küçük çaplı bir strateji de gerekiyor: Sarma ve dolmayı aynı anda seçmek iki hakkı benzer lezzetlere harcamak mı? Su böreğini aldıysak diğer böreklerden feragat mi edeceğiz? Beş hakkın tamamını tuzluya yatırıp tatlıyı gözden çıkarmak mümkün mü? Daha listeyi okurken insanın seçimleri değişmeye başlıyor. 😅