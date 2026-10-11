Gün Tabağı Tartışması Sosyal Medyada Gündem Oldu: 16 Lezzetten Sadece 5'ini Seçmek Zorundasınız!
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Kısır, sarma, börek, mercimek köftesi... Gün tabağı söz konusu olduğunda herkesin vazgeçilmezi başka! Onedio'nun sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımda takipçilerden hayallerindeki gün tabağını hazırlamaları istendi. Ancak küçük bir şartla: Önünüzde tam 16 lezzet var ve sadece 5 tanesini seçebiliyorsunuz. İlk bakışta oldukça kolay görünen seçim, iş sevilen lezzetleri elemek zorunda kalmaya gelince sosyal medyada epey farklı tabakların ortaya çıkmasına neden oldu. Bakalım sizin beşliniz hangisi olacak?
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Gün tabağı denildiğinde herkesin favorisi başka ama bazı lezzetler var ki onları tabaktan çıkarmaya insanın eli gitmiyor!
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Tabii önlerine 16 sevilen lezzet koyup “Sadece beşini seçebilirsiniz” deyince takipçiler de kendi kusursuz gün tabaklarını hazırlamaya başladı!
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Kültürden yaşama, ilgimi çeken ne varsa peşine düşüp araştırıyorum. İnternette karşıma çıkan ilginç hikayeleri, izlemeye değer videoları ve gündemin gözden kaçan detaylarını kurcalamayı seviyorum.
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