Gün Sonunda Vicdanınız Rahat Bir Biçimde Kafanızı Yastığa Koymanızı Sağlayacak 10 Alışkanlık

Doğadan sürekli bir şeyler alıyoruz; peki ona ne geri veriyoruz? Balkonunda arıların ve kuşların beslenebileceği çiçekler yetiştirmek, sokak hayvanları için kapının önüne bir kap temiz su ve mama koymak ya da ömründe en azından birkaç fidanı toprakla buluşturmak dünyaya bırakabileceğin en asil mirastır. Can verdiğin bir bitkinin büyüdüğünü görmek ya da bir canlının karnını doyurmak, insanın içindeki o saf iyilik duygusunu ve yaşam bağını besler.