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Gün Sonunda Vicdanınız Rahat Bir Biçimde Kafanızı Yastığa Koymanızı Sağlayacak 10 Alışkanlık

Gün Sonunda Vicdanınız Rahat Bir Biçimde Kafanızı Yastığa Koymanızı Sağlayacak 10 Alışkanlık

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Editörü
10.10.2026 - 19:01
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Günün koşturmacası içinde bazen kendimize dönüp “Bugün gerçekten iyi bir şey yaptım mı?” diye sormayı unutuyoruz. Oysa küçük ama anlamlı alışkanlıklar, günün sonunda iç huzuruyla yatağa girmeni sağlayabilir. Birine iyi davranmak, kendine zaman ayırmak ya da yarım kalan küçük bir işi tamamlamak bile zihninde büyük bir fark yaratabilir. İşte her gününü biraz daha anlamlı hale getirecek ve geceleri daha huzurlu hissetmeni sağlayacak 10 alışkanlık!

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1. Fişleri prizden çekmek.

Sadece odadan çıkarken ışığı kapatmak artık yetmiyor. Televizyonlar, oyun konsolları, mikrodalga fırınlar ve hatta prize takılı bırakılan telefon şarj aletleri kapalı olsalar bile arka planda gizlice elektrik tüketmeye devam eder. 'Vampir enerji' olarak adlandırılan bu durum, küresel karbon ayak izimizi hiç fark etmeden büyütür. Gece uyumadan önce kullanmadığın cihazların fişini çekmek ya da düğmeli uzatma kabloları kullanmak, hem elektrik faturanı hafifletir hem de elektrik üretiminden kaynaklanan karbon salınımını doğrudan azaltır.

2. Tek kullanımlık plastiklere 'elveda' demek.

Her gün dışarıdan aldığın o küçük pet şişeler, kahve bardakları veya marketteki plastik poşetler doğada yüzlerce yıl yok olmuyor; mikro plastiklere dönüşerek deniz canlılarının ve en nihayetinde bizim soframıza geri dönüyor. Çantanda taşıyacağın şık bir bez çanta ve dayanıklı bir termos, okyanusları devasa bir plastik boğulmasından kurtarmanın en pratik yolu.

3. Suyu tüketirken saniyeleri saymak.

Çoğumuz dişlerimizi fırçalarken ya da ellerimizi sabunlarken suyun boşa akmasına göz yumarız. Oysa sadece diş fırçalama esnasında açık bırakılan musluk, dakikada yaklaşık 15-20 litre temiz suyun doğrudan kanalizasyona gitmesine neden olur. Küresel kuraklığın kapımızda olduğu bu dönemde, suyu her kullandığında saniyeleri sayarak musluğu kapatmak, barajlarımızdaki tatlı su kaynaklarını koruma altına alır. Küçük bir hareket gibi görünse de yılda tonlarca su tasarrufu anlamına gelir.

4. İsraf etmeden tabakları temizlemek.

Gıda atıkları, çevre krizinin en görünmeyen ama en tehlikeli aktörlerinden biridir. Çöpe attığın her yiyecek, çöp depolama sahalarında çürürken karbondioksitten 25 kat daha güçlü bir sera gazı olan metan gazını açığa çıkarır. Bu yüzden tabağına sadece yiyebileceğin kadar yemek almak, artan yemekleri yaratıcı tariflerle değerlendirmek ya da kompost yapmak çok büyük bir çevre eylemidir. İsrafsız geçen bir günün sonunda vicdanın kesinlikle çok daha rahat olacak.

5. İkinci el dünyasına şans vermek.

Tekstil sektörü, dünyadaki temiz su kaynaklarını en çok tüketen ve kirleten ikinci büyük sektördür. Sadece tek bir pamuklu tişörtün üretimi için binlerce litre su harcanıyor. Sürekli yeni kıyafet almak yerine vintage akımına katılmak, kıyafet takas etkinlikleri düzenlemek ya da ikinci el platformları kullanmak bu çılgın tüketime dur demektir.

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6. Hak yememek ve adil ticareti desteklemek.

Tükettiğin kahveden giydiğin kıyafete kadar aldığın her ürünün arkasında bir insan emeği var. Çevreye acımasızca zarar veren, çocuk işçi çalıştıran veya işçisinin hakkını gasp eden dev markalar yerine; doğaya saygılı üretim yapan ve yerel üreticiyi destekleyen adil ticaret logolu markaları seçmelisin. Paranın nereye gittiğini, kimlerin emeğine değer kattığını bilmek, etik bir tüketici olarak gün sonunda kafanı yastığa çok daha huzurlu koymanı sağlar.

7. Toplu taşıma kullanmak.

Her kısa mesafede direkt olarak araba anahtarına uzanmak yerine biraz durup düşünmek gerekiyor. Fosil yakıtlı araçların egzozundan çıkan gazlar şehirlerimizin havasını solunmaz hale getiriyor. Gideceğin yer birkaç mahalle ötedeyse yürümek, bisiklete binmek ya da toplu taşımayı tercih etmek gökyüzüne bir nefes aldırmaktır. Hem kendi sağlığın için spor yapmış olursun hem de o gün atmosfere salınacak olan kilolarca karbondioksitin önüne geçersin.

8. Geri dönüşümü yaşatmak.

Evdeki çöpleri körü körüne tek bir torbaya doldurup atmak kolaycılıktır. Ancak kağıt, cam, metal ve plastikleri ayrı kutularda biriktirip mahallendeki geri dönüşüm noktalarına ulaştırmak gerçek bir sorumluluktur. Doğru ayrıştırılan bir cam şişe sonsuz kez yeniden üretilebilir, bir ton atık kağıt ise onlarca ağacın kesilmesini önler. Günün sonunda çöp kutusuna her baktığında doğaya hammadde kazandırdığını bilmek vicdanını kuş gibi hafifletir.

9. Kimyasallardan uzak durmak.

Ev temizliğinde çamaşır suları ve ağır kimyasal içerikli deterjanlar kullanıldığında, bu maddeler durulama sularıyla birlikte yeraltı sularımıza, nehirlerimize ve denizlerimize karışır.

Kimyasal temizleyiciler yerine sirke, karbonat, Arap sabunu ve limon gibi geleneksel ve çevre dostu ürünleri seçerek hem evinin havasını temiz tutabilir hem de su ekosistemlerini koruyabilirsin.

10. Bir canlıya hayat vermek.

Doğadan sürekli bir şeyler alıyoruz; peki ona ne geri veriyoruz? Balkonunda arıların ve kuşların beslenebileceği çiçekler yetiştirmek, sokak hayvanları için kapının önüne bir kap temiz su ve mama koymak ya da ömründe en azından birkaç fidanı toprakla buluşturmak dünyaya bırakabileceğin en asil mirastır. Can verdiğin bir bitkinin büyüdüğünü görmek ya da bir canlının karnını doyurmak, insanın içindeki o saf iyilik duygusunu ve yaşam bağını besler.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Editörü
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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