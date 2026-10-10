Gün Sonunda Vicdanınız Rahat Bir Biçimde Kafanızı Yastığa Koymanızı Sağlayacak 10 Alışkanlık
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Günün koşturmacası içinde bazen kendimize dönüp “Bugün gerçekten iyi bir şey yaptım mı?” diye sormayı unutuyoruz. Oysa küçük ama anlamlı alışkanlıklar, günün sonunda iç huzuruyla yatağa girmeni sağlayabilir. Birine iyi davranmak, kendine zaman ayırmak ya da yarım kalan küçük bir işi tamamlamak bile zihninde büyük bir fark yaratabilir. İşte her gününü biraz daha anlamlı hale getirecek ve geceleri daha huzurlu hissetmeni sağlayacak 10 alışkanlık!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Fişleri prizden çekmek.
2. Tek kullanımlık plastiklere 'elveda' demek.
3. Suyu tüketirken saniyeleri saymak.
4. İsraf etmeden tabakları temizlemek.
5. İkinci el dünyasına şans vermek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Hak yememek ve adil ticareti desteklemek.
7. Toplu taşıma kullanmak.
8. Geri dönüşümü yaşatmak.
9. Kimyasallardan uzak durmak.
10. Bir canlıya hayat vermek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın