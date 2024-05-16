Gülşen ve Alişan Arasında Bir Zamanlar Yaşanan İlişkinin Detayları Sizi Çok Şaşırtacak
Gülşen ve Alişan Arasında Bir Zamanlar Yaşanan İlişkinin Detayları Sizi Çok Şaşırtacak
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Sizi biraz 90'ların sonuna, Televole sayesinde magazin zehirlenmesi geçirdiğimiz yıllara götürüp hızlıca geri getireceğiz, hazır mısınız?
O yıllar Türk müzik dünyasında fırtınalar kopuyordu. Her biri diğerinden iyi albümler çıkıyor, yapımcılar sanatçıları transfer etmek için birbirleriyle adeta savaşıyordu. Piyasayı domine eden yapım şirketlerinden biri de Prestij Müzik olmuştu.
Kendilerine "Prestij Ailesi" diyen şirket genellikle "Mahsun - Alişan - Özcan" şeklinde anılıyordu. Hem Özcan Deniz hem de Mahsun Kırmızıgül, patron oldukları kadar satış rekorları kıran kendi albümlerini de piyasaya sunuyordu.
Alişan ise şarkıcı Altay'ın yazdığı "Var ya" şarkısıyla ortalığın tozunu attırıyordu. Belki şu an bile Alişan kariyerinde bu kadar zirveye çıkmamıştır, o denli bir yıldızlaşmıştı.
Bu arada "Be Adam" albümüyle herkesin aklını başından alan Gülşen, ikinci albümü olan "Erkeksen"i çıkartmıştı. Gülşen'in ilerde bir star olacağını fark eden Prestij Müzik yetkilileri, sanatçıyı hemen kendi şirketine transfer etti.
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Prestij Müzik'in hem en genç hem de piyasada önü açık iki elemanı olan Alişan ve Gülşen, sahnede birbirlerini seyrediyor hatta birbirlerine eşlik ediyordu.
Televole ekranlarında sık sık birlikte gördüğümüz ikili bir gün yurt dışına gitti ve tabii kameralar da onlarla beraberdi.
Senaryo olduğu her halinden belli olan görüntüler, magazin izleyicisini "acaba gerçek mi yoksa dalga mı geçiyorlar?" düşünceleriyle arada bırakıyordu.
Gittikleri otelde Gülşen, bir el kamerasıyla Alişan'ı bornozlu bir halde kayda alıyordu. Biz de evde çekirdek çitleyerek televizyona bakıyorduk.
Gülşen arada Alişan'a "Ne olacak bizim bu halimiz" gibi sorular sorarak izleyiciyi daha da merak ettiriyordu. Sonra ne mi oldu?
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Sonra Gülşen gitti, yerine Ebru Gündeş geldi. Hatta çiftimiz, 17 Ağustos 1999 depremine Ebru Gündeş'in evinde birlikte yakalandı.
Alişan, Ebru Gündeş ile olan ilişkisini Gülşen'le olan gibi geçiştirmiyordu. Biz "acaba gerçekten sevgili oldular mı?" diye düşünürken kafamız yıllar sonra aydınlandı.
Alişan yıllar sonra Gülşen aşkı kendisine sorulduğunda "Çok eskiydi. Öyle bir şey vardı ama çok eskiydi. 1,5- 2 aylık bir şeydi" diyerek aşk macerasını doğruladı. Ebru Gündeş ile yaşadığı ilişkiyi ise katıldığı bir programda Arto'nun zorlamalarıyla kabul etti.
Uçankuş ve Televole'nin yayınladığı bu videolara kaynak olarak bakabilirsiniz.
Alisan Ebru Gundes Ask itirafi
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