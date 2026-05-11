Güller ve Günahlar'daki Ağlama Sahnesinin Ardından Gonca Vuslateri'nin Cemre Baysel Yorumu Yeniden Gündemde

Merve Ersoy - TV Editörü
11.05.2026 - 15:32

Kanal D'nin reyting zirvesinde yer alan dizisi Güller ve Günahlar'ın son bölümünde Cemre Baysel'in ağlama sahnesi gündem oldu. Daha önce Leyla dizisinde birlikte rol aldığı Gonca Vuslateri'nin isim vermeden yaptığı eleştirinin sahibinin Cemre Baysel olduğu iddia edilmişti. Baysel'in bazı izleyiciler tarafından çok beğenilen, bazı izleyicilerin ise eleştirdiği performansının ardından Gonca Vuslateri'nin  açıklaması yeniden gündem oldu.

Güzel oyuncu Cemre Baysel, Güller ve Günahlar dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Murat Yıldırım'la partner olan Cemre Baysel, çoğu zaman oyunculuğuyla sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oluyor. Ünlü oyuncu bu kez de geçtiğimiz akşam yayınlanan Güller ve Günahlar'ın son bölümünde yine gündeme oturdu. Ağlama sahnesindeki performansı izleyenleri ikiye böldü.

Cemre Baysel'in ağlama performansı kimi izleyicinin kalbine dokunurken, kimisi oyunculuğunu beğenmedi.

Cemre Baysel'in performansının ardından Gonca Vuslateri'nin geçtiğimiz sezon yayınlanan Leyla dizisinin ardından verdiği bir röportaj yeniden sosyal medyada yayıldı.

Cemre Baysel ve Gonca Vuslateri'nin Leyla dizisinde kriz yaşadığı, ikilinin başrol tartışması sonrası arasının açıldığı iddia edilmişti. Gonca Vuslateri'nin isim vermeden 'bir oyuncu' diyerek bahsettiği kişinin ise Cemre Baysel olduğu iddialar arasında yer almıştı.

Gonca Vuslateri'nin verdiği röportajı buradan izleyebilirsiniz:

'Bunu yaşadık sette mesela. İşte kız ağlıyor, sahne bitti. 'Eh be oyunculuk, ne yaptın kıza' diyorum yani. Ulan Allah Allah! Şimdi kız o kadar bağırarak oynadı ki belki hayatında iki kere bağırarak ağlamıştır. Kızı durduramıyoruz yani. Devamlı bir ağlama, daraldı...'

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
