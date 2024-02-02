Gül Çiftçi Kimdir? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi'nin Hayatı ve Siyasi Kariyeri
Gül Çiftçi Kimdir? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi'nin Hayatı ve Siyasi Kariyeri
Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart seçimlerinde! Seçim gündeminde pek çok siyasetçi ve yaptığı açıklamalar da vatandaşların yakın takibinde. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi de onlardan biri. Peki, Gül Çiftçi kimdir? Gül Çiftçi Binici'nin eğitimi nedir, hangi görevleri yürütmüştür?
İşte, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi'nin hayatı ve siyasi kariyeri...
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Kimdir?
Gül Çiftçi'nin Eğitim Hayatı
Gül Çiftçi'nin Siyasi Kariyeri
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