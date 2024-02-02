Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Biyografi
Gül Çiftçi Kimdir? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi'nin Hayatı ve Siyasi Kariyeri

Gül Çiftçi Kimdir? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi'nin Hayatı ve Siyasi Kariyeri

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
02.02.2024 - 12:14

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart seçimlerinde! Seçim gündeminde pek çok siyasetçi ve yaptığı açıklamalar da vatandaşların yakın takibinde. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi de onlardan biri. Peki, Gül Çiftçi kimdir? Gül Çiftçi Binici'nin eğitimi nedir, hangi görevleri yürütmüştür? 

İşte, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi'nin hayatı ve siyasi kariyeri...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Kimdir?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Kimdir?

Gül Çiftçi, 19 Nisan 1985 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Avukat M. Gül Çiftçi Binici, 2003 yılından bu yana CHP üyesidir ve bugüne kadar parti içerisinde çeşitli görevler üstlenmiştir.

Gül Çiftçi'nin Eğitim Hayatı

Gül Çiftçi'nin Eğitim Hayatı

Gül Çiftçi, 2008 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi bölümünden mezun olmuştur. Çiftçi aynı üniversitede 'Özel Hukuk' alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Bunun yanı sıra Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde de eğitim almaktadır.

Gül Çiftçi'nin Siyasi Kariyeri

Gül Çiftçi'nin Siyasi Kariyeri

Kariyer yaşamına avukatlık ile başlayan Gül Çiftçi, Ankara Barosuna kayıtlıdır. Henüz üniversite yıllarında siyasete atılan Çiftçi, 2003 yılından beri CHP üyesidir. 

Çiftçi, 2008 ila 2010 yıllarında CHP Çankaya İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlenmiştir. 2010 yılında Gençlik Kolları Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel Sekreterliği görevini üstlenmiş. 

2012 yılında 34. Olağan Kurultay ile Parti Meclis üyeliğine seçilmiştir. Geçtiğimiz Kasım ayında gerçekleşen 38. Olağan Kurultayda ise CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine getirilmiştir. Çiftçi, partinin ilçe, il ve genel merkez düzeyinde seçim güvenliği, avukat örgütlenmesi ve sandık örgütlenmesi gibi konularında da çalışmalar yürütmektedir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın