Gül Çiftçi Kimdir? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi'nin Hayatı ve Siyasi Kariyeri

Kariyer yaşamına avukatlık ile başlayan Gül Çiftçi, Ankara Barosuna kayıtlıdır. Henüz üniversite yıllarında siyasete atılan Çiftçi, 2003 yılından beri CHP üyesidir.

Çiftçi, 2008 ila 2010 yıllarında CHP Çankaya İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlenmiştir. 2010 yılında Gençlik Kolları Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel Sekreterliği görevini üstlenmiş.

2012 yılında 34. Olağan Kurultay ile Parti Meclis üyeliğine seçilmiştir. Geçtiğimiz Kasım ayında gerçekleşen 38. Olağan Kurultayda ise CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine getirilmiştir. Çiftçi, partinin ilçe, il ve genel merkez düzeyinde seçim güvenliği, avukat örgütlenmesi ve sandık örgütlenmesi gibi konularında da çalışmalar yürütmektedir.