Guinness Rekorlar Kitabı'na Dünyanın En 'Geniş' Peruğunu Yaparak Girdi
Guinness Rekorlar Kitabı'na Dünyanın En 'Geniş' Peruğunu Yaparak Girdi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Guinness Dünya Rekorları, dünyanın dört bir yanından birbirinden ilginç rekorları içerisinde barındırıyor.
Nijeryalı peruk ustası Helen Williams, geçtiğimiz yıllarda yaptığı en uzun perukla Guinness Dünya Rekorları kitabına girmişti.
Peruk ustası Helen Williams bu kez dünyanın en geniş peruğunu yaparak yeni bir rekor kırdı. Görmüş olduğunuz peruğun uzunluğu 3,65 metre!
Dünyanın en geniş peruğu, yaklaşık bir Mini Cooper'dan daha uzun.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın