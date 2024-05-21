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Guinness Rekorlar Kitabı'na Dünyanın En 'Geniş' Peruğunu Yaparak Girdi

Guinness Rekorlar Kitabı'na Dünyanın En 'Geniş' Peruğunu Yaparak Girdi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
21.05.2024 - 23:13

Guinness Dünya Rekorları'na birbirinden ilginç rekorlar girmeye devam ediyor. Daha önce dünyanın en uzun peruğunu yaparak listeye giren kadın, bu kez de dünyanın en geniş peruğunu yaptı. 

Kaynak: Sözcü

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Guinness Dünya Rekorları, dünyanın dört bir yanından birbirinden ilginç rekorları içerisinde barındırıyor.

Guinness Dünya Rekorları, dünyanın dört bir yanından birbirinden ilginç rekorları içerisinde barındırıyor.

Dünyanın en uzun insanı, en kısa insanı gibi rekorlara alışkınız. Fakat Guinness Dünya Rekorları, bugüne kadar duymamış olabileceğiniz birbirinden garip rekorları da barındırıyor.

Nijeryalı peruk ustası Helen Williams, geçtiğimiz yıllarda yaptığı en uzun perukla Guinness Dünya Rekorları kitabına girmişti.

Nijeryalı peruk ustası Helen Williams, geçtiğimiz yıllarda yaptığı en uzun perukla Guinness Dünya Rekorları kitabına girmişti.

En uzun peruk neyse de, Helen Williams geçtiğimiz yıllarda ayrıca 90 saç tokası ile '30 saniye içinde bir perukta en fazla saç tokası' rekorunu da kırmıştı.

Peruk ustası Helen Williams bu kez dünyanın en geniş peruğunu yaparak yeni bir rekor kırdı. Görmüş olduğunuz peruğun uzunluğu 3,65 metre!

Peruk ustası Helen Williams bu kez dünyanın en geniş peruğunu yaparak yeni bir rekor kırdı. Görmüş olduğunuz peruğun uzunluğu 3,65 metre!

Sözcü'nün aktardığı haberde, Williams'ın peruğu hazırlamak için 800'den fazla saç demeti kullandığı ve 2 bin 719 dolar harcadığı aktarıldı.

Dünyanın en geniş peruğu, yaklaşık bir Mini Cooper'dan daha uzun.

Dünyanın en geniş peruğu, yaklaşık bir Mini Cooper'dan daha uzun.

Guinness Dünya Rekorları'ndan yapılan açıklamada, 'Ölçek için, bir Mini Cooper 3,63 metre uzunluğundadır. Williams, şubat ayında çalışmaya başladı ve çalışmayı tamamlaması bir aydan biraz fazla sürdü' ifadeleri kullanıldı.

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