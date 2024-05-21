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Yapmaları Gereken Tek Bir İşlerini Bile Doğru Düzgün Yapamayan Kişiler Sinir Uçlarınıza Dokunacak

Yapmaları Gereken Tek Bir İşlerini Bile Doğru Düzgün Yapamayan Kişiler Sinir Uçlarınıza Dokunacak

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
21.05.2024 - 22:09

Bazı çok basit kurallar vardır. Örneğin tabelaları doğru yazmak hem hayati açıdan önemlidir hem de basittir aslında. Nereye ne yazacağınız bellidir sonuçta! Birazdan göreceğiniz kişiler ise yapmaları gereken en basit işlerini bile yapamayan kişiler. Sinir uçlarınıza dokunacaklarına eminiz!

Kaynak: Bored Panda

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1. "Güvenlik köpeği" emin miyiz?

1. "Güvenlik köpeği" emin miyiz?

2. Köpekleri çiğnemekten vazgeçireceğini vaat eden bir ürün. Bize pek işe yaramış gibi gelmedi.

2. Köpekleri çiğnemekten vazgeçireceğini vaat eden bir ürün. Bize pek işe yaramış gibi gelmedi.

3. Yukarıdaki görsele bakarak yapbozu tamamlamaya çalıştığını düşünün!

3. Yukarıdaki görsele bakarak yapbozu tamamlamaya çalıştığını düşünün!

4. Buranın su reyonu olduğundan emin miyiz?

4. Buranın su reyonu olduğundan emin miyiz?

5. Harry Potter evreninde bir Starbucks olsa tam da böyle görünürdü.

5. Harry Potter evreninde bir Starbucks olsa tam da böyle görünürdü.
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6. Benimle evlenir misin sorusu yerine direkt "benimle evleneceksin" yazmayı tercih etmiş kral!

6. Benimle evlenir misin sorusu yerine direkt "benimle evleneceksin" yazmayı tercih etmiş kral!

7. Bir tuhaflık mı var?

7. Bir tuhaflık mı var?

8. "Uzun sarı şeyler" yerine kısaca muz demeye ne dersiniz?

8. "Uzun sarı şeyler" yerine kısaca muz demeye ne dersiniz?

9. Dondurulmuş patates kızartmaları içerisinden çıkan koca bir patates.

9. Dondurulmuş patates kızartmaları içerisinden çıkan koca bir patates.

10. "Bisikletlilere yol verin" tabelasının tam da bisiklet yolu üzerinde durması?

10. "Bisikletlilere yol verin" tabelasının tam da bisiklet yolu üzerinde durması?
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11. "Sigara içmek yasak" Peki ya yüzmek? Konuyla bir alakası var mı?

11. "Sigara içmek yasak" Peki ya yüzmek? Konuyla bir alakası var mı?

12. "Yardıma ihtiyacınız olursa buradaki butona basın."

12. "Yardıma ihtiyacınız olursa buradaki butona basın."

13. Yakalanan kişinin yüzüne sansür yapılırken bir detay atlanmış sanki.

13. Yakalanan kişinin yüzüne sansür yapılırken bir detay atlanmış sanki.

14. Birisi çocuklardan cidden nefret ediyor olmalı.

14. Birisi çocuklardan cidden nefret ediyor olmalı.

15. "Üst üste koymayınız."

15. "Üst üste koymayınız."

O iş tamamdır!

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