Uluslarası Çay Günü'nde En Çok Çay Tüketen Ülke Olan Türkiye, Resmen Kriz Yaşattı!

Her şeyin özel bir günü olur da, çayın olmaz mı? 21 Mayıs, Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Çay Günü ilan edilmiş. Bütün dünyada pek bir sevilen çay ise en çok ülkemizde tüketiliyor.

Dünyada en çok çay tüketen ülkenin Türkiye olması ise sosyal medyada resmen uluslararası krize yol açtı!