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Uluslarası Çay Günü'nde En Çok Çay Tüketen Ülke Olan Türkiye, Resmen Kriz Yaşattı!

Uluslarası Çay Günü'nde En Çok Çay Tüketen Ülke Olan Türkiye, Resmen Kriz Yaşattı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
21.05.2024 - 19:43

Her şeyin özel bir günü olur da, çayın olmaz mı? 21 Mayıs, Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Çay Günü ilan edilmiş. Bütün dünyada pek bir sevilen çay ise en çok ülkemizde tüketiliyor. 

Dünyada en çok çay tüketen ülkenin Türkiye olması ise sosyal medyada resmen uluslararası krize yol açtı!

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Şöyle tavşan kanı bir çaya ülkemizde kim hayır diyebilir ki?

Şöyle tavşan kanı bir çaya ülkemizde kim hayır diyebilir ki?

Eminiz ülkemizde çay içmeyi sevmeyen kişi sayısı pek de fazla değildir. Çayı severek tüketenler ise günde kim bilir kaç tane çay içer!

Öyle ki bir oturuşta yüz bardak çay içerek 'Demlik Adam' lakabını alan bir vatandaşımız bile var.

Öyle ki bir oturuşta yüz bardak çay içerek 'Demlik Adam' lakabını alan bir vatandaşımız bile var.

Çaydanlığın ocağın üstünden eksik olmadığı, çayın her öğüne eşlik ettiği ülkemiz, dünyada çay tüketimi söz konusu olduğunda da elbette bir numarada yer alıyor!

21 Mayıs Uluslararası Çay Günü'nde sosyal medyada dünyada en çok çay tüketen ülkelerin bir listesi yayınlandı. Dünyada birinci olan ülke ise, asın bayrakları, Türkiye oldu.

21 Mayıs Uluslararası Çay Günü'nde sosyal medyada dünyada en çok çay tüketen ülkelerin bir listesi yayınlandı. Dünyada birinci olan ülke ise, asın bayrakları, Türkiye oldu.

Bir İngiliz sosyal medya hesabından, Türkiye'nin birinci olduğunu gösteren liste paylaşıldı.

Bir İngiliz sosyal medya hesabından, Türkiye'nin birinci olduğunu gösteren liste paylaşıldı.
twitter.com

Ayrıca bir karikatür de İngiltere'nin tüm gerçeklerini ortaya koydu! 😂

Ayrıca bir karikatür de İngiltere'nin tüm gerçeklerini ortaya koydu! 😂
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Sosyal medya kullanıcılarından ise birbirinden farklı yorumlar geldi.

Sosyal medya kullanıcılarından ise birbirinden farklı yorumlar geldi.
twitter.com

"Çayı Türkiye'den mi çaldınız?"

"Çayı Türkiye'den mi çaldınız?"
twitter.com

"Türkiye'nin 2.5 kilo tüketimi delice"

"Türkiye'nin 2.5 kilo tüketimi delice"
twitter.com

Ah be kardeşim, sen bir de gerçekleri görsen.

Çaysız yaşanır mı ya?

Çaysız yaşanır mı ya?
twitter.com

"Türkiye? Kahvede de kazanacaklarına eminim."

"Türkiye? Kahvede de kazanacaklarına eminim."
twitter.com
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"O sırada Türkiye"

"O sırada Türkiye"
twitter.com

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