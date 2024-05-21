Uluslarası Çay Günü'nde En Çok Çay Tüketen Ülke Olan Türkiye, Resmen Kriz Yaşattı!
Uluslarası Çay Günü'nde En Çok Çay Tüketen Ülke Olan Türkiye, Resmen Kriz Yaşattı!
Her şeyin özel bir günü olur da, çayın olmaz mı? 21 Mayıs, Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Çay Günü ilan edilmiş. Bütün dünyada pek bir sevilen çay ise en çok ülkemizde tüketiliyor.
Dünyada en çok çay tüketen ülkenin Türkiye olması ise sosyal medyada resmen uluslararası krize yol açtı!
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Şöyle tavşan kanı bir çaya ülkemizde kim hayır diyebilir ki?
Öyle ki bir oturuşta yüz bardak çay içerek 'Demlik Adam' lakabını alan bir vatandaşımız bile var.
21 Mayıs Uluslararası Çay Günü'nde sosyal medyada dünyada en çok çay tüketen ülkelerin bir listesi yayınlandı. Dünyada birinci olan ülke ise, asın bayrakları, Türkiye oldu.
Bir İngiliz sosyal medya hesabından, Türkiye'nin birinci olduğunu gösteren liste paylaşıldı.
Ayrıca bir karikatür de İngiltere'nin tüm gerçeklerini ortaya koydu! 😂
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Sosyal medya kullanıcılarından ise birbirinden farklı yorumlar geldi.
"Çayı Türkiye'den mi çaldınız?"
"Türkiye'nin 2.5 kilo tüketimi delice"
Çaysız yaşanır mı ya?
"Türkiye? Kahvede de kazanacaklarına eminim."
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"O sırada Türkiye"
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