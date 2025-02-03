Göztepe'nin Yıldızını İstanbul Devleri İstedi, Hollanda Devi Devreye Girdi
Göztepe'nin Yıldızını İstanbul Devleri İstedi, Hollanda Devi Devreye Girdi
Göztepe bu sezona futboluyla damga vurmayı sürdürüyor. Göztepe'nin performansında şüphesiz golcüsü Romulo'nun da payı büyük. Romulo, İstanbul kulüplerinin de iştahını artırmış durumda. Ekonomik olarak İstanbul takımlarının çekimser kaldığı yıldız için sürpriz bir teklif geldi. Hollandalı kulübün ilk teklifi reddedildi.
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Göztepe ligin zirvesini zorlarken Romulo'nun performansının bu başarıda hayli fazla. Yıldız oyuncu İstanbul takımlarının da dikkatini çekti.
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Üç İstanbul takımı da Romulo için nabız yoklarken maliyeti sebebiyle şimdilik çekimser kaldılar ancak oyuncu Hollanda'dan teklif aldı.
Hollanda'nın köklü ekiplerinden Feyenoord, Romulo için Göztepe'ye teklif yaptı. 8 milyon Euro'yu gözden çıkaran Hollandalılar reddedildi.
Bu sezon Göztepe ile 20 maça çıkan başarılı oyuncu, 10 gol ve 8 asistlik performans sergilemişti. Feyenoord'un teklifi artıracağı yada Yunanistan ekibi AEK'ten Levi Garcia'yı transfer edeceği iddia edildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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