Göztepe'nin Yıldızını İstanbul Devleri İstedi, Hollanda Devi Devreye Girdi

Göztepe bu sezona futboluyla damga vurmayı sürdürüyor. Göztepe'nin performansında şüphesiz golcüsü Romulo'nun da payı büyük. Romulo, İstanbul kulüplerinin de iştahını artırmış durumda. Ekonomik olarak İstanbul takımlarının çekimser kaldığı yıldız için sürpriz bir teklif geldi. Hollandalı kulübün ilk teklifi reddedildi.